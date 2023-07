Los relojes inteligentes de compañías tecnológicas como Apple y Garmin facilitan ver un número que podría reflejar la edad que uno tiene con mayor precisión que la cantidad de cumpleaños: el VO2max, la cantidad máxima de oxígeno que su cuerpo puede usar durante ejercicio intenso.

Cuanto mayor sea su VO2max, dicen los expertos, mejor es su condición cardiovascular y, potencialmente, más larga será su vida. En el pasado, sólo los atletas serios buscaban una prueba tradicional de VO2max, que involucraba usar sensores mientras hacían ejercicio en un laboratorio, pero ahora cualquiera puede obtener una estimación usando un reloj inteligente y moviéndose.

¿Es bueno tener acceso a este tipo de información? ¿Y qué tan preciso podría ser un dispositivo portátil?

Un día de noviembre, mi Apple Watch envió una notificación de alta frecuencia cardíaca. Eso me llevó a mirar mi VO2max, que el Apple Watch dijo era 32, muy por debajo del promedio para un hombre de casi 40 años.

En busca de una solución, me uní a un gimnasio de intervalos de alta intensidad, que se especializa en ejercicios cardiovasculares. Cinco meses después, sentí progreso. Quemé grasa, gané músculo y me sentí con más energía. El Apple Watch me dio una estimación de VO2max de 40, apenas por debajo del promedio, y un reloj Garmin me calificó en 45.

Todo lo que quedaba por hacer era realizar una prueba real de VO2max. Unas horas después de pedalear en una bicicleta estática con una máscara de oxígeno sujeta a la cara, recibí mis resultados de laboratorio: 25, una calificación de pobre. Devastador.

Ethan Weiss, un cardiólogo en San Francisco que ha estudiado la tecnología portátil, dijo que mi experimento subrayaba los pros y los contras de los datos de los relojes inteligentes.

“Por un lado, puedes adjudicarle el crédito de impulsarte a hacer ejercicio”, dijo. “Pero por otro lado, ahora estás algo escamado con esta prueba real, pensando ‘¿Qué hago con este número?’”

Tomé la prueba de laboratorio en marzo, cuando mi gimnasio en Oakland, California, llamado Sweat, anunció que se había asociado con un laboratorio de salud metabólica para ofrecer pruebas de VO2max de grado clínico. La prueba mide tu ingesta máxima de oxígeno en el punto en que llegas al agotamiento.

Con una máscara de oxígeno y un monitor cardíaco, pedaleé en una bicicleta estática durante unos 12 minutos, aumentando la intensidad cada minuto. Después de que alcancé mi frecuencia cardíaca máxima de 182 latidos por minuto y comencé a batallar por el agotamiento, concluyó la prueba.

La prueba fue muy diferente a la forma en que los dispositivos portátiles estimaron mi VO2max. El Apple Watch y Garmin estudian tu frecuencia cardíaca y tus movimientos mientras caminas o corres durante al menos 10 minutos y registran una puntuación.

Para sus algoritmos sobre cómo hacer estas estimaciones, Apple y Garmin realizaron estudios de personas que estaban haciendo una prueba real de VO2max, así como otros ejercicios, y estudiaron sus frecuencias cardíacas y diversas métricas.

La palabra clave es “estimaciones”. Los relojes en realidad no miden tu ingesta de oxígeno y, por lo tanto, no miden realmente tu VO2max. Una sencilla razón por la que mis estimaciones portátiles discrepaban tanto de mi resultado real de VO2max es que la forma en que funciona mi cuerpo no coincide con los patrones de frecuencia cardíaca e ingesta de oxígeno de los participantes en los estudios de Apple y Garmin. Ese es el peligro de confiar demasiado en los algoritmos.

No me quedó más remedio que aceptar la dura verdad: mi resultado de VO2max en la prueba de laboratorio fue muy bajo. Pero el reporte también mostró muchos aspectos positivos, incluyendo una tasa metabólica y una eficiencia para quemar grasa muy altas y patrones de respiración saludables.

Con toda esta información, Cassie Hecker, la propietaria del gimnasio, calificó mi nivel de condición física como “promedio”, más alto que la calificación de condición física cardiovascular del Apple Watch de “por debajo del promedio”. Ella me indicó que me concentrara en el entrenamiento cardiovascular. No en el pesimismo.

Todos los expertos en salud que entrevisté coincidieron en que, aunque los datos portátiles (muchos de ellos defectuosos) me habían causado ansiedad, había alcanzado un resultado neto positivo. El Apple Watch me animó a prestar más atención a mi salud y, como resultado, ahora soy más saludable. Me veo y me siento mejor, y eso es todo lo que importa.

BRIAN X. CHEN

THE NEW YORK TIMES