Cuando la guerra estalló inesperadamente en las calles de Jartum, Hiba Omer, una cirujana titular, podría haber huido como tantos otros. En lugar de ello, se quedó para mantener abierto un hospital. Su ciudad estaba en el momento de su mayor necesidad. Si ella se iba, ¿quién haría las cesáreas y trataría todas esas heridas de bala? Incluso después de que un oficial militar sudanés la acusó en las redes sociales de ponerse del lado del enemigo, las Fuerzas de Apoyo Rápido, desatando una andanada de amenazas de muerte contra ella, se negó a huir.

“Nunca me iré de Jartum”, me dijo. “Me quedaré aquí, hasta la muerte. Tengo una responsabilidad y me quedaré hasta que hagamos nuestro trabajo. Es un compromiso profesional”.

Cada vez que un lugar se vuelve insoportable debido a un desastre natural o una guerra, nuestros corazones están con los refugiados que hacen el desesperado viaje de salida. Pero son las personas que se quedan atrás las que decidirán el destino del País. Son ellos quienes determinarán si los refugiados tendrán un hogar al cual regresar.

Considere cómo sería Ucrania hoy si el Presidente Volodymyr Zelensky hubiera aceptado la oferta estadounidense de llevarlo a un lugar seguro al inicio de la invasión rusa. Su famosa respuesta —”Necesito municiones, no un boleto”— avergonzó a Occidente a brindar más ayuda, levantó la moral e inspiró a una nación.

¿Cómo deben haberse sentido los afganos cuando supieron que su Presidente, Ashraf Ghani, quien había jurado que “nunca abandonaría” a su pueblo, se había marchado apresuradamente en un helicóptero cuando se acercaban los talibanes? Nadie puede recriminarle el instinto de conservación. Pero salvar su propio pellejo —y dejar que sufran aquellos de quienes usted es responsable— es una abdicación del liderazgo.

Capitanes con honor se hunden con el barco. No se escabullen en un bote salvavidas mientras nadie está mirando. La huida de Ghani contrastó fuertemente con la valentía mostrada por el ex Presidente de Afganistán Hamid Karzai, quien publicó un video en línea anunciando que él y sus tres hijas pequeñas permanecerían en Kabul, en el mismo momento en que otros afganos de renombre internacional hacían apresuradamente su maletas y partían a lujosas propiedades que poseen en el extranjero.

La voz de Karzai en ese video, casi ahogada por el sonido de los helicópteros que evacuaban a las personas, debe haber brindado cierto consuelo a los pobres que no podían huir.

Eso me lleva al tema de los estadounidenses que amenazan con mudarse a Canadá cada vez que una elección no resulta como quieren. Más de 5 mil personas renunciaron a su ciudadanía estadounidense en el 2016 y más de 6 mil lo hicieron en el 2020, arroja un análisis realizado por The American Expat Financial News Journal. Se estima que más de 3 millones de electores estadounidenses viven en el extranjero, algunos de los cuales dicen que abandonaron EU debido a conflicto político.

Lo entiendo, hasta cierto punto. A menudo es más fácil dejar un lugar que luchar por cambiarlo, especialmente para los estadounidenses ricos y bien educados. Para aquellos con los medios, las decisiones sobre dónde vivir se toman cada vez más no en función de los territorios tribales o las lealtades nacionales, sino de las preferencias de estilo de vida y un trato fiscal favorable. Los reyes y reinas de la Edad Media se apegaron a sus castillos, sus destinos atados a los de sus siervos. Pero las élites de hoy no tienen lazos así. Piense en Peter Thiel, el inversionista tecnológico con sede en California amante de Trump que invirtió cantidades incalculables de dinero en las elecciones estadounidenses, sólo para planear su salida a Nueva Zelanda o posiblemente a Malta.

En el mundo postindustrial de hoy, la ciudadanía es sólo otra mercancía que se puede comprar por un precio. Cuando el nivel del agua sube demasiado o el clima se vuelve demasiado extraño o un narcisista verborreante amenaza la democracia, quienes tienen los recursos pueden reservar un boleto para salir. No puedo recriminar esos actos de autoconservación. Pero puedo llamarlos lo que son: una abdicación del papel de liderazgo que la riqueza y la educación antes dominaron. El vínculo roto entre la élite globalizada y la gente común que dejan atrás es una de las razones del auge del populismo en todo el mundo.

Los médicos de Sudán deberían inspirarnos a todos a pensar de manera diferente y cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a las personas en los lugares de donde somos. En el 2019, los médicos sudaneses ayudaron a convertir una protesta por el aumento al precio del pan en un levantamiento organizado en pro de la democracia y el gobierno civil. Cuando la dictadura militar trató de silenciarlos arrestándolos, encarcelándolos y torturándolos, organizaron una huelga general.

Omer estuvo detenida durante 58 días. Ahora esos militares han secuestrado el movimiento a favor de la democracia y volteado sus armas unos contra otros, arrastrando a su país de 46 millones de habitantes por el precipicio.

Desde que estallaron los combates el mes pasado entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, Omer y otros voluntarios del Sindicato de Médicos de Sudán, que ella dirige, han trabajado con comités de resistencia civil para mantener un hospital en funcionamiento. Dormían en sus salas y compartían los escasos suministros médicos. Han tomado una postura neutral en la guerra, me dijo, atendiendo a combatientes heridos de ambos bandos junto con los civiles.

Sin embargo, ella y sus amigos han recibido una andanada de mensajes amenazantes. En un video que me envió, un oficial militar dijo que ahora es “considerada una traidora” y que “llegará su día”.

Aún antes de esas amenazas, la guerra ya era mortal para los médicos. Al menos 10 profesionales médicos han muerto en el caos y el fuego cruzado, incluyendo a Bushra Ibnauf Sulieman, un ciudadano estadounidense que fue asesinado a puñaladas afuera de su casa mientras acompañaba a su padre a una cita de diálisis, y Farida Abdel Moneim del Hospital Materno Omdurman, que murió en un tiroteo cuando regresaba del trabajo a su casa.

Afortunadamente, Omer todavía está viva y atiende a pacientes en Jartum. El Ejército sudanés y las RSF —que acaban de llegar a un acuerdo para retirar sus fuerzas de los hospitales y permitir que la ayuda llegue a los civiles— deben asegurarse de que siga así.

El mundo nunca ha hallado cómo hacer que los hombres armados compartan el poder con los civiles que se han ganado la confianza de la gente. Pero nunca ha estado más claro que los médicos de Sudán, que salvan vidas, serían mejores líderes que los combatientes que quitan vidas.

Por: inteligencia/FARAH STOCKMAn