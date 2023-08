Toda persona con un hijo pequeño sabe que tratar de evitar el próximo accidente que casi lo mate o lo deje desfigurado es una ocupación interminable.

Hacía mi mejor esfuerzo al estar parada en un extremo de la regadera en nuestro hotel en Río de Janeiro, tratando de obtener la temperatura correcta del agua antes de ir a consolar a mi hija Anika, de 2 años, quien intentaba escapar de la hora del baño al otro extremo.

Sin embargo, tardé demasiado. Anika cayó sobre el mosaico resbaloso, su cara pegando en un borde filoso. Vi sangre en el piso, cerré el agua y la levanté para ver un hoyo enorme en su mejilla.

Le grité a mi esposo que necesitábamos ver a un doctor de inmediato.

Ya que estaba en Brasil, no en casa en Virginia, obtuve una nueva perspectiva privilegiada de la manera en que la sociedad trata el deseo de belleza como una señal de florecimiento humano y no de mera vanidad.

Las diferencias en la relación de la sociedad brasileña con la belleza, comparada con la que yo me había criado en EU, me obligaron a reflexionar en mi pasado y replantear lo que quería para mi hija.

La siguiente media hora fue borrosa, pero al fin llevamos a Anika a un hospital. Aunque se había detenido el sangrado, la piel alrededor de la cortada seguía abierta. Podía ver que su herida era más o menos lo más profunda posible sin exponer el hueso.

Mis primeros pensamientos fueron sobre su futuro, sobre sus probabilidades de ser conductora de noticias, actriz o influencer, si eso es lo que ella quería, o de hallar pareja, lo que inmediatamente me hizo sentir avergonzada.

Cuando era más joven, uno de mis anhelos más intensos era ser bella, y no me refiero de manera natural. Tenía un físico aceptable, justo el grado normal de inseguridad sobre mi apariencia.

No obstante, sabía que la manera en que me presentaba a mí misma a través de mi cabello, mi cara y mi ropa decía algo sobre mis gustos, mi habilidad para absorber el mundo e interpretarlo para mí misma. Era una forma de ejercer mi sentido de identidad.

El problema es que no se me permitía. Para mis padres inmigrantes, que se mudaron de India a EU cuando tenían treintaitantos años, la belleza era frivolidad. Lo importante era trabajar duro y estudiar duro.

Fue hasta después de cumplir 25 años —cuando al fin tuve la confianza para experimentar con maquillaje bonito, productos caros para el pelo y ropa más a la moda— que desarrollé una relación más sana con mi apariencia.

Entonces caí en la cuenta de que querer lucir bien no era una señal de superficialidad. Era normal y humano. Y como siempre lo había creído, era más que eso; la belleza en sí era una inversión que podría llevar a mayor éxito.

En eso pensaba en la sala de urgencias cuando una enfermera dijo que en algunos casos, traían a un cirujano plástico. En cuestión de una hora, llegó el cirujano y puso manos a la obra en los puntos.

Quedé asombrada por su habilidad. Había una serie más profunda de suturas para mantener cerrada la herida y aliviar la tensión en la superficie. Luego estaban los puntos intradérmicos unidos justo debajo de la capa superior de la piel para evitar la formación de las típicas líneas de riel de ferrocarril.

Me aseguró que la cicatriz sería mínima. Nuestra cuenta total por la cirugía plástica fue de sólo 500 dólares.

Brasil se enorgullece de su gran número de cirujanos plásticos especializados. Reconoce un “derecho a la belleza” y subsidia casi medio millón de operaciones al año, dice Carmen Alvaro Jarrín, la autora de “The Biopolitics of Beauty: Cosmetic Citizenship and Affective Capital in Brazil” (La Biopolítica de la Belleza: Ciudadanía Cosmética y Capital Afectivo en Brasil).

En los 50, un afamado cirujano plástico convenció al Presidente de que la fealdad puede ocasionar sufrimiento psicológico y que el tratamiento debería estar cubierto. Aunque se refería a personas con deformidades congénitas y víctimas de quemaduras, la mayoría de los procedimientos cubiertos ahora son estéticos.

Esto tiene desventajas. En un sistema de salud pública corto de recursos, se puede argumentar que este es el tipo incorrecto de gasto.

Sin embargo, la política de Brasil genera una aceptación de que la belleza es una forma de autocuidado y que no hay nada de qué avergonzarse en cuanto a querer alcanzar el estándar de la sociedad de cómo deberíamos lucir, independientemente de nuestra clase social.

Los pequeños cambios que podamos hacer a nuestra superficie influyen profundamente en nuestra calidad de vida, y la belleza a menudo es un medio para obtener poder.

Cuando regresé a Virginia, no dejaba de preguntarme cuál habría sido el tratamiento de mi hija si el accidente hubiera sucedido aquí. La cobertura médica de la mayoría de los países aplica sólo a cuidados reconstructivos, no estéticos.

El sistema de salud en EU hace que el tipo de tratamiento que recibió mi hija sea una cuestión de privilegio. Aunque su procedimiento podría haber sido considerado reconstructivo y no cosmético, sus probabilidades de ver a un cirujano plástico dependerían del hospital en que fuera atendida y del tipo de seguro que tuviéramos.

Cuando llevé a mi hija al consultorio del pediatra para que le quitaran los puntos, la enfermera titubeó en un principio. Nunca había visto suturas como las de ella, con el hilo visible sólo en los puntos de entrada y salida. Llamó a dos médicos para revisar que lo estuviera haciendo bien.

Les pregunté qué cuidados serían necesarios para minimizar la cicatriz. Bloqueador solar, contestaron.

Pregunté sobre láseres, células madre y cualquier otra cosa que pudiera estar en la caja de herramientas de un cirujano plástico. Su falta de respuestas me indicó que esto era exagerado, lo cual me puso a la defensiva.

Han transcurrido meses desde la caída de mi hija, y su cicatriz está sanando, junto con mi ansiedad por ello.

Si no se desvanece la cicatriz, cuando sea mayor puede recibir más tratamientos, que tendremos que pagar de nuestro propio bolsillo. Con suerte, podemos costearlo. No tendré que mentirle sobre lo que sé con certeza: que controlar nuestra apariencia es un aspecto importante de cómo ejercemos nuestro poder en el mundo.

Sushma Subramanian

The New York Times