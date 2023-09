Una vez, cuando el chef Junghyun Park era joven, su prima trajo un panal de cera fresco a su casa en Seúl.

La madre de Park lo atesoró, ya que en Corea del Sur la miel fresca era codiciada por sus propiedades saludables, y sólo la repartía cuando alguien se enfermaba. Mezclada en una taza de agua caliente con un poco de jengibre, la miel hacía un té excelente. “Lo bebíamos casi como si fuera medicina”, dijo Park.

Quizás ningún platillo coreano representa más el valor de la miel que el antiguo postre yakgwa, una galleta de miel frita y empapada en almíbar. Yakgwa (“yak” significa medicina y “gwa” significa dulce) es más que un recipiente para la codiciada dulzura. Conecta a generaciones y cuenta la historia de la reverencia de Corea por la tradición y su optimismo por el futuro.

Disfrutadas desde la dinastía Goryeo (918-1392), estas delicias han experimentado un resurgimiento en popularidad en parte por videos en YouTube y TikTok, y en dramas coreanos como la serie de Netflix “Alquimia de Almas”. La “Generación MZ” de Corea del Sur (un híbrido de millennials y miembros de la Gen Z) son los impulsores de esta nueva fijación en el pasado. Han revitalizado no sólo la costumbre culinaria de la yakgwa, sino también su mercado.

En Corea del Sur, nuevas empresas boutique como Golden Piece y Jangin Hangwa se centran en vender yakgwa para los gustos modernos, con sabores que van desde el original jengibre con miel hasta lavanda, chocolate y galletas con crema.

Los coreanos llevan mucho tiempo de acoger la yakgwa con entusiasmo. Los reyes de la dinastía Goryeo de Corea incluso prohibieron la elaboración y el consumo de yakgwa porque la popularidad de sus principales ingredientes —trigo, miel y aceite de sésamo— creó escasez y disparó los precios.

Tradicionalmente, la yakgwa se servía sólo en ocasiones especiales, como días festivos, cumpleaños y en los cuatro ritos de paso de la vida, conocidos como gwan-hon-sang-je: mayoría de edad (gwan), matrimonio (hon), muerte ( sang) y la veneración a los muertos (je), costumbre que aún practican muchas familias. Hoy, los coreanos disfrutan de la yakgwa fuera de esos ritos.

Toman múltiples formas y tamaños, aunque la forma de flor acanalada puede ser la más común. En “El Recetario Coreano”, de Park y el investigador y chef Jungyoon Choi, hay una receta para una variación más crujiente y hojaldrada en forma de rectángulos. Este estilo es emblemático de una rica cultura gastronómica que Park llamó una “joya escondida de la cocina coreana”, originaria de Kaesong, Corea del Norte.

“Por supuesto, ya no podemos ir allí”, dijo. Pero eso no significa que no haya conexión. “Compartimos la cultura, compartimos el idioma y también compartimos la comida”.

Por: Eric Kim