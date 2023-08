Tahir Hamut Izgil vio cómo los parques se vaciaban de gente, las panaderías cerraban y se llevaban a sus amigos.

La represión del Gobierno chino contra los uigures, la minoría étnica predominantemente musulmana a la que pertenece, tiene años de estar en marcha en Xinjiang, la patria ancestral del grupo en el noroeste de China. Pero en el 2017, se transformó en algo más aterrador: un sistema de internamiento masivo en el que desaparecían cientos de miles de personas. Millones vivían bajo una intensa y creciente vigilancia.

Izgil, un destacado poeta y director cinematográfico, temía que las autoridades fueran a buscarlo un día cercano. Así que hizo lo que pocos han logrado —en el verano del 2017, escapó con su familia y, una vez instalado en un suburbio de Virginia, escribió sobre la experiencia.

En sus memorias recientemente publicadas, “Waiting to Be Arrested at Night” (Esperando Ser Arrestado de Noche), Izgil emplea su mirada perspicaz para describir el impacto de las políticas de China en las personas que viven bajo ellas.

Académicos y periodistas han detallado la arquitectura del sistema de vigilancia contra los uigures. También ha habido memorias de autores e intelectuales uigures en el exilio. Pero pocos poseen el conocimiento de primera mano y la agudeza analítica de Izgil, dijo Darren Byler, un destacado experto en la cultura uigur y profesor de la Universidad Simon Fraser, en Canadá. “Este es el relato que define cómo es vivir este momento”, dijo Byler. “Este será el libro al que la gente recurrirá en 10 o 20 años si quiere entender ese momento”.

En un tiempo en que la perspectiva de viajar al extranjero se estaba cerrando para la mayoría de los uigures, Izgil logró obtener pasaportes para su familia tras sortear un viacrucis burocrático de meses. Una vez que estuvo fuera, escribió las memorias rápidamente, dijo, porque los recuerdos aún eran vívidos y el trauma reciente. “Cayeron las lágrimas mientras escribía”, dijo. “El dolor sigue en carne viva”.

El libro, dijo Joshua L. Freeman, historiador y traductor de la poesía y las memorias de Izgil, revelaba “las paradojas y las elecciones imposibles y las ambigüedades y los tonos de gris enfrentados por las personas aplastadas por ese sistema, así como por las personas que forman parte de ese sistema”.

Una vez que llegó a Estados Unidos, Izgil manejó un Uber durante nueve meses; ahora trabaja medio tiempo como editor de video.

Izgil dijo que vio la importancia de brindar testimonio sobre la situación de los uigures, particularmente cuando sus vidas están tan fuertemente vigiladas y su cultura es borrada.

La noticia de que familiares y amigos fueron detenidos y llevados a campos de internamiento lo llenaron de dolor y culpa. Durante meses, no pudo librarse de pesadillas de ser perseguido. “Aunque vivimos seguros en Estados Unidos, no puedo decir que nos hayamos liberado”, dijo.

Muchos lectores pueden sentirse alejados de las historias que cuenta en las memorias, dijo, viéndolas como la suerte de quienes viven en países autoritarios. Pero ha aprendido que no existe la seguridad absoluta, dijo Izgil.

“El mundo es pequeño y el destino de las personas está cada vez más entrelazado”, dijo. “Espero que los lectores no olviden que estas desgracias pueden llegar sin previo aviso”.

Por: Tiffany May

THE NEW YORK TIMES