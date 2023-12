El problema con el paraíso: 'Turistas nos apresuramos a quedarnos con un pedazo de él'

Un día, cuando era un veinteañero, abordé un avión en NY y volé al otro lado del mundo. Estaba oscuro al llegar a Bali, pero cuando desperté al siguiente día, un joven de bella sonrisa me trajo un mango fresco y un té para disfrutar en la terraza de mi bungalow.

A mi alrededor, jugando entre flores, estaban unas niñas pequeñas con rostro de ángel. En cuestión de horas, como por arte de magia, la melancolía de mediados de invierno se había transformado en sol tropical.

Había estado pagando 2 dólares la noche por mi cabaña con una playa dorada a 45 segundos de ahí, siguiendo un camino bajo la sombra de las palmeras.

Decidí que estaba en el paraíso. Pero al caer la noche, empecé a escuchar el sonido bullicioso y disonante de orquestas de gamelanes, escalofriantes, todo a mi alrededor.

Vi a chicos de bella sonrisa picándose unos a otros con dagas en una danza ritual que representa una batalla legendaria entre magia negra y blanca.

Las niñas pequeñas con rostros de ángel ejecutaban sus bailes inmersas en un trance. El paraíso, recordé, es donde saber demasiado es la muerte.

Sobre las calles polvorientas había máscaras a la venta, frente a chozas polvorientas. Dioses y demonios sonrientes y aves míticas me miraban tan fijamente que apreté el paso.

Me topé con una máscara de búho, roja, amarilla y verde, que lucía como el artículo ideal para llevar a casa, un recuerdo inofensivo de la isla encantada.

Tan pronto como volví a mi departamento en NY, colgué la máscara en la pared —y en cuestión de segundos, tuve que quitarla y guardarla donde nunca más la volviera a ver.

El objeto tenía un poder que me recordó que estaba muy lejos de entender las fuerzas cargadas de energía a mí alrededor en la isla.

Incluso lo que lucía como el juguete de un niño, en efecto, era un rótulo de “No Entrar”.

Como un viajero constante durante 49 años, a veces siento que he estado zigzagueando de un “paraíso” a otro. De Tahití al Tíbet y de las islas Seychelles a la Antártida, he hallado pósters turísticos conspirando con las esperanzas de los viajeros para presentar todo lugar como una especie de Edén.

Sin embargo, a menudo son nuestras propias ideas del paraíso lo que intensifica las divisiones.

En Sri Lanka, me di cuenta de que se creyó con tanta frecuencia que la isla era Arcadia —los árabes la veían como “un sitio contiguo al Jardín del Edén” y un enviado papal italiano anunció que las aguas del paraíso podrían estar ahí— que portugueses, holandeses, británicos y millones de turistas nos hemos apresurado para quedarnos con un pedazo de ella.

En Jerusalén, igual que a muchos visitantes, se me ha recordado claramente que la Ciudad de la fe siempre ha sido una Ciudad de conflicto. No sólo entre los tres grandes monoteísmos cuyos sitios sagrados se ubican a sólo unos cientos de metros uno del otro, sino al interior de cada una de esas religiones.

No soy musulmán, cristiano o judío, pero raras veces me he topado con un sitio más conmovedor y magnético. Siempre me hallo atraído, independientemente de mis planes, de vuelta a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Sin embargo, al interior de esa edificación que estremece el alma, donde se dice que Cristo fue sepultado, las seis órdenes cristianas que comparten el espacio se atacan con escobas si uno de ellos siquiera pone un pie en el territorio de otro.

En Cachemira, me había sentado en una casa flotante bajo el Sol —sin que se escuchara nada más que el sonido de las alas de alcedines sobre un estanque de lotos— mientras que residentes en botes pequeños remaban rápidamente, ofreciendo especias aromáticas y cajitas de madera exquisitamente talladas.

Realmente estaba en el paraíso —siempre y cuando olvidara que, a unos minutos al otro extremo del agua, retenes y campamentos militares hablaban por los más de medio millón de soldados que tratan de mantener la paz en un territorio férreamente disputado que India y Paquistán tienen más de 70 años de reclamar.

En Ladakh, el tipo de inmaculada región himalaya que podría haber inspirado la noción de Shangri-La, descubrí una paz y una belleza más grandes de las que podría haber soñado —junto con chicos locales que me recordaron que el verdadero paraíso era ese lugar llamado California.

Un día estaba parado en medio de cuerpos flotando y el rugido incesante del Río Ganges en Varanasi, la ciudad santa del hinduismo. Llamas tanto al norte como al sur reducían cadáveres a cenizas día y noche.

Los estrechos senderos detrás de mí eran casi impasables con familias apresurándose para entregar los cuerpos al agua o al fuego. Las aguas sagradas que los fieles bebían con gratitud contenían cientos de veces el nivel máximo de bacterias coliformes que la Organización Mundial de la Salud considera que es seguro para beber.

A medida que sondeaba el caos, escuché a alguien decir mi nombre. Era un monje estadounidense que yo conocía que pronto sería nombrado por el Dalai Lama abad de un monasterio budista tibetano en el sur de India.

Cuando volteé para saludarlo, noté que a duras penas podía contener su deleite.

“¿Acaso no es glorioso?”, recuerdo que dijo. He aquí todo el espectáculo humano: vital, humano e irreducible. Todo nuestro paraíso, nuestras únicas esperanzas, tenían que ser descubiertas aquí, en medio de la vida real —y frente a la muerte.

¿Glorioso? Pues bien, me podría tomar un tiempo alcanzar ese nivel de clarividencia. Pero, empezaba a ver, si es que el paraíso está en algún lado, no podría ser en otro lugar más que donde me hallara.

Pico Iyer es el autor de “The Half Known Life: In Search of Paradise”. Comentarios a intelligence@nytimes.com.

Por: Pico Iyer