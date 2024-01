'El Niño y la Garza': la animación que tiene altas expectativas entre los fanáticos

El cineasta Hayao Miyazaki, uno de los fundadores del Studio Ghibli de animación, es uno de los últimos practicantes de la animación dibujada a mano.

Su nueva fantasía, “El Niño y la Garza”, ha sido elogiada por un estilo que parece del pasado. David Ehrlich, el crítico de IndieWire, la calificó como “una de las películas más bellas jamás dibujadas”; también es un probable candidato al Oscar.

Pero mientras gran parte de la película fue ilustrada con lápiz y pintura, hace —como prácticamente todas las películas de anime modernas— un uso extensivo de la animación por computadora. El estilo de la película no llama la atención a tales técnicas. Son más evidentes en las florituras: el parpadeo de una llama, el vuelo de una flecha.

Atsushi Okui, director de fotografía de animación de “El Niño y la Garza” y cinematógrafo de Studio Ghibli, dijo que el estudio considera las imágenes generadas por computadora (CGI) como “una herramienta complementaria en la producción gráfica que tiene como eje principal la animación 2D dibujada a mano”.

Muchas películas de anime recientes han acogido el trabajo generado por computadora, y en algunos casos han renunciado por completo al estilo 2-D. “The First Slam Dunk” y “Dragon Ball Super: Super Hero”, ambas estrenadas en Japón en el 2022, fueron animadas en un estilo conocido como anime 3DCG, que combina los contornos duros y los planos de la animación 2D tradicional con modelos 3D y movimiento. El resultado parece un videojuego. Estos son casos extremos de un cambio que se ha estado produciendo en toda la industria.

“The First Slam Dunk” (152 millones de dólares a la fecha) y “Dragon Ball Super: Super Hero” (86 millones de dólares) figuran entre los títulos de anime más taquilleros de la historia. Pero para los fans de hueso colorado, el auge de lo digital suscita un debate apasionado. Los foros de mensajes están plagados de quejas sobre el aspecto de la animación generada por computadora y la 3DCG en particular; en YouTube, los vídeos que destacan casos flagrantes de imágenes deficientes acumulan millones de visitas. El escritor Callum May abordó el tema en un artículo para Anime News Network, titulado “¿Por qué odiamos el anime 3DCG?”.

“La brecha entre el anime con CGI bueno y con malo es amplia y los fans pueden detectar fácilmente animaciones 3D mediocres gracias a haber visto décadas de películas estadounidenses en 3D de primer nivel”, dijo May.

Ciertos animes en 3D han corrido con mejor suerte entre los fans. Las series “Beastars” y “Land of the Lustrous”, del estudio Orange, han sido aclamadas por su estilo innovador. Pero éstas son excepciones.

El uso de computadoras en la creación de anime no es nuevo: los animadores han estado integrando imágenes dibujadas a mano con efectos digitales desde principios de la década de 1980, cuando CGI rudimentario se usó para ayudar a dar vida a modelos que habrían sido demasiado complejos para ilustrar con lápiz y papel. En “Golgo 13: The Professional” (1983), helicópteros generados por computadora vuelan por un paisaje urbano en 3D en una larga secuencia de acción. Aunque las naves voluminosas están anticuadas según los estándares actuales, agregaron un toque que no habría sido factible por medios tradicionales.

“La CG todavía se usa más comúnmente cuando los creadores quieren presentar un vehículo mecánico, que es algo que la mayoría de los animadores 2D no tiene la capacitación para hacer, o cuando quieren que la cámara vuele a través de un entorno, porque los fondos animados en 2D requieren muchísimo trabajo”, dijo May.

De esta manera, la CGI es básicamente otro elemento en la caja de herramientas de un animador, una forma de expandir lo que es posible en pantalla. De manera más práctica, crear imágenes en una computadora suele ser mucho más rápido y económico que crearlas a mano, cuadro por cuadro.

Okui dijo que Studio Ghibli considera “inevitable que las herramientas estén pasando del papel, el lápiz y la pintura a las herramientas digitales”. Pero, añadió, “Espero que en Japón el cambio no se produzca de forma tan completa”.

Por: CALUM MARSH

THE YORK TIMES