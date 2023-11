El libro que convirtió en poesía los fenómenos espaciales y las matemáticas de Einstein

Si alguna vez te has preguntado cómo se sentiría ser absorbido por un agujero negro —retorcido, estirado, confuso, condenado— bien te podría servir viajar a través de “The Warped Side of Our Universe, An Odyssey Through Black Holes, Wormholes, Time Travel and Gravitational Waves”, un proyecto de libro colaborativo de Kip Thorne, físico en el Instituto Tecnológico de California, y Lia Halloran, artista visual y presidenta del departamento de arte de la Universidad Chapman, en Orange, California.

En el 2017, Thorne ganó el Premio Nobel de Física por su trabajo en el Observatorio de Ondas Gravitacionales de Interferometría Láser, o LIGO, que descubrió vibraciones espacio-temporales resultantes de la colisión de dos agujeros negros distantes. También fue el productor ejecutivo de la película “Interstellar”. Halloran, que creció practicando surf y patineta en el área de la Bahía de San Francisco, se obsesionó con la ciencia después de estar como practicante de preparatoria en el Exploratorium de San Francisco.

El libro consiste de ilustraciones de lo que a Thorne le gusta llamar las “tormentas espacio-temporales” predichas por la relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein, alternando con sus propias explicaciones de la física, que aparecen en verso. Muchas de las ilustraciones, realizadas con tinta sobre película de dibujo, retratan a la esposa de Halloran, Felicia, siendo azotada, aplastada y retorcida por las fuerzas de la naturaleza.

Estos retratos incluyen ciencia real y de vanguardia con base en trabajo realizado en los últimos años y dirigido por Thorne y Saul Teukolsky de la Universidad de Cornell en el Estado de Nueva York, en un proyecto llamado Simulating eXtreme Spacetimes (Simulando Espaciotiempos eXtremos), o SXS. Se anticipaba que las ondas gravitacionales estiraran y comprimieran el espacio-tiempo en direcciones ortogonales al viajar, pero resulta que también tuercen el espacio-tiempo a un pequeño grado. Al caer Felicia en un agujero negro, sus pies giran en una dirección mientras su cabeza rota en la otra; en los dibujos de Halloran, este movimiento es representado por espirales que Thorne llama “vortenses”.

“La torsión no ha sido algo que la tecnología actual pueda medir, mientras que el estiramiento y la compresión son fáciles de medir”, dijo Thorne. En el caso de los agujeros negros en colisión de LIGO, esa diferencia mensurable es cuatro milésimas del diámetro de un protón.

En el 2001, Halloran obtuvo su Maestría en Bellas Artes en grabado de la Universidad de Yale con un proyecto basado en el libro de Thorne “Agujeros Negros y Tiempo Curvo: El Escandaloso Legado de Einstein”. Lo conoció años más tarde en una fiesta en Pasadena, California. Invitó a Thorne a su estudio y acordaron colaborar en la elaboración y celebración de nuestro extraño universo einsteiniano.

Su primer proyecto fue un artículo encargado para la revista Playboy en 2010, por invitación del ex editor literario de Thorne, que trabajaba allí en ese momento. El resultado, de 6 mil palabras y 9 pinturas, fue finalmente rechazado porque las imágenes de Felicia no cumplían con los estándares de belleza femenina de la revista.

Los dos siguieron produciendo ilustraciones y textos para lo que empezaron a llamar su “librito”. Durante la pandemia, disfrutaron de un recorrido aéreo sobrevolando la antena LIGO en Hanford, Washington, en el jet privado de un amigo.

“Fue simplemente un excelente acto de amistad y colaboración”, dijo Halloran. “Kip venía a mi estudio. Hablábamos y mi cabeza se atolondraba después de intentar entender todas las cosas fantásticas que decía. Y luego yo intentaría crear algo que pudiera encarnar de forma tangible los tipos de conceptos que él estaba describiendo”.

En un momento dado, le pidieron a un amigo diseñador gráfico que armara un prototipo de su trabajo. Thorne había estado escribiendo en prosa, pero a modo de experimento el diseñador dividió el texto en estrofas.

“Realmente pulo la prosa y me esfuerzo para que fluya bien”, dijo Thorne. “Y me di cuenta de que en realidad era casi verso, así que decidí intentar convertirlo todo en verso”.

Marcó la raya en cuanto a intentar hacerlo rimar. Pero algunos dirían que la poesía ya estaba ahí, en las matemáticas de Einstein.

