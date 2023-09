En 1968, el restaurante Sardi’s en Nueva York todavía disfrutaba de su apogeo de décadas, acaparando los reflectores como el principal sitio en Broadway para la gente del espectáculo, desde los peces gordos hasta los soñadores y los caídos en menos.

Dramaturgos, agentes, publicistas y columnistas de periódicos competían por mesas estratégicas en el comedor, intercambiando miradas, chismes, comentarios mordaces y besos al aire. Turistas fascinados se deleitaban con la presencia de Groucho Marx o Liza Minnelli entrando entre aplausos, una tradición de Sardi’s.

Ese fue el año en que un joven inmigrante croata, Josep Petrsoric, cuyo inglés no era tan bueno, llegó con mucha menos fanfarria. Pronto estaba preparando bebidas para todos ellos.

Pero el mes pasado, Petrsoric, el bonachón cantinero de Sardi’s conocido por todos como Joe, terminó su actuación nocturna de revolver, agitar y servir después de 55 años.

Por improbable que pareciera en ese momento, él se sintió instantáneamente en casa en Sardi’s en 1968. Su hermano Mike había emigrado a Estados Unidos antes y consiguió trabajo como chef en Sardi’s, lo que le facilitó el camino a Petrsoric.

A los 23 años, se convirtió en bar boy, cargando cajas de licores, y pronto fue ascendido a cantinero de servicio, lo que significaba llenar los pedidos de bebidas para los meseros, en su mayoría de habla italiana. No interactuaba con clientes como Jackie Gleason, Lauren Bacall, Sammy Davis Jr., Raquel Welch y Henry Fonda.

En aquellos días, Petrsoric decía que preparaba 2 mil bebidas al día: 150 Bloody Marys, 150 bullshots e innumerables martinis. “Yo era como una máquina”, recordó.

Vincent Sardi Jr., el entonces propietario, se dio cuenta y en 1972 lo llamó a su oficina. Petrsoric recordó que su jefe le exigió: “Joe, quiero que pases detrás de la barra”.

“Le dije, ‘Sr. Sardi, no, no sé suficiente idioma. No puedo hablar con los clientes’”.

Sardi se impuso. Y así, Petrsoric se convirtió en un elemento infaltable detrás de la barra, salvo durante el cierre temporal del restaurante en 1990 después de una quiebra y los aproximadamente 22 meses que Sardi’s estuvo sin operar durante la pandemia del Covid.

Cuando un cantinero más joven mencionó a las celebridades que inundaron la fiesta de estreno en Sardi’s de la reciente película “Asteroid City” de Wes Anderson —Margot Robbie, Greta Gerwig, Scarlett Johansson, Colin Jost, Uma Thurman, Ethan Hawke, Maya Hawke, Tom Hanks, Bill Murray, Adrien Brody, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman— Petrsoric se encogió de hombros.

“No estoy tan loco por las celebridades”, dijo Petrsoric, de 78 años. “Para mí, todos son humanos, no dioses”.

Mientras estaba de servicio, Petrsoric se mantenía tan alerta como un búho, girando la cabeza, con sus ojos marrones pendientes de cualquiera que indicara querer otra ronda.

“No sabes los nombres, pero sabes lo que cada quién bebe”, dijo. En 1968, los martinis costaban 1 dólar o 1.25 dólares, dijo. Hoy, Sardi’s cobra casi 20 dólares.

Echar a borrachos del bar era un anatema para él. “Dices amablemente, ‘Hora de irse’, y se van”, dijo Petrsoric.

Después de que se supo la noticia de su retiro, los clientes habituales se agolparon en Sardi’s para pedirle que les sirviera un trago más para el camino.

“Espero vivir una vida larga, pero ¿para qué trabajar?”, dijo Petrsoric. “La casa está pagada”.

“La casa” es donde nació en 1945, una villa en Krk, Croacia, una isla en el norte del Mar Adriático.

Su padre y su abuelo paterno vivieron hasta los 98 años, y sus hermanos mayores tienen 96, 89 y 80 años. Sin embargo, la muerte el año pasado de dos amigos cercanos lo inquietó, llamándolo a casa permanentemente. Divorciado hace mucho tiempo, tiene dos hijos mayores y ahora tres nietos; lo acompañaba su prometida estadounidense de 62 años.

A Petrsoric no se le ocurría nada de qué quejarse, ni su salud, sus pies, su espalda ni el salario y las propinas que habían mantenido su trayectoria en gran medida poco reconocida.

“Estoy feliz, pero muy triste”, dijo. “Conozco tanta gente que nunca volveré a ver. Quiero decir gracias y te extrañaré, como a un amigo, como a familia. Este trabajo fue hecho para mí. Si nazco de nuevo, volveré aquí”.

Por: Julie Besonen