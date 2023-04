Los científicos han descubierto dos nuevas formas de hielo salado que probablemente no existan de forma natural en la Tierra, pero que podrían encontrarse en lunas heladas más allá en el sistema solar.

“Estas estructuras no se parecen en nada a lo que se ha descrito antes”, dijo Baptiste Journaux, profesor asistente interino de Ciencias de la Tierra y el Espacio en la Universidad de Washington, en Seattle.

En un número reciente de Proceedings of the National Academy of Sciences, Journaux y sus colegas describen dos nuevas combinaciones sólidas y heladas de dos de las sustancias más comunes en la Tierra: agua y cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa. Los nuevos cristales se formaron, inesperadamente, cuando agua salada fue enfriada y sometida a altas presiones.

El cloruro de sodio —cada molécula consta de un átomo de sodio y un átomo de cloro— a menudo se considera primero como un anticongelante. Cuando el agua salada se congela, los cristales de hielo que se forman están hechos de agua pura con los iones de sodio y cloruro expulsados al líquido restante.

A temperaturas lo suficientemente frías, el agua supersalada residual comienza a solidificarse, formando hidrohalita, un cristal o hidrato rígido que contiene agua. El hidrohalito consta de dos moléculas de agua por cada cloruro de sodio.

En las últimas décadas, los científicos han descubierto varios mundos en el sistema solar exterior que poseen océanos de agua líquida bajo sus cortezas heladas. Estos incluyen Europa y Ganímedes, dos lunas de Júpiter, y Titán y Encelado, dos lunas de Saturno. Journaux quería estudiar el papel que podría desempeñar la sal para evitar que esos océanos se congelen.

Para reproducir esas condiciones, una pequeña cantidad de agua salada fue enfriada a menos 123 grados centígrados y fue apretada entre dos piezas de diamante a presiones de hasta 25 mil veces los 1,013.53 milibares habituales que el aire presiona contra nosotros en la superficie de la Tierra.

“Esperábamos ver algo similar a lo que vemos en la Tierra, que es que las sales serían rechazadas del hielo a medida que crece”, dijo Journaux.

En lugar de ello, las sales se congelaron: “Teníamos un nuevo cristal que salió de la nada y que no esperábamos en absoluto”.

Los cristales tenían como máximo una centésima de centímetro de ancho, aproximadamente el grosor de un cabello humano.

Rebotar rayos X en los cristales mostró que se habían creado dos hidratos nuevos. Uno tenía una estructura cristalina de dos moléculas de cloruro de sodio por cada 17 moléculas de agua. Ese se formó a unos 73 grados bajo cero y una presión de 5 mil veces la presión atmosférica habitual. A presiones más altas, se formó un hidrato menos salado, con 13 moléculas de agua por cada molécula de cloruro de sodio.

Los nuevos hidratos podrían ayudar a explicar un misterio en Europa. Observaciones realizadas en el 2019 con el Telescopio Espacial Hubble identificaron sin duda cloruro de sodio en rayas amarillentas en la superficie de la Luna.

El nuevo hidrato que se formó a 5.000 veces la presión atmosférica se mantuvo estable después de que se eliminó la presión y quizás a temperaturas tan cálidas como -40 grados, lo que sugiere que este hidrato podría haberse formado en el subsuelo de Europa y permanecería en esa forma si fuera empujado a la superficie.

El otro hidrato, con 13 moléculas de agua por cada cloruro de sodio, podría encontrarse en el fondo de los océanos de estos mundos helados, dijo Journaux.

Varias naves espaciales robóticas se dirigirán al sistema solar exterior en los próximos años para estudiar estos intrigantes mundos de hielo. La NASA planea lanzar su nave espacial Europa Clipper en octubre del 2024 para estudiar Europa y la Dragonfly en el 2026 para dirigirse hacia Titán.

Posiblemente, los hidratos podrían incluso resultar ser una forma de almacenar energía generada por paneles solares y turbinas eólicas.

“Así que esto también podría tener alguna implicación para la vida real”, dijo Journaux.

Por: KENNETH CHANG