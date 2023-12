El final del camino para Kiss o retiro falso, esto es lo que dice la banda

Cuando Kiss se presentó en el Madison Square Garden en Nueva York este mes, bajó el telón de End of the Road, la gira de despedida del grupo, que comenzó en el 2019. “Vamos a terminar en la cima”, dijo el bajista Gene Simmons, el año pasado, en una entrevista que concedió a la radiodifusora KLOS-FM de Los Ángeles. Ha jurado que no habrá más giras de Kiss.

Claro, tal vez.

Los fans de Kiss saben muy bien que en el 2000, el grupo anunció una gira de despedida.

Los melómanos tienen razones para ser recelosos e incluso para estar hartos de los trucos lucrativos de la industria. Este año marcó el 50 aniversario del primer retiro de David Bowie —“es el último concierto que jamás haremos”, proclamó a la multitud en el Hammersmith Odeon, en Londres, pero volvió a salir de gira menos de un año después.

Algunos artistas se han divertido descaradamente al reconocer esta práctica. En el 2004, Phil Collins inició su First Final Farewell tour, y en el 2017, bautizó su verdadero tour de despedida como la gira Not Dead Yet (Aún No Estoy Muerto).

Según la edad del artista, una despedida declarada podría generar más o menos escepticismo. Bowie tenía 26 años al momento de su primer retiro. Simmons tiene 74.

“Sí creo que, al fin, este es el fin del camino para Kiss”, comentó Doug Brod, autor del libro “They Just Seem a Little Weird: How Kiss, Cheap Trick, Aerosmith, y Starz Remade Rock and Roll” (Simplemente Parecen un Poco Raros: Cómo Kiss, Cheap Trick, Aerosmith y Starz Rehicieron el Rock), del 2020.

Frank Sinatra se retiró en 1971, pero volvió dos años después, ante mucho alboroto y éxito en las listas de popularidad. Bowie estaba prestando atención. “David era un gran fan de Sinatra”, declaró recientemente su ex representante, Tony DeFries, a la revista Mojo. El retiro de Bowie fue un engaño para generar demanda de una gira estelar por grandes escenarios en EU, agregó.

En 1977, sobre el escenario en el Estadio Wembley de Londres, Elton John anunció que ya no haría más giras. Aunque volvió dos años después, habló una y otra vez de retirarse. En septiembre del 2018, el cantante inició su gira Farewell Yellow Brick Road, que concluyó en julio del 2023. Hasta ahora, no ha faltado a su palabra.

El retiro falso es común entre grupos de rock pesado (Judas Priest, Mötley Crüe, Scorpions, Black Sabbath, etc.), pero entre otros infractores figuran The Who, Cher, Meatloaf, Tina Turner, Barbra Streisand, Phish y LCD Soundsystem.

“Nunca querría ser Gene Simmons, un hombre viejo que se pone maquillaje para entretener a jovencitos, como un payaso yendo al trabajo”, declaró Trent Reznor al periódico The Philippine Daily Inquirer, en el 2009, cuando anunció el fin de su grupo Nine Inch Nails. Después de cuatro años, volvió a los escenarios, lo que les dio algo en común.

