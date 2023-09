LOS ÁNGELES — “El Poder de los Centavos” es el tipo de película de presupuesto medio para personas pensantes que se supone ya no se hace, y mucho menos se estrena ampliamente en los cines con respaldo de un estudio.

Cuenta la extraña historia real de pequeños inversionistas —una enfermera, estudiantes universitarios, una personalidad de YouTube conocida como Roaring Kitty— que crearon un frenesí en Wall Street en torno al emproblemado minorista de videojuegos GameStop durante la pandemia. Decididos a dar una lección a los inversionistas profesionales y con suerte enriquecerse en el proceso, llevaron las acciones de GameStop a un nivel estratosférico a principios del 2021, presionando durante un tiempo a los sofisticados fondos de cobertura que habían apostado a que las acciones de GameStop caerían.

La película de 30 millones de dólares, dirigida por Craig Gillespie, contiene fulminantes representaciones de figuras reales de Wall Street como Kenneth C. Griffin, el titán de Citadel; Steven A. Cohen, administrador de fondos de cobertura y propietario del equipo de beisbol New York Mets; y Gabe Plotkin, cuyo fondo de cobertura perdió miles de millones de dólares en el evento. En una colorida escena, Cohen, interpretado por Vincent D’Onofrio, está en una mansión masticando un sándwich y resoplando de risa por teléfono con Plotkin, interpretado por Seth Rogen. “Honestamente, no puedo decir si eres tú o Romeo”, dice Plotkin, refiriéndose al cerdo mascota de Cohen. La cámara corta al animal. Cohen arroja alegremente carnes frías sobre la alfombra para que se las coma.

En un giro que hace que “El Poder de los Centavos” sea aún más inusual, la película fue financiada y producida por Teddy Schwarzman, cuyo padre, Stephen A. Schwarzman, también es una superpotencia de Wall Street y director ejecutivo de Blackstone, el gigante del capital privado. Sin la inversión de último minuto de Teddy Schwarzman —intervino después de que Metro-Goldwyn-Mayer resultó reticente— “Dumb Money” no existiría, afirman Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, ex reporteras de The Wall Street Journal que escribieron el guion.

En el 2011, Teddy Schwarzman, de 44 años, fundó una compañía cinematográfica que desde entonces ha producido éxitos de cine de arte como “El Código Enigma”, que recaudó 234 millones de dólares a nivel mundial en el 2014 y fue nominada a ocho Óscares, ganando uno por el guion de Graham Moore.

Sony, que compró los derechos de distribución de Schwarzman, espera que “El Poder de los Centavos” se proyecte en al menos 2 mil 500 pantallas en Estados Unidos y Canadá para el 29 de septiembre. Un lanzamiento de ese tamaño normalmente cuesta más de 20 millones de dólares en el mercado. (Sony se negó a decir cuánto gastará).

En parte, debido a la pandemia, el público se ha acostumbrado a ver películas en casa vía streaming, dejando a los cines proyectar principalmente espectáculos de franquicias de gran presupuesto.

“Hay mucho en esta historia que habla del momento cultural particular en el que nos encontramos —la explosión del descontento”, dijo Thomas E. Rothman, un ejecutivo de Sony.

La película se desarrolla como una historia relativamente simple de David y Goliat, ambientada con una banda sonora de hip-hop y rock, con memes de TikTok y secuencias de noticias de televisión salpicando la pantalla.

Gillespie es conocido por sus películas cómicas y extravagantes (“Lars y su Muñeca Viviente”, 2007) con un ritmo exuberante (“Yo, Tonya”, 2017) que a veces se inclinan hacia el pseudodocumental. “El Poder de los Centavos” fue un reto singular, dijo, porque la historia se cuenta a través de una gran cantidad de personajes, muchos de los cuales tienen vidas que nunca se cruzan.

“La prioridad siempre fue desnudarlo y llegar al núcleo de la emoción, que es esta frustración y absoluta indignación por la disparidad de riqueza que existe en este país”, dijo Gillespie.

BROOKS BARNES. THE NEW YORK TIMES