Usando radar, teléfono y radio, los funcionarios observaron y escucharon durante 13 horas mientras el barco de migrantes Adriana perdía potencia y quedaba a la deriva frente a la costa de Grecia en un desastre humanitario que se desarrollaba lentamente.

Mientras los pasajeros aterrorizados pedían ayuda por teléfono, los trabajadores humanitarios les aseguraron que un equipo de rescate iba en camino. Los funcionarios fronterizos europeos, viendo imágenes aéreas, se preparaban para presenciar lo que seguramente sería una operación heroica.

Sin embargo, el Adriana zozobró y se hundió en presencia de un barco de la Guardia Costera griega el mes pasado, matando a más de 600 migrantes en una tragedia marítima que fue impactante incluso para la ruta migratoria más mortífera del mundo.

Imágenes satelitales, documentos judiciales sellados, más de 20 entrevistas con sobrevivientes y funcionarios, y una ráfaga de señales de radio transmitidas en las últimas horas sugieren que la magnitud de las muertes era prevenible.

Docenas de funcionarios y tripulaciones de la guardia costera monitorearon el barco, pero el Gobierno griego trató la situación como una operación policial, no como un rescate. El equipo que fue enviado incluía a cuatro hombres armados y enmascarados de una unidad de operaciones especiales de la guardia costera.

Las autoridades griegas han dicho repetidamente que el Adriana navegaba hacia Italia y que los migrantes no querían ser rescatados. Pero las imágenes satelitales y los datos de rastreo obtenidos por The New York Times muestran que el Adriana estuvo a la deriva durante las últimas seis horas y media. Y en testimonios bajo juramento, los sobrevivientes describieron a los pasajeros en las cubiertas superiores del barco pidiendo ayuda e incluso tratando de brincar a bordo de un camión cisterna comercial que se había detenido para proporcionar agua potable.

A bordo del Adriana, los aproximadamente 750 pasajeros descendieron a la violencia y la desesperación. Cada movimiento amenazaba con hacer zozobrar al barco. Los sobrevivientes describieron palizas y pánico mientras esperaban un rescate que nunca llegaría.

El hundimiento del Adriana es un ejemplo extremo de un largo enfrentamiento en el Mediterráneo. Los contrabandistas en el norte de África meten con calzador a la gente en embarcaciones en mal estado y los pasajeros esperan que, si salen mal las cosas, los lleven a un lugar seguro. Pero los guardacostas europeos a menudo posponen los rescates por temor a que la ayuda anime a los contrabandistas a enviar más personas. Y a medida que la política europea ha girado hacia la derecha, cada barco que llega es un potencial punto álgido político.

Kyriakos Mitsotakis, el Primer Ministro de Grecia, defendió a la guardia costera durante comentarios recientes en Bruselas y calificó a sus críticos como “profundamente injustos”. El hundimiento ha despertado raras críticas públicas por parte de funcionarios de la Unión Europea, que se habían mantenido callados mientras Grecia endurecía su postura sobre los inmigrantes.

Nueve sobrevivientes egipcios fueron arrestados y acusados de contrabando y de causar el naufragio. En testimonios bajo juramento y entrevistas, los sobrevivientes dijeron que muchos de los nueve brutalizaron y extorsionaron a pasajeros.

Pero entrevistas con familiares de los acusados indican que al menos uno de los hombres había pagado una tarifa completa de más de 4 mil dólares por estar en el barco. Pagando colectivamente hasta 3.5 millones de dólares para ir de contrabando a Italia, los inmigrantes se apiñaron en el Adriana en lo que los supervivientes recordaron fue un sistema de clases infernal: pakistaníes en el fondo; mujeres y niños en medio; y sirios, palestinos y egipcios arriba. Unos 50 dólares adicionales podrían ganar un lugar en la cubierta. Para algunos, eso resultó ser la diferencia entre la vida y la muerte. Al menos 350 de los pasajeros procedían de Pakistán, dijo el Gobierno pakistaní. De ellos, 12 sobrevivieron.

Cientos de personas, incluidas las mujeres y niños pequeños, dentro del barco no tuvieron ninguna posibilidad. Habrían sido volteados boca abajo, lanzados en masa contra el barco mientras el mar entraba a raudales.

Cerca del final, Kamiran Ahmad, un adolescente sirio a un mes de cumplir 18 años que esperaba estudiar en Alemania, se volvió a su primo mayor Roghaayan. Desde un centro de migrantes en Grecia, el primo mayor recordó sus palabras: “¿No te dije que íbamos a morir? ¿No te dije que ya estábamos muertos?”.

El cuerpo de Kamiran no ha sido localizado.

Por: MATINA STEVIS-GRIDNEFF y KARAM SHOUMALI