El campeonato mundial que reúne a casi 200 personas para resolver ejercicios de lógica

En octubre, 179 expertos en rompecabezas ingresaron al salón de baile de un hotel en Toronto y ubicaron sus asientos para los Campeonatos Mundiales de Sudoku y Rompecabezas. Valentin Miakinen, de Francia, colocó un señuelo de caza de plástico en forma de paloma en la parte frontal de su escritorio, como amuleto de buena suerte. Hwangrae Lee, de Corea, pulió su sacapuntas.

Se hizo el silencio mientras los supervisores distribuían folletos para la Ronda 1: nueve Sudokus, con un límite de tiempo de 45 minutos. Thomas Snyder, director general del evento, anunció: “Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1 —¡adelante!”.

El campeonato anual consta de dos días de Sudoku, seguidos de tres días de otros acertijos de lógica con lápiz y papel. Algunos de los Sudokus eran clásicos: en una cuadrícula de 9 por 9, inserta un número del 1 al 9 en cada celda para que ningún número se repita en ninguna fila, columna o región cuadrada de 3 por 3. También hubo variantes, como el “Sudoku de Diferencias”, donde cada número mostrado en un círculo entre dos celdas adyacentes indica la diferencia de los números en esas dos celdas.

Los competidores procedían de 33 países participantes, con edades entre 14 y 75 años. Aunque los participantes califican para el evento a nivel nacional, la mayoría asiste por diversión y por la comunidad, y no hay premio en efectivo.

Tantan Dai, de 23 años, que creció en Beijing y estudia en Estados Unidos, venía preparada para triunfar; su kit de optimización de rendimiento incluía peluches gemelos llamados Cinno y Doudou, tapones para los oídos, una lámpara halógena montada en una botella de agua de repuesto y un aceite herbal para la agudeza y la calma. Practicó intensamente, de seis a siete horas seguidas un sábado, para prepararse para la competencia.

El día 2, durante la ronda de playoffs, los competidores se reunieron en una sala, apartada del público; cada uno tenía una cámara enfocada en su portapapeles, con video en vivo proyectado en una pantalla en el salón de baile. Dai mantuvo la ventaja hasta el décimo y último acertijo.

“Esos dígitos están apareciendo rápidamente; quizás ya tiene una pista”, comentó Snyder. Poco después, Dai borró la totalidad de su cuadrícula casi completa. El público soltó una exclamación de sorpresa. Pero Dai aún así logró una victoria, cuatro minutos y medio por delante del segundo lugar.

Will Shortz, editor de crucigramas de The New York Times, es presidente de la World Puzzle Federation, una organización sin fines de lucro que supervisa el evento.

“Estamos viviendo una época dorada de acertijos”, afirmó. “Y no es sólo en el interés por los rompecabezas. Es una edad de oro en invención y creatividad en acertijos. Creo que se debe a que ahora más personas que nunca utilizan su cerebro para la vida”.

Por: Siobhan Roberts

New York Times