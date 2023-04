En Reddit, la plataforma en línea, hay una comunidad “pornográfica” que es prácticamente lo más distante que se puede imaginar a algo lascivo: “Porno de Caligrafía”.

Allí, los usuarios comparten ejemplos de caligrafía hermosa. Comunidades adicionales en Reddit ofrecen un lugar seguro para que los usuarios suban sus garabatos indescifrables para que extraños los descifren.

Emily Smith, de 19 años, encontró un Post-it que había escrito hace al menos un año y batalló para descifrarlo. Publicó una foto en Reddit.

“El único comentario al respecto es: ‘Oye, ¿hablas otros idiomas? ¿Es posible que esto no sea inglés?’”, dijo.

Smith, que trabaja en una librería en Nashville, Tennessee, dijo que dos cosas habían contribuido a que empeorara su letra curvisa: escribir rápido y recibir su primera tableta cuando tenía unos 10 años.

“La mala letra proviene específicamente de estar pensando más rápido que mi mano”, dijo. “Siento que al poder mecanografiar con la misma rapidez con la que pienso tengo la gran ventaja de que no tengo que preocuparme por la legibilidad”.

En el 2010, la letra cursiva fue eliminada de los estándares educativos de EU desde el jardín de niños hasta la preparatoria. El cambio fue controvertido y, desde entonces, muchos legisladores han luchado por su resurgimiento en las escuelas.

Anne Trubek, autora de “La historia y el futuro incierto de la escritura cursiva”, dijo que cuando comenzó a investigar la historia de las tecnologías de escritura hace más de una década, la gente creía que no enseñar a los niños la letra cursiva iba en contra de los valores estadounidenses tradicionales. Temían que los niños perdieran su vínculo con la historia si no podían leer documentos históricos como la Declaración de Independencia. Esas ansiedades se convirtieron en la creencia de que los niños no serían tan inteligentes si no se les enseñaba a escribir letra cursiva.

La tecnología sólo ha hecho que la capacidad de escribir y comunicarse a través de la escritura sea más eficiente y fuerte, dijo Trubek.

Hay dos métricas para medir la belleza de la escritura, dijo Lindsey Bugbee, creadora de The Postman’s Knock, un blog y negocio de caligrafía y escritura cursiva. El primero es la legibilidad y el segundo es el equilibrio, dijo. Pero la belleza es relativa.

“Es posible que tenga recuerdos de que la letra de su abuela era realmente hermosa, y luego ve una escritura así y eso está arraigado”, dijo Bugbee, de 34 años.

Mellissa Prunty, catedrática titular de terapia ocupacional en la Universidad Brunel de Londres, formó parte de un equipo que desarrolló una forma de medir y cuantificar la legibilidad de la escritura cursiva.

La Escala de Legibilidad de Escritura Cursiva emplea cinco factores, como la legibilidad y la formación de letras, para calificar la escritura de los niños y determinar si necesitan terapia ocupacional. Para los niños pequeños que aún están desarrollando habilidades motoras y destreza, aprender a escribir bien en letra cursiva es una habilidad importante que deben tener antes de cambiar a modelos más híbridos de escritura o mecanografía, dijo Prunty.

Las personas interesadas en mejorar su caligrafía pueden buscar tutoría. Kate Gladstone, de 60 años, inició Handwriting Repair, un negocio de coaching en escritura cursiva con sede en Albany, NY, en 1987. Cuando comenzó, su clientela consistía en hospitales y médicos, quienes solicitaban su ayuda con talleres para el personal y personas que enfrentaban demandas por negligencia profesional debido a documentación ilegible. El último taller que impartió fue en un hospital de Florida que se había quedado sin electricidad por un huracán. Cuando se restableció la energía, el personal batalló mucho para descifrar los apuntes escritos a mano de los médicos para ingresarlos al sistema computacional.

También hay lecciones y ejercicios para quienes prefieren aprender a su propio ritmo. Doris Fullgrabe, de 47 años, comenzó a publicar ejercicios y lecciones de escritura cursiva en sitios web como Skillshare y Udemy en el 2017.

Majd Taby, un ingeniero de software de 35 años de Los Ángeles, se unió a una comunidad en Reddit llamada Fountain Pen Pals, donde las personas son puestas en pares aleatoriamente una vez al mes para escribir cartas. Cuando tuiteó que estaba escribiendo cartas, varios de sus amigos respondieron que ellos también sentían que su letra estaba empeorando y necesitaban una excusa para escribir.

Eileen Page, de 78 años, consultora de escritura cursiva en Massachusetts, no cree que escribir menos signifique que estamos sacrificando partes de nuestra identidad.

“No creo que la letra cursiva determine la personalidad”, dijo. “Creo que la personalidad determina la letra”.

Por: ISABELLA PAOLETTO