Así es la vida de Elaine Lalanne, la Primera Dama del ejercicio, a sus 97 años

Los ejercicios de Elaine LaLanne a menudo comienzan incluso antes de levantarse de la cama. Acostada sobre las colchas, hace dos docenas de abdominales de navaja. En el lavabo del baño, hace lagartijas inclinadas. Después de vestirse y maquillarse, camina cuesta arriba en una caminadora durante unos minutos y hace ejercicios de dorsales en una máquina. “Veinte minutos al día y estoy lista”, dijo en su casa de California.

Pero su mayor hazaña diaria de fuerza, dice, ocurre arriba de sus hombros. A sus 97 años, LaLanne se recuerda cada mañana: “Tienes que creer que puedes”. Dijo que esa creencia no sólo la había mantenido físicamente activa a través de lesiones y obstáculos emocionales, sino que también la había ayudado a vivir la vida de alguien décadas más joven. “Todo comienza en la mente”, dijo.

El hábito de LaLanne de hablar con aforismos (“No es un problema, es una experiencia”) es producto de toda una vida de intentar inspirar a las personas a mejorar. Durante casi seis décadas, fue esposa y socia comercial de Jack LaLanne, ampliamente considerado el padre del movimiento del acondicionamiento físico moderno, cuyo programa televisivo de ejercicios en Estados Unidos se transmitió de 1951 a 1985.

Si bien Jack era un showman innato —saltó a la fama haciendo acrobacias en una playa de California en la década de 1930— Elaine prefería trabajar tras bambalinas, administrando su imperio, que incluía aparatos de fitness, alimentos y suplementos, así como una cadena de gimnasios con más de 100 sucursales.

Sin embargo, desde la muerte de Jack en el 2011, Elaine (a quien sus amigos llaman LaLa) ha cultivado silenciosamente sus propios seguidores. Dirige el negocio restante de su familia, BeFit Enterprises. Ha publicado dos libros en los últimos cuatro años y está desarrollando un documental y un largometraje con el actor Mark Wahlberg, quien interpretará a Jack.

Los actores principales de la industria del acondicionamiento físico desde hace mucho tiempo buscan su consejo. “Ella es casi como una segunda madre para mí”, dijo Lou Ferrigno, leyenda del fisicoculturismo. En la conferencia anual de la Idea Health & Fitness Association en julio, un flujo constante de profesionales del acondicionamiento físico detuvo a LaLanne para tomarse selfies. Durante más de una década, ha presentado el premio Jack LaLanne, un premio a la trayectoria de la industria.

“Muchos de nuestros miembros vienen por ella”, dijo Amy Thompson, directora ejecutiva de Idea.

Después de todo, en 1926, cuando nació LaLanne, pocos estadounidenses hacían del ejercicio parte de sus vidas, dijo Shelly McKenzie, autora de “Getting Physical: The Rise of Fitness Culture in America”. Casi un siglo después, ella es “testimonio de la eficacia de un hábito de ejercicio de por vida”, dijo McKenzie.

Criada en Minneapolis, Minnesota, Elaine soñaba con una carrera en el espectáculo. A mediados de la década de 1940, se fue a San Francisco, donde se abrió camino en la televisión, y finalmente se convirtió en productora y co conductora de un programa de variedades diario en vivo. Un día en 1951, el agente de prensa de un fisicoculturista local llamó y dijo que su cliente podía hacer lagartijas al aire durante un programa completo. Efectivamente, Jack LaLanne lo logró, levantando y bajando su cuerpo de 1.68 metros durante un programa completo de 90 minutos mientras los conductores continuaban como de costumbre.

Elaine se enamoró no solo de él, sino también de sus creencias sobre comer alimentos integrales y ejercicio. La hizo pensar: “No quiero ser vieja cuando esté vieja”.

Con la experiencia televisiva de Elaine y el carisma de Jack, la estrella de LaLanne ascendió y con el tiempo condujo “The Jack LaLanne Show”, en Los Ángeles, que se convirtió en la primera serie nacional dedicada a la dieta y el ejercicio. Mientras que las personas que trabajaron con los LaLanne dicen que ella era la columna vertebral del imperio, Elaine elude el crédito.

LaLanne dijo que había disminuido su ritmo desde que cumplió 92 años. También se ha caído varias veces durante la última década. Pero la fuerza física que ganó en el gimnasio la ayudó a recuperarse, dijo.

“Tienes que moverte”, dijo. “Si no te mueves, te entumes”.

Por: DANIELLE FRIEDMAN