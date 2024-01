¿Qué puede hacer con un einstein? La historia de un 'azulejo aperiódico'

Ha sido un año de einsteins interminables. En marzo, un grupo de mosaiquistas matemáticos anunció que habían descubierto un “azulejo aperiódico”, una forma que puede cubrir una superficie plana infinita en un patrón que no se repite —”einstein” es el término artístico geométrico para esta entidad.

David Smith, de Inglaterra, un aficionado a las formas quien hizo el descubrimiento original y lo investigó junto con tres colaboradores con expertise en matemáticas y computación, lo apodó “el sombrero”.

Ahora se conocen los resultados de un concurso organizado por el Museo Nacional de Matemáticas de Nueva York y el Fideicomiso de Matemáticas de Reino Unido, en Londres, que pidió las interpretaciones más creativas de un einstein.

Un panel evaluó 245 presentaciones de 32 países. Se eligieron tres ganadores y el 12 de diciembre se celebró una ceremonia en la Cámara de los Comunes en Londres.

Entre los jueces figuraba Smith, quien dijo haber quedado “cautivado por la diversidad y el alto nivel de todos los participantes”.

¿Qué harías con un mosaico einstein? Para William Fry, de 12 años, de Nueva York, la respuesta fue: ¡Jugar Tetris, por supuesto! Bautizó como Montris a su variante monomosaico del juego.

Evan Brock, de 31 años, un diseñador de exhibiciones en Toronto, se llevó uno de los tres premios principales con su ravioli sombrero. Preparado con moldes de madera hechos a la medida, promete “una experiencia gastronómica más geométrica”, señala su presentación.

Con relleno de papa y cebolla, los raviolis de Brock están hechos de masa amarilla (cúrcuma), naranja (zanahoria) y roja (betabel) para crear mosaicos sombrero sin reflejo; y masa verde (espinaca) para los azulejos reflejados.

Otras propuestas comestibles incluyeron pasteles y galletas sombrero, sándwiches sombrero y dosas sombrero.

Sy Chen, de 61 años, un artista de origami de Maryland, hizo figuras de mosaicos sombrero doblando billetes de un dólar.

Otro enfoque clásico involucró más de mil 500 azulejos de cerámica hechos a mano, ensamblados en un friso de 7.3 metros para decorar el escaparate de un taller de cerámica.

Fue diseñado por Garnet Frost, de 70 años, un artista visual de Londres interesado en ornamentación arquitectónica, y el Alhambra Tiling Project, una organización educativa sin fines de lucro en Reino Unido con el ceramista Matthew Taylor y voluntarios.

Un tapiz de retazos cosido a mano, de 63.5 centímetros de alto por 68.5 centímetros de ancho, provino de Emma Laughton, de 65 años, la dueña jubilada de una galería en Colyton, Inglaterra. Como explicó Laughton: “El diseño busca agradar la vista con una combinación de elementos de repetición y aparente (casi) simetría, que contrasta con la aperiodicidad impredecible en general”.

Shiying Dong, de 41 años, un ama de casa de Connecticut con doctorado en física y maestría en matemáticas, dobló una obra de arte tridimensional en papel, otro ganador.

En la categoría escolar, la ganadora, Devi Kuscer, de 17 años, alumna del UWC Atlantic College, en Gales, hizo una cometa grande de mosaicos sombrero.

Chaim Goodman-Strauss, un juez quien fue uno de los colaboradores de Smith, describió la cometa como si estuviera hecha de sombreros, que a su vez está hecha de cometas hechas de sombreros.

Julien Weiner, de 17 años, de Nueva Orleans, evocó una suculenta einsteiniana generada por computadora. “Los humanos ‘inventan’ una nueva forma de la misma manera que Sir Isaac Newton ‘inventó’ la gravedad”, declaró.

“Mi propuesta, titulada The Einstein Bulb, imagina cómo, así como el desconocimiento de la gravedad no nos impidió contemplar la majestuosidad de la luna saliendo en el cielo nocturno, el sombrero podría existir en la naturaleza esperando ser descubierto y explorado.

“El concurso de einsteins realmente reavivó un amor por las matemáticas que no había sentido en años y me recordó que las matemáticas no comienzan ni terminan en el aula”, añadió Weiner.

Por: SIOBHAN ROBERTS