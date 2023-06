Durante más de 50 años, los diseñadores de chips computacionales usaron principalmente una táctica para mejorar el desempeño: encogieron los componentes electrónicos para introducir más potencia a cada pieza de silicio.

Luego, hace más de una década, los ingenieros de Advanced Micro Devices, el fabricante de chips, comenzaron a jugar con una idea radical. En lugar de diseñar un gran microprocesador con una inmensa cantidad de pequeños transistores, concibieron la creación de uno a partir de chips más pequeños que se empaquetarían apretadamente para funcionar como un cerebro electrónico.

El concepto, llamado chiplets, se popularizó a lo grande, con AMD, Apple, Amazon, Tesla, IBM e Intel presentando esos productos. Los chiplets ganaron terreno rápidamente porque los chips más pequeños son más baratos de fabricar y los paquetes de ellos pueden superar el desempeño de cualquier rebanada individual de silicio.

La estrategia, basada en tecnología de empaque avanzada, se ha convertido desde entonces en una herramienta esencial para permitir el progreso en los semiconductores. Y representa uno de los mayores cambios en años para una industria que impulsa innovaciones en inteligencia artificial, automóviles autónomos y hardware militar.

“Está sucediendo porque en realidad no hay otra manera”, dijo Subramanian Iyer, profesor de ingeniería en la Universidad de California, en Los Ángeles, quien fue uno de los pioneros del concepto de chiplet.

El detalle es que el empaque así, al igual que la fabricación de chips, es dominado por empresas en Asia. Aunque Estados Unidos representa alrededor del 12 por ciento de la producción mundial de semiconductores, las empresas estadounidenses proporcionan solo el 3 por ciento del empaque de chips, reporta IPC, una asociación comercial.

La Ley CHIPS, un paquete de subsidios de 52 mil millones de dólares, fue vista como una acción para revitalizar la fabricación nacional de chips al proporcionar dinero para construir fábricas más sofisticadas. Pero parte también tenía como objetivo estimular fábricas de empaques avanzados en Estados Unidos para capturar más de ese proceso esencial.

Empaquetar chips juntos no es un concepto nuevo y los chiplets son sólo la versión más reciente de esa idea, utilizando avances tecnológicos que ayudan a apretujar más los chips —ya sea uno al lado del otro o apilados uno encima del otro— junto con conexiones eléctricas más rápidas entre ellos.

“Lo que es singular respecto a los chiplets es la forma en que están conectados eléctricamente”, dijo Richard Otte de Promex Industries, un servicio de empaquetado de chips en California. Los chips no pueden hacer nada sin una forma de conectarlos con otros componentes, lo que significa que deben colocarse en un paquete que pueda conducir señales eléctricas.

La nueva tecnología se usa principalmente ahora para un desempeño extremo. En enero, AMD reveló planes para un producto inusual, el MI300, que combina chiplets para cálculos estándar con otros diseñados para gráficos computacionales, junto con una gran cantidad de chips de memoria. Ese procesador, destinado a impulsar una supercomputadora avanzada en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, contiene 146 mil millones de transistores, en comparación con los decenas de miles de millones en los chips convencionales más avanzados.

Sam Naffziger, vicepresidente senior de AMD, dijo que no era seguro que la empresa apostara su negocio de chips para servidores en los chiplets. Las complejidades del empaque eran un gran obstáculo, dijo.

Pero la compañía ha vendido más de 12 millones de chips basados en la idea desde 2017, reporta Mercury Research, y se ha convertido en un actor importante en los microprocesadores que impulsan la web.

Incluso con subsidios, ensamblar todos los elementos necesarios para reducir la dependencia de Estados Unidos de las empresas asiáticas “es un gran desafío”, dijo Andreas Olofsson, quien fundó una empresa de arranque de empaque llamada Zero ASIC. “No tienes proveedores. No tienes una fuerza laboral. No tienes equipo. Tienes que empezar de cero”.

Ana Swanson contribuyó con reportes a este artículo.

Por: DON CLARK