PUEBLO, Colorado — En una sala sellada y fuertemente custodiada en el Depósito Químico en Pueblo del Ejército de Estados Unidos, en Colorado, brazos robóticos estaban ocupados desarmando parte del vasto arsenal de armas químicas del país.

Proyectiles de artillería llenos de agente mostaza entraban. Los robots perforaban, drenaban y lavaban cada proyectil, para luego hornearlo a 815 grados centígrados. Chatarra inofensiva salía.

La destrucción del arsenal ha tomado décadas. El depósito cerca de Pueblo destruyó su última arma en junio; otro en Kentucky destruyó el puñado restante este mes. Y con eso, todas las armas químicas declaradas públicamente en el mundo han sido eliminadas.

La reserva estadounidense, acumulada durante generaciones, era impactante por su escala: bombas de racimo y minas terrestres llenas de agente nervioso. Proyectiles de artillería que podrían cubrir bosques enteros con una niebla mostaza abrasadora. Tanques llenos de veneno que podrían cargarse en aviones y rociarse sobre objetivos ubicados en tierra.

El uso de armas químicas fue declarado anatema después de la Primera Guerra Mundial, pero EE. UU. y otras potencias continuaron desarrollándolas y acumulándolas. No se sabe que las fuerzas armadas estadounidenses hayan usado armas químicas letales desde 1918, aunque durante la Guerra de Vietnam usaron herbicidas que eran dañinos para los humanos.

Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron en 1989 destruir sus armas químicas, y cuando el Senado de EE. UU. ratificó la Convención sobre Armas Químicas en 1997, EE. UU. y otros signatarios se comprometieron a deshacerse de ellas.

Los funcionarios del país estadounidense proyectaron en una ocasión que la labor podría realizarse en unos cuantos años por alrededor de 1.4 mil millones de dólares. Terminó costando alrededor de 42 mil millones de dólares.

Los funcionarios advierten que las armas químicas no han sido erradicadas por completo. Algunas naciones nunca firmaron el tratado, y algunas que lo hicieron, en particular Rusia, parecen haber retenido existencias no declaradas.

El tratado tampoco puso fin al uso de armas químicas por parte de estados rebeldes y grupos terroristas. IHS Conflict Monitor, un servicio de inteligencia con sede en Londres, sostiene que los combatientes del Estado Islámico usaron armas químicas al menos 52 veces en Irak y Siria del 2014 al 2016.

La labor en EE. UU. tomó tanto tiempo en parte porque la combinación de explosivos y veneno los hace excepcionalmente peligrosos de manejar, y los ciudadanos y legisladores insistieron en que la labor se realizara sin poner en peligro a las comunidades circundantes.

En Pueblo, cada proyectil era perforado por un brazo robótico y el agente mostaza en el interior era succionado. El proyectil era lavado y horneado para destruir cualquier rastro restante. El agente mostaza era diluido en agua caliente y luego descompuesto por bacterias. El residuo resultante en su mayoría es sal de mesa común, pero contiene metales pesados que requieren manejo como desechos peligrosos.

Irene Kornelly, de 77 años, presidenta de la comisión asesora de ciudadanos que supervisó el proceso en Pueblo, hizo un seguimiento de cómo se destruyeron casi un millón de proyectiles de mostaza.

“La mayoría de las personas hoy no tiene idea de que todo esto sucedió —nunca tuvieron que preocuparse por eso”, dijo. Kornelly. “Menos mal”.

Por: DAVE PHILIPPS, y JOHN ISMAY