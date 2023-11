Así fue denunciado por su hijo un alborotador protrump implicado en asalto al Capitolio

El juicio había terminado, pero Brian Mock, de 44 años, seguía repasando la evidencia, tratando de presentar su caso a la persona cuya opinión más valoraba. Sentado a la mesa de su cocina en Wisconsin junto a su hijo de 21 años, A. J. Mock, abrió un video en su computadora portátil. Pasó el dedo sobre la imagen del Capitolio de Estados Unidos en Washington, por las nubes de gases lacrimógenos y humo, y luego señaló al centro de una multitud alborotada.

“Allí. Ése soy yo”, dijo, deteniendo el video y haciendo un acercamiento a un hombre vestido con una chaqueta negra y una capucha camuflada que le gritaba a una hilera de policías.

A. J. miró su teléfono, fumó con su vapeador y jugueteó con la correa de su llavero.

“¿Me puedes dedicar toda tu atención unos minutos?”, preguntó Brian. “Quiero que sepas lo que realmente sucedió”.

“Lo siento. Es solo que ya me mostraste este”, dijo A. J. “Estoy cansado”.

Han pasado casi tres años relitigando los acontecimientos del 6 de enero del 2021, tratando de hallarle sentido a lo que significó ese día para su relación, el país y el futuro de la democracia estadounidense. A. J. buscó en el video pistas sobre cómo el padre soltero que abogaba por las personas sin hogar y apoyó a A. J. cuando salió del clóset se había convertido en el hombre presionando contra las barricadas policiales junto a neonazis. Brian trataba de entender cómo la persona en la que más confiaba lo entregó al FBI.

En julio, un juez federal declaró a Brian culpable de 11 cargos, incluyendo cuatro cargos de agresión contra agentes del orden, robo de escudos antimotines y obstrucción de un procedimiento oficial del Gobierno. Los abogados le han dicho que se prepare para la posibilidad de varios años en prisión, pero no será sentenciado hasta enero.

Dibujó un mapa para A. J., incluyendo el edificio del Capitolio y el camión de comida donde se detuvo para comer ese día.

“Porque, por supuesto, necesitabas tacos para tomar de asalto al Capitolio”, dijo A .J. “¿Esperabas que depusiera al Gobierno con el estómago vacío?”, bromeó Brian.

Este era el padre que recordaba A. J. de antes de la Presidencia de Trump: menos interesado en la política que en un chiste.

Sus mayores discusiones ocurrieron en el 2020. A. J. publicó en Facebook en solidaridad con los manifestantes de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, donde vivían los Mock en ese entonces y A. J. aún vive. Brian dijo a A. J. que las protestas eran retratadas como pacíficas sólo por los “medios liberales”.

A. J. también subió un post sobre su decisión de votar por Joseph R. Biden Jr. “Esto me enfurece como hombre gay”, escribió. “Si apoyas a Trump, no me apoyas a mí”.

Después de las elecciones del 2020, Brian encontró un universo de ideas conspirativas que existían no sólo en los rincones oscuros de Internet sino también en lugares eminentes de poder. Trump escribió en Twitter que “estas Elecciones Falsas ya no pueden mantenerse”.

El 4 de enero del 2021, Brian le dijo a A. J. que iría con su amigo Connor a un mitin en el Capitolio y existía la posibilidad de que no regresara. A. J. vio en televisión cómo Trump le decía a la multitud del 6 de enero, “Si no luchan como el demonio, ya no tendrán un país”. Observó cómo miles de personas marchaban hacia el Capitolio y luego divisó a su padre entre la multitud. Intentó llamar a Brian, pero para entonces Brian ya estaba al frente del caos.

A. J. le envió un mensaje de texto esa tarde. “¿Estás bien?”

“Fue una pelea del demonio”, respondió Brian. “Nos gasearon mucho. Connor y yo fuimos golpeados. Yo cobré lo mío”

“¿Qué cobraste?”

“Hice algún daño”.

“Lo que ustedes hicieron hoy fue traición y una amenaza a la seguridad nacional”, escribió A. J. “En realidad, todos allí deberían ser encerrados el resto de sus vidas. Incluyéndote”.

“Tienes que estar bromeando. Llegamos y fue pacífico y luego gasearon y atacaron a la gente”.

“¡QUISIERON TOMAR EL (maldición) CAPITOLIO!”

“Ellos iniciaron la violencia y ahora comprenden la medida de nuestra determinación”.

“Tienes 4 hijos en casa. ¿Qué diablos te hizo pensar que esto era una buena idea?”

Unas cuantas personas murieron como resultado de los disturbios. Más de 100 policías resultaron heridos. A. J. confrontó a su padre cuando llegó a casa y le exigió una disculpa, pero Brian dijo que no había nada por qué disculparse.

Meses después, A. J. se topó con una noticia.

“Rendición de cuentas para los traidores”, decía el titular, y la nota incluía una liga a cientos de fotografías de personas en el Capitolio el 6 de enero. A. J. recorrió las imágenes hasta llegar a la número 298. “¿Conoce a esta persona?”, decía abajo. “Contacte al FBI, por favor”.

Sopesó sus responsabilidades para con el Gobierno y su familia. Sabía que denunciar a su padre podría conducir a un arresto, lo que podría arruinar el negocio de jardinería de Brian y separarlo de sus hijos. Pero también fue su padre quien lo enseñó a defender sus creencias y su moral.

“Está en casa alardeando de golpear a policías y destruir cosas en la Capital”, escribió A. J. al FBI. “Su nombre es Brian Christopher Mock”.

Un agente del FBI lo contactó por teléfono y A. J. envió capturas de pantalla de los mensajes de texto de Brian el 6 de enero. No pasó nada durante meses, y luego, un día, después del trabajo, A. J. fue a casa de su padre y encontró la sala volteada y el documento de acusación de 16 páginas del FBI sobre la mesa.

Entonces sonó su teléfono. Era Brian, llamando desde la cárcel. Dijo que estaba asustado. Dijo que necesitaba la ayuda de A. J. para cuidar de su casa y sus finanzas, y luego le pidió a A. J. que actuara con un poder para ayudar a preparar su defensa penal.

Brian pronto adivinó que su hijo había avisado al FBI.

“Estoy más decepcionado que enojado”, recordó Brian haber dicho. Sus conversaciones eran amistosas a menos que uno de ellos mencionara el 6 de enero.

En lugar de seguir el consejo de su abogado y declararse culpable a cambio de una sentencia reducida, Brian fue a juicio y actuó como su propio abogado. Llamó a A. J. como testigo de carácter.

A. J. testificó que Brian era un buen padre. Dijo que la personalidad de su padre en línea era exagerar e instigar, que no era como se comportaba en la vida real.

Mientras tanto, la fiscalía mostró docenas de posts, fotografías y videos de Facebook de las acciones de Brian en el Capitolio. Brian intentó racionalizar cada uno de ellos. Dijo que no fue a Washington para detener el proceso electoral democrático, sino para apoyar el proceso legal de revisión de los resultados. No estaba allí para provocar disturbios, sino para protestar. La policía no sólo se defendía de una turba; estaban provocando a una multitud mayoritariamente pacífica. No estaba robando un escudo antimotines; lo estaba quitando para que nadie más lo utilizara como arma.

Pero incluso antes de que el juez anunciara los veredictos de culpabilidad, A. J. estaba pensando en una fotografía que Brian no podía justificar. Era una imagen tomada de una cámara corporal que llevaba un policía. Brian estaba cara a cara con un oficial de policía del Capitolio llamado Stevin Karlsen. Brian está dando un paso hacia adelante con el pie derecho, con los brazos extendidos y ambas manos empujando contra el escudo antimotines del oficial. Karlsen está tambaleándose hacia atrás y cayendo hacia un escalón detrás de él. No era un acto de protesta pacífica.

Durante el juicio, Karlsen testificó que estaba en el proceso de emprender la retirada de la multitud y que retrocedía hacia una escalinata. Miró hacia abajo para comprobar su equilibrio, y fue entonces cuando Brian lo empujó.

Pero Brian le dijo a A. J. que escuchó a Karlsen amenazar con dispararle y que cuando Karlsen giró la cabeza, Brian creyó que estaba buscando su arma. El empujón fue un acto de defensa propia, dijo Brian.

“Va a ser agudo, pero escúchalo decir: ‘O dispararé’”, dijo Brian a A. J. mientras reproducía otro video. A. J. sacudió la cabeza.

“¿Pero crees lo que te estoy diciendo? ¿Lo entiendes?”, preguntó Brian.

“Entiendo por qué te declararon culpable del empujón”, dijo.

Por: Eli Saslow