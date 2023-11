Honran con una rosa al 'jardinero negro', quien quiere que más accedan a la naturaleza

Durante más de 60 años, David Austin Roses ha cultivado las flores más prestigiosas del mundo, el equivalente a los Air Jordan, las bolsas Birkin y los pianos Steinway de las rosas. Y cada año durante más de 60 años, David Austin Roses ha nombrado nuevas variedades en honor a figuras históricas británicas, como la Reina Isabel II, Emily Brontë, Roald Dahl y Charles Darwin.

Hasta este año, todas esas personas han sido blancas. En el Chelsea Flower Show en Londres en mayo, David Austin Roses presentó la Dannahue, una rosa arbustiva inglesa de color durazno bautizada en honor a Danny Clarke, un jardinero conocido por sus seguidores en las redes sociales y por los televidentes en Gran Bretaña como el Jardinero Negro.

Clarke, cuyo nombre completo es Dannahue, se convirtió en una estrella de la jardinería de la BBC en “The Instant Gardener” hace casi una década, y desde entonces se ha convertido en una voz líder en extender la accesibilidad a los espacios verdes. Además de dirigir una empresa privada de diseño de jardines, es diseñador de Grow To Know, que enseña a los jóvenes de comunidades desfavorecidas a cultivar un huerto. “Todo el mundo puede practicar la jardinería”, dijo Clarke. “Es algo intrínseco”.

Él espera que la rosa nombrada en su honor ayude a dar a otros jardineros de color la confianza para conectarse con la naturaleza en un entorno que de otro modo habrían sentido que estaba fuera de sus límites. “Si me ven con un honor como este, y me ven metiendo las manos en la tierra y tal vez visitando jardines fabulosos y siendo parte del campo, piensan, si él puede hacerlo, ¿por qué no yo”, dijo Clarke.

La Dannahue tiene 12 años de estar en desarrollo. David Austin lanzó su primera rosa, Constance Spry, llamada así por una escritora y diseñadora floral de la sociedad británica, en 1961. Luego se convirtió en uno de los criadores de rosas líderes en el mundo, desarrollando más de 200 variedades de sus rosas inglesas en el curso de su vida. Su hijo David Austin Jr. ahora dirige David Austin Roses.

Clarke fue seleccionado para tener una variedad de rosa nombrada en su honor después de que David Austin Jr. vio la exhibición de Clarke en el Chelsea Flower Show en el 2022. Con Tayshan Hayden-Smith, fundador de Grow To Know, Clarke había diseñado un jardín inspirado en la deforestación global y la injusticia social. Los dos ganaron la medalla de plata.

David Austin Roses lanza alrededor de dos variedades cada año, luego de seleccionar dos rosas parentales e hibridarlas mediante la polinización cruzada de alrededor de 40 mil semillas a mano. Con el tiempo se producen unas 350 mil plántulas; 150 mil de ellas pasan por pruebas de campo durante unos cinco años hasta que emergen dos para su lanzamiento comercial.

De acuerdo con la empresa, la Dannahue es una rosa versátil que puede crecer al sol o a la sombra, en contenedores en un balcón o a lo largo de setos en un espacio verde, y en múltiples tipos de suelo. En esencia, envía “exactamente el mismo mensaje” que Clarke, dijo Kirsty Fleetwood, directora de marca y contenido de David Austin Roses.

“Necesitamos asegurarnos de que la jardinería sea accesible e inclusiva, y para hacerlo necesitamos producir rosas que puedan prosperar en cualquier espacio y que cualquiera pueda cultivar”, dijo.

