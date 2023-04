No recibo tarjetas de cumpleaños de muchas de mis amigas, pero sí de mi dentista. Un diente sonriente me desea un feliz cumpleaños, junto con un recordatorio de hacer una cita. Sin embargo, pospuse mis últimas tres visitas porque me convencí de que lo postergaré hasta que surja un problema.

Esto es un error, dijo Tricia Quartey-Sagaille, vocera de la Asociación Dental Estadounidense y dentista en Nueva York.

“Muchas personas ven la ausencia de dolor como un indicador de que nada anda mal y dicen: ‘Mis dientes están bien, no necesito ir’”, dijo. A menudo, señaló Quartey-Sagaille, “no hay dolor en lo absoluto” con las enfermedades periodontales, que generalmente son causadas por una infección en las encías y los huesos que sostienen los dientes y afectan a casi la mitad de los adultos mayores de 30 años, potencialmente llevando a la pérdida de dientes y hueso. Y no quiere tener que hacer una cita de emergencia con dolor.

Estas son otras cuatro cosas que a los dentistas les gustaría que supiéramos.

Las encías no deben sangrar

Como probablemente ha dicho todo dentista, debe usar hilo dental todos los días. Es cierto que si deja de hacerlo un tiempo, es posible que vea un poco de sangre cuando reinicie el hábito, dijo Tien Jiang, instructora en política de salud oral y epidemiología en la Escuela de Medicina Dental de Harvard. Pero hay que hacerlo.

“Es como comenzar a hacer ejercicio cuando no lo has hecho por un tiempo y te duelen los músculos”, dijo.

Si sus encías han estado sangrando durante un periodo prolongado de tiempo, consulte a su dentista, dijo Pernima Kumar, presidenta del departamento de Periodoncia y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan. “¿Te preocuparías si alguna parte de tu cuerpo sangrara?”, preguntó. “¡No se debe normalizar el sangrado de las encías!”.

Evite las pastas de carbón

Las pastas dentales que contienen carbón activado en polvo, comercializadas como blanqueadores de dientes naturales, son populares. Pero un estudio del 2017 publicado en la Revista de la Asociación Dental Estadounidense (ADA) concluyó que las pastas dentales de carbón no tienen un efecto blanqueador. En cambio, los investigadores hallaron que su abrasividad podría causar hipersensibilidad dental; que las partículas de carbón podrían alojarse en las bolsas de las encías y causar daños; y que pocos contenían fluoruro.

Eléctrico o manual está bien

Cepille sus dientes. Hágalo dos veces al día, contra la línea de las encías en un ángulo de 45 grados, durante dos minutos. Eso es todo lo que la ADA dice que hay que hacer cuando se trata de cepillarse los dientes. Tanto los cepillos eléctricos de dientes como los manuales funcionan. Sin embargo, cepillarse con demasiada fuerza puede provocar la retracción de las encías.

Está salud de la boca ligada a la salud total

La boca y el resto del cuerpo están íntimamente conectados, dijo Nezar Al-Hebshi, codirector del Laboratorio de Investigación del Microbioma Oral de la Universidad de Temple, en Pensilvania. Y un creciente cuerpo de investigación muestra cómo la salud dental puede afectar otras partes del cuerpo. Al-Hebshi enumeró cinco enfermedades para las que existe “evidencia de moderada a fuerte” de que la enfermedad periodontal puede ser un factor contribuyente, incluyendo diabetes, ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

“Entonces, si mantiene una muy buena salud bucal, tiene menos riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, por ejemplo”, dijo.

Por: JANCEE DUNN