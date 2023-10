¿Cuál es la cantidad adecuada para beber café a diario?

El café puede ser muchas cosas: un ritual matutino, una tradición cultural e incluso una bebida saludable. Por ejemplo, los estudios sugieren que los bebedores de café viven más y tienen menores riesgos de sufrir diabetes tipo 2, mal de Parkinson, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

“El café hace más bien que mal”, dijo Rob van Dam, profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, en Washington.

Pero entre la taza del desayuno, el latte a la hora de la comida y el espresso en la tarde, ¿es posible tomar demasiado?

El café contiene miles de compuestos químicos, muchos de los cuales pueden influir en la salud, dijo Marilyn Cornelis, profesora asociada de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, cerca de Chicago. Pero también es la mayor fuente de cafeína para muchas personas, y de ahí provienen sus riesgos, dijo.

Ingerir demasiada cafeína puede provocar palpitaciones, nerviosismo, náuseas o problemas para dormir, dijo Jennifer Temple, profesora de nutrición de la Universidad de Buffalo, en el Estado de NY. También puede provocar dolores de cabeza, reflujo y, en dosis suficientemente altas, temblores o vómitos, dijo Adrienne Hughes, toxicóloga médica en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon.

Sin embargo, “la mayoría de las personas está bastante sintonizada con su respuesta a la cafeína”, dijo Cornelis, y cuando comienzan a experimentar síntomas leves de consumir demasiada, lo reducen.

Como tal, es raro experimentar efectos secundarios peligrosos por el café. La cafeína puede provocar un aumento a corto plazo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, especialmente si no se consume con regularidad, dijo. Esto no suele ser perjudicial. Pero si eres propenso a tener ritmos cardíacos anormales o notas palpitaciones después de tomar cafeína, es posible que seas sensible a ella y debes evitar grandes dosis.

La mayoría de los adultos puede consumir sin peligro 400 miligramos de cafeína —unas cuatro tazas de 240 mililitros de café preparado o seis tacitas de espresso— por día, dice la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EU. Si está embarazada, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda no más de 200 miligramos.

Tenga en cuenta que el tamaño de las tazas y la intensidad del café pueden variar. Una taza típica de 240 mililitros tiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína, según la FDA. Pero en Starbucks, un café “alto” (355 mililitros) de tueste medio contiene alrededor de 235 miligramos —aproximadamente lo mismo que un espresso triple.

Aún así, la pauta de 400 miligramos es razonable para la mayoría de los adultos, dijo Van Dam, y encaja con la investigación sobre cuánto consumir para obtener beneficios para la salud. De dos a cuatro tazas por día es “un especie de punto ideal”, dijo.

Por: ALICE CALLAHAN

THE NEW YORK TIMES