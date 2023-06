No mucho después de que su fondo de cobertura de criptomonedas se vino abajo el año pasado, generando un colapso del mercado que devastó la industria, Kyle Davies voló a Bali. Mientras su empresa era liquidada y las fuerzas del orden abrieron investigaciones en dos continentes, él pintaba en cafés y leía a Hemingway en la playa.

Viajó por Tailandia y admiró la arquitectura en Malasia. Publicó una foto desde un zoológico privado en Dubai, que lo mostraba acariciando a un tigre encadenado a un poste.

Una noche en Bali, Davies consumió hongos alucinógenos con algunos colegas del criptomundo. “Miras las estrellas, y las estrellas simplemente se mueven”, recordó el mes pasado en Barcelona, donde estaba de vacaciones con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

Resulta que la vida como paria del criptomundo no era tan mala.

Hace un año, Three Arrows Capital, el fondo de cobertura fundado por Davies y Su Zhu, ambos ahora de 36 años, implosionó. Adorados por cientos de miles de seguidores en Twitter, Davies y Zhu habían sido superestrellas del criptomundo, conocidos por su perspicacia en materia de operaciones y sus audaces predicciones sobre el mercado.

Su influencia les permitió obtener préstamos por cientos de millones de dólares de firmas líderes y hacer grandes apuestas sobre el futuro de la industria.

Cuando su fondo de cobertura quebró, se llevó consigo a una gran parte de la industria. La crisis drenó los ahorros de millones de inversionistas aficionados y hundió a otras empresas en la quiebra.

Pero Davies y Zhu reportan estar prosperando. Dejaron Singapur, donde tenía su base Three Arrows, y viajaron por Asia. Davies comenzó a meditar. Zhu jugó videojuegos y encontró un instructor de surf. Sus antiguos socios en el criptomundo lo criticaban en la prensa, pero hizo nuevos amigos: surfistas y competidores de Ultimate Fighting Championship.

“Tuvieron mucha empatía y simpatía por mí”, dijo Zhu. “Son derrotados en una gran pelea, pierden patrocinios o lo que sea, y todos lloran. Pero luego, el peleador mismo —su mente ya pasó al próximo encuentro”.

Después de que la industria de las criptomonedas colapsó el año pasado, borrando más de un millón de millones de dólares del mercado, algunas de las principales figuras del negocio tuvieron que rendir cuentas.

Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, está bajo investigación criminal y enfrenta una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EU. Sam Bankman-Fried, fundador de la bolsa FTX, está bajo arresto domiciliario en California, en espera de juicio por cargos de fraude.

Sin embargo, muchos otros altos ejecutivos han evitado repercusiones serias, habiendo tomado su dinero y partido antes. Los fundadores de Three Arrows son dos ejemplos destacados. Aún viven cómodamente, después de administrar un fondo que supervisó más de 4 mil millones de dólares en su apogeo. Davies y Zhu rehusaron proporcionar una estimación de su riqueza total, pero dijeron que habían ahorrado lo suficiente como para no tener que volver a trabajar.

Ninguno de los dos estaba dispuesto a disculparse por el colapso. Three Arrows debe a sus acreedores 3.3 mil millones de dólares; la empresa estaba registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y sus liquidadores allí designados por el tribunal afirman que Davies y Zhu se han negado a cooperar en el proceso de recuperación.

Davies y Zhu dicen que no haber hecho nada malo. Dijeron que habían enfrentado amenazas de muerte, pero que ninguna agencia gubernamental los había demandado ni buscado su arresto.

Un amigo le preguntó recientemente a Davies si sentía algún remordimiento. “¿Remordimiento por qué?”, dijo que le respondió.

En los últimos meses, Davies y Zhu han estado planeando un regreso. En abril, presentaron Open Exchange, un mercado para operadores que perdieron dinero en las criptoimplosiones del año pasado. Los clientes podrán comprar y vender reclamos a los patrimonios en quiebra de firmas de criptomonedas desaparecidas como FTX y, posiblemente, Three Arrows.

Davies y Zhu fundaron Three Arrows en el 2012 cuando eran veinteañeros. Para el 2021, cuando los precios de las criptomonedas alcanzaron niveles récord, Davies y Zhu estaban administrando miles de millones de dólares, invirtiendo en startups de criptomonedas y pidiendo prestados cientos de millones para alimentar apuestas aún mayores. Zhu acumuló 500 mil seguidores en Twitter, promoviendo su teoría de un “criptosuperciclo” destinado a hacer que el precio del Bitcoin superara el millón de dólares.

Durante un tiempo, las apuestas rindieron sus frutos. La prensa reportó que Zhu gastó 35 millones de dólares en una mansión en Singapur. Los dos fundadores también eligieron un superyate, con cinco cubiertas, dos terrazas retráctiles y una piscina.

Pero el año pasado, muchas de las apuestas de criptomonedas de Three Arrows comenzaron rápidamente a fracasar. Cuando el mercado se hundió, los prestamistas de los fundadores les ordenaron devolver cientos de millones de dólares —dinero que Three Arrows ya no tenía.

Uno de los mayores acreedores de Three Arrows era Voyager Digital, un criptobanco que le había prestado unos 700 millones de dólares. Después de que Three Arrows incumplió con ese préstamo, Voyager se declaró insolvente y los ahorros de millones de sus clientes desaparecieron.

Zhu dijo que sus abogados le habían asegurado que las acciones de Three Arrows eran “más blancas que el blanco”. Para cuando la firma fue liquidada en junio pasado, él y Davies estaban en Bali.

“Comes platillos muy grasosos de puerco, bebes mucho alcohol, vas a la playa y simplemente meditas”, dijo Davies.

En junio pasado, un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas asignó a liquidadores de la consultora Teneo para hacerse cargo del fondo y recuperar los más de 3 mil millones de dólares que se adeudaban a los acreedores. Durante semanas no se supo públicamente el paradero de los fundadores. Los liquidadores se quejaron ante el tribunal de que Davies y Zhu estaban ocultando registros cruciales.

Davies y Zhu dijeron que han cooperado con el proceso legal. Pero en diciembre, un abogado de los liquidadores, Adam Goldberg, dijo a un juez de quiebras que los dos hombres “no entregaron la información y los activos requeridos por sus obligaciones con los acreedores”.

Hasta el momento, ninguna de las investigaciones del Gobierno respecto a Three Arrows ha llevado a cargos.

El superyate nunca zarpó. El astillero canceló su contrato con Davies y Zhu cuando incumplieron con un pago final.

Pero en Barcelona el mes pasado, Davies cenó en Els Pescadors y pidió ostiones, croquetas, vino local y tres rondas de whisky. Salió del restaurante a medianoche, radiante.

“Si alguien tiene algún problema”, declaró Davies, “simplemente vaya a Bali”.

DAVID YAFFE-BELLANY

THE NEW YORK TIMES