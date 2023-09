Una adaptación en ocho partes de 'One Piece', la comedia y aventura pirata de Eiichiro Oda, hizo su debut en Netflix el 31 de agosto. Los fans quieren ver si los autores-productores, Matt Owens y Steven Maeda (a quienes Oda describe como “superfans de 'One Piece'"), lograron convertir la amada serie de manga y anime en acción real.

Desde julio de 1997, cuando comenzó a aparecer en la revista de manga japonesa Weekly Shonen Jump, las colecciones de 'One Piece' han vendido más de 516 millones de copias en todo el mundo. Una serie de televisión animada alcanzó su episodio número mil a principios de este año y ha habido numerosos especiales de televisión, novelas ligeras y videojuegos. El decimoquinto largometraje, 'One Piece Film: Red', fue el máximo éxito de taquilla en Japón en el 2022.

Oda es extremadamente reservado —no permite que le fotografíen el rostro, si puede evitarlo— pero habló sobre 'One Piece' en una rara entrevista, hablando a través de un intérprete. Estos son extractos editados de la conversación.

- Cuando se trata de adaptar una popular serie de manga y anime como 'One Piece' a acción real, ¿qué hay que tener presente?

Una adaptación de acción real de un manga no se limita a recrear el material original uno a uno: implica pensar realmente en lo que los fans aman de los personajes, la dinámica entre ellos —y ser fiel a esos elementos. Un buen programa de acción real no tiene que cambiar demasiado la historia. Lo más importante es si los actores pueden reproducir los personajes de una manera que satisfaga a las personas que leen el manga. Creo que lo hicimos bien, así que espero que el público lo acepte.

- El héroe de la historia es Monkey D. Luffy, quien está decidido a convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar un tesoro conocido como el One Piece. Luffy es afectuoso, optimista y ferozmente devoto de sus amigos, pero no es un carita. ¿Cómo lo diseñaste?

Sabía que quería escribir un manga de piratas y por instinto dibujé al tipo de joven que imaginaba en el papel.

Algo que distingue a 'One Piece' de muchos manga de aventuras son las mujeres poderosas en la historia, incluyendo la arqueóloga Robin y Nami, la navegante.

En el manga que leí cuando era niño, siempre había un punto en el que la heroína existía solo para ser rescatada. Eso no me cayó bien; no quería crear una historia sobre mujeres siendo secuestradas y salvadas. Retrato a mujeres que saben luchar por sí mismas y no necesitan ser salvadas. Si llega un momento en el que se ven dominadas, sus compañeros de barco las ayudarán y viceversa.

- Actores han interpretado a Luffy y su cuadrilla en espectáculos teatrales e incluso en una obra de Kabuki. Pero los intentos de adaptar el anime popular a películas y series estadounidenses de acción real generalmente no han tenido éxito. ¿Eso te preocupó?

Netflix acordó que no lanzaría el programa hasta que yo aceptara que era satisfactorio. Leí los guiones, tomé notas y actué como perro guardián para asegurar que el material se adaptara de la manera correcta.

- Luffy no es el más brillante del cofre del tesoro, pero es un personaje entrañable: es impulsivo y despreocupado hasta que un villano amenaza a sus amigos o amenaza a alguien más débil —entonces es una lucha a muerte. ¿Fue difícil elegirlo?

Pensé que el mayor reto sería encontrar a alguien que interpretara a Luffy —no esperaba encontrar a alguien como Iñaki Godoy. Cuando creé a Luffy por primera vez, dibujé al niño más enérgico que pude imaginar: un niño normal por fuera, pero nada normal por dentro. Iñaki era igual que la persona que dibujé; se sintió absolutamente natural.

- Cuando comenzaste la saga de Luffy en 1997, ¿imaginaste que duraría más de 25 años?

Cuando comencé, imaginé que podría durar cinco años. Pero era la primera vez que hacía algo serializado y descubrí que a medida que seguía escribiendo, los personajes cobraban vida propia. Sin darme cuenta, ya escribían la historia por mí.

CHARLES SOLOMON. THE NEW YORK TIMES