Después de tratar durante más de un año de persuadir a más mujeres de Corea del Sur para que tengan bebés, Chung Hyun-back dice que una razón destaca por su fracaso: “Nuestra cultura patriarcal”. Chung, a quien el Gobierno anterior encomendó revertir el desplome en la tasa de natalidad del país, sabe de primera mano lo difícil que es ser mujer en Corea del Sur. Ella eligió su trayectoria profesional por encima de casarse y tener hijos. Como ella, millones de mujeres jóvenes han estado rechazando colectivamente la maternidad en una “huelga de nacimientos”.

Una encuesta del 2022 arrojó que más mujeres que hombres —65 por ciento contra 48 por ciento— no quieren tener hijos. Están evitando el matrimonio por completo. El otro término en Corea del Sur para la huelga de nacimientos es “huelga de matrimonios”.

La tendencia está matando a Corea del Sur. Durante tres años consecutivos, el país ha registrado la tasa de fecundidad más baja del mundo, con mujeres en edad reproductiva teniendo menos de un hijo en promedio. Llegó a la “cruz muerta”, cuando las muertes superaron en número a los nacimientos, en el 2020, casi una década antes de lo esperado.

Ahora, aproximadamente la mitad de las 228 ciudades, condados y distritos del País corren el riesgo de perder tantos residentes que podrían desaparecer. Las guarderías y los jardines de niños están siendo convertidos en hogares para ancianos. Las clínicas de obstetricia están cerrando y las funerarias están abriendo. En la Escuela Primaria Seoksan, en el condado rural de Gunwi, el alumnado se ha reducido de 700 alumnos a cuatro.

Los jóvenes coreanos tienen razones bien documentadas para no formar una familia, incluyendo los impresionantes costos de criar hijos, hogares fuera del alcance, pésimas perspectivas laborales y horas laborales agotadoras. Pero las mujeres en particular están hartas de las expectativas imposibles que esta sociedad tradicionalista impone a las madres.

El Presidente Yoon Suk-yeol, electo el año pasado, ha sugerido que el feminismo es el culpable de bloquear las “relaciones saludables” entre hombres y mujeres. Pero lo tiene al revés —la igualdad de género es la solución a la caída en las tasas de natalidad. Muchas de las mujeres coreanas que dan la espalda a las citas, el matrimonio y la reproducción están hartas del sexismo generalizado y furiosas por una cultura de chovinismo violento. Su negativa a ser “máquinas productoras de bebés”, según las pancartas de protesta, es una represalia. “La huelga de partos es la venganza de las mujeres contra una sociedad que nos impone cargas imposibles y no nos respeta”, dijo Jiny Kim, de 30 años, oficinista de Seúl.

Hacer la vida más justa y segura para las mujeres haría maravillas para reducir la amenaza existencial del País. Sin embargo, el Gobierno conservador de Yoon defiende políticas regresivas que sólo magnifican el problema.

Los Gobiernos recientes se han alarmado por una tasa que aparentemente se acerca a cero. En el curso de 16 años, se han invertido 280 millones de millones de wones (210 mil millones de dólares) en programas que fomentan la procreación, como una asignación mensual para padres de recién nacidos.

Muchas mujeres aún se niegan. No es de extrañarse. Hay pocas formas de escapar de las sofocantes normas de género, ya sea en las pautas de embarazo de disponer ropa interior limpia para su esposo antes del parto, o en tareas monumentales de cocina durante días festivos como el festival de la cosecha de Chuseok.

Las mujeres casadas cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado de los niños, exprimiendo tanto a las nuevas madres que muchas renuncian a sus ambiciones profesionales. Incluso en hogares donde ambos cónyuges trabajan, las esposas dedican más de tres horas diarias a estas tareas, en comparación con los 54 minutos de sus esposos. La discriminación contra las madres trabajadoras por parte de los patrones también es común.

En un caso sonado, el fabricante número uno de fórmula para bebés fue acusado de presionar a las empleadas a renunciar después de embarazarse.

Y la violencia de género está “sorprendentemente extendida”, reporta Human Rights Watch. En 2021, una mujer fue asesinada o fue blanco de asesinato cada 1.4 días o menos, de acuerdo con la Línea Directa de Mujeres de Corea.

Las mujeres se han organizado estridentemente, desde el movimiento #MeToo más exitoso de Asia hasta grupos como “4B”, que se traduce como los “Cuatro no: no citas, no sexo, no matrimonio y no crianza de hijos”. Los movimientos feministas del País han logrado la despenalización del aborto y penas más duras para una epidemia de delitos de spycam-pornografía.

Sin embargo, muchos jóvenes coreanos se han declarado víctimas del activismo de las mujeres. El Presidente Yoon llegó al poder el año pasado aprovechando este resentimiento. Declaró que el sexismo estructural ya no existe en Corea del Sur y prometió castigos más severos para los informes falsos de agresión sexual.

El Gobierno de Yoon está eliminando el término “igualdad de género” de los libros de texto escolares y ha cancelado el financiamiento de programas para combatir el sexismo.

El Gobierno también está trabajando para desmantelar su propio Ministerio de Igualdad de Género. Establecido en el 2001, ha sido transformador al normalizar la licencia parental para los padres y ayudar a más mujeres a alcanzar puestos superiores en el lugar de trabajo.

Los comentarios de Kim Hyun-sook, Ministra de Igualdad de Género en la Administración Yoon, ilustran su abandono de las mujeres. En septiembre, rechazó la idea de que la misoginia estaba en juego cuando un trabajador del metro de Seúl mató a puñaladas a una colega en un baño del metro después de acosarla durante años. Kim también declaró inicialmente que la violación y el asesinato de una estudiante universitaria en un campus en junio pasado no fue violencia contra las mujeres y no debería usarse para avivar el “conflicto de género”. Hasta el momento, ninguna de las medidas implementadas por los sucesivos gobiernos ha cambiado las tendencias en el matrimonio y la maternidad. Peor aún, el Gobierno actual parece estar socavando activamente los esfuerzos que dieron esperanza a las mujeres.

“Esta es una regresión histórica”, dijo Chung, quien fue Ministra de Igualdad de Género del 2017 al 2018. La sociedad no puede poner fin a la huelga de nacimientos sin reconocer los agravios de las mujeres, dice.

La ONU proyecta que los 51 millones de habitantes de Corea del Sur se reducirán a la mitad antes del fin del siglo. Está en juego la supervivencia de la nación.

Por: intelIGENCIA/Hawon Jung