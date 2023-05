Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, pero los padres dicen que el Gobierno no les está facilitando tener hijos cuando cientos de instalaciones públicas están designadas como “zonas prohibidas para niños”.

A principios de este mes, una legisladora llevó a su hijo pequeño a la Asamblea Nacional y pidió al Gobierno que vetara la política que permite que restaurantes, museos y otros establecimientos prohíban la entrada a niños. En su discurso, Yong Hye-in, representante del Partido de la Renta Básica, dijo que cada vez es más difícil criar una familia en ciudades que prohíben la entrada de niños a ciertas áreas. Deshacerse de las zonas de no niños y crear una sociedad que acepte más a los niños ayudaría al País a superar su baja tasa de natalidad, dijo.

“La vida con un niño no es fácil”, dijo Yong mientras cargaba a su hijo en la Asamblea Nacional. “Pero aún así, tenemos que recrear una sociedad en la que podamos coexistir con nuestros hijos”.

El año pasado, Corea del Sur tuvo una tasa de natalidad de 0.78, arrojan cifras del Gobierno. Muchas parejas jóvenes en el país están optando por no tener hijos debido a los crecientes costos del cuidado infantil y la vivienda, la escasez de empleo y la creciente ansiedad por el futuro. El Gobierno tiene años de ofrecer incentivos como subsidios mensuales a familias con niños, pero no ha logrado abordar adecuadamente la crisis demográfica.

Hay cientos de zonas prohibidas para niños en Corea del Sur. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Corea prohíbe la entrada a cualquier persona menor de 16 años sin un permiso especial. (Algunos lugares recientemente también han tratado de vetar a las personas de la tercera edad, desatando un debate en línea).

La Asamblea Nacional prohíbe la entrada a cualquier persona que no sea miembro de la asamblea y personal autorizado, y en sí se considera una zona de no niños. Yong presentó la “Ley de Acompañamiento Infantil en la Cámara de la Asamblea Nacional” en el 2021, pidiendo que bebés menores de 24 meses puedan ingresar al piso principal de la legislatura. El proyecto de ley aún no se ha aprobado.

Hay casi 3.5 millones de niños menores de 10 años en Corea del Sur y más de 11 mil instalaciones públicas diseñadas para el juego infantil, afirma el Gobierno.

La opinión pública sobre las zonas libres de niños sugiere que la mayoría de los surcoreanos las apoyan. Una encuesta del 2022 realizada por Hankook Research, una empresa encuestadora en Seúl, mostró que el 73 por ciento de los encuestados estaba a favor de las zonas sin niños, mientras que sólo el 18 por ciento estaba en contra.

“Por lo general voy a los cafés a estudiar y no quiero que me interrumpan niños llorando”, dijo Lee Chan-hee, estudiante de ingeniería en Seúl.

Otras razones para apoyar las zonas incluyen la prevención de daños a la propiedad, así como lesiones a niños pequeños. También se consideró la protección de los derechos de los propietarios de pequeñas empresas.

Pero el esfuerzo por eliminar las zonas de no niños ganó impulso este mes cuando el comité de seguridad de salud y bienestar en la isla de Jeju —un popular destino turístico en el extremo sur de la península de Corea— deliberó una ordenanza que aboliría las zonas de no niños en toda la isla. Si se aprueba, sería la primera ley de este tipo en Corea del Sur.

JIN YU YOUNG

​THE NEW YORK TIMES​