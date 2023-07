Auke-Florian Hiemstra, un biólogo que estudia cómo los animales salvajes readaptan materiales humanos, creía haberlo visto todo. En su investigación sobre la focha común, un ave acuática a menudo hallada en canales holandeses, había descubierto nidos que contenían limpiaparabrisas, lentes oscuros, claveles de plástico, condones y sobres usados para empaquetar cocaína.

Sin embargo, no estaba preparado para lo que halló cuando investigaba un nido extraño divisado afuera de un hospital en Amberes, Bélgica, en julio del 2021.

Arropado casi en la cima de un arce azucarero, estaba un nido de urraca euroasiática que se asemejaba a un puercoespín ciberpunk, con delgados picos metálicos apuntando en todas direcciones.

“No lo podía creer”, externó Hiemstra, un alumno de doctorado en el Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos. “Estas son aves que construyen un nido con púas antiaves”.

Hileras de estos picos metálicos puntiagudos se han vuelto comunes en edificios urbanos, instalados en azoteas y cornisas para disuadir a las aves de posarse o anidar. Pero afuera del hospital de Amberes, las urracas habían convertido una arquitectura hostil en un hogar.

“Están siendo más astutas que nosotros”, afirmó Hiemstra. “Tratamos de deshacernos de las aves, y ellas recolectan nuestros picos metálicos y, de hecho, se reproducen en esos nidos”.

En el curso de los siguientes dos años, Hiemstra y su equipo descubrieron varios nidos más, construidos por urracas euroasiáticas y cuervos negros, que contenían púas antiaves.

Las urracas a menudo construyen nidos con domos, ensamblando ramas espinosas para formar techos que las protejan de depredadores. En los nidos hallados por Hiemstra y sus colegas, las urracas parecían usar las púas para el mismo propósito.

“El nido de Amberes es realmente como un búnker para aves”, señaló Hiemstra, quien calculó que contenía el equivalente de unos 50 metros de tiras antiaves y mil 500 picos visibles.

Aunque los investigadores no atraparon las urracas que arrancaban las tiras de la azotea del hospital, las púas habían desaparecido del área cerca del nido de las aves, y se han observado a otras aves arrancando púas de edificios.

Y materiales humanos puntiagudos, como alambre de púas y agujas de tejer, han sido encontradas anteriormente en domos de urracas.

Los cuervos parecían usar las púas de manera diferente, al voltear los picos puntiagudos hacia dentro del nido. Esto podría darles a los nidos mayor soporte estructural, especuló Hiemstra.

No está claro si las aves simplemente están usando las púas porque están disponibles —en las zonas urbanas silvestres, podrían ser más fáciles de hallar que ramas con espinas— o si podrían ser más adecuadas para la tarea que los materiales naturales.

No obstante, el uso de materiales artificiales para nidos es común por todo el universo aviar, indicó una nueva revisión de la literatura científica por Mark Mainwaring, un experto en nidos de aves en la Universidad de Bangor, en Gales, y sus colegas, publicada en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Hallaron reportes de decenas de miles de nidos —construidos por 176 especies distintas de aves, en todos los continentes, salvo Antártida— que contenían materiales artificiales, como bolsas de plástico, correas de tela, sedal de pesca, toallas de papel y colillas de cigarro.

La investigación sugiere que el uso de materiales artificiales para nidos se está volviendo más común. Se desconocen las consecuencias a largo plazo. Los materiales relucientes o coloridos podrían ayudar a un ave a atraer pareja —o llamar la atención de depredadores.

La investigación también deja entrever que los químicos en colillas de cigarro pueden ayudar a proteger los nidos de parásitos —pero también ser tóxicos para las aves.

Mainwaring dijo sentir la curiosidad de ver si se propaga el uso de púas antiaves, “si otras urracas ven a sus vecinos usando estas púas en nidos y piensan, ‘así es como construyes un nido’. Y los polluelos criados en esos nidos también van a crecer pensando que es perfectamente normal y natural”.

EMILY ANTHES. THE NEW YORK TIMES