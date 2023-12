¿Cómo una protesta musical envía un mensaje al Gobierno de Irán?

Una nueva forma de protesta contra el Gobierno está cimbrando a Irán: un baile viral acompañado de una animada canción folclórica donde la multitud aplaude y entona el estribillo rítmico, “oh, oh, oh, oh”.

Hombres y mujeres de todas las edades giran las caderas, agitan los brazos y entonan las letras pegajosas de la canción. La gente baila en la calle, en tiendas y en estadios. En Teherán, el tráfico fue detenido en el túnel de una importante autopista para una fiesta de baile improvisada. Mujeres jóvenes, con el cabello suelto, bailan en los parques.

“Es obvio que unirse a esta tendencia de baile envía un fuerte mensaje”, expresó Mohammad Aghapour, un DJ de 32 años. “Es una forma de manifestarse y exigir nuestra libertad y felicidad”.

En Irán está prohibido bailar en público, especialmente las mujeres y entre hombres y mujeres.

Aunque la regla es desafiada regularmente, su aplicación ha sido arbitraria.

Sin embargo, raras veces una sola canción y un baile se habían convertido en un acto colectivo de desobediencia civil.

Todo empezó con Sadegh Bana Motejaded, de 70 años, dueño de un puesto en un mercado de pescado en Rasht. Un día a fines de noviembre, se mecía y saltaba mientras entonaba para la multitud una canción folclórica y animaba a otros a unirse. Un pequeño grupo de hombres aplaudió y gritó: “oh, oh, oh, oh, oh”.

Un video de él bailando y cantando en el mercado se volvió viral. Luego vino la represión. El 7 de diciembre, la Policía local en Rasht anunció que había arrestado a 12 hombres que aparecían en el video y que cerró sus páginas de Instagram y eliminó el video de varios sitios de internet.

En la página de Instagram de Bana Motejaded, en lugar de su foto de perfil aparecía un emblema del Poder Judicial. Todos sus posts habían desaparecido, y una sola publicación del Poder Judicial decía: “esta página ha sido cerrada por crear contenido criminal” y que “se había lidiado” con la persona.

Un allegado a Bana Motejaded quien pidió el anonimato reveló que la división de inteligencia local de la Guardia Revolucionaria había interrogado a los hombres durante muchas horas. Dijo que les vendaron los ojos, los golpearon, los amenazaron con acciones legales y los obligaron a firmar un compromiso de que nunca más volverían a cantar ni bailar en público.

Señaló que Bana Motejaded quedó detenido varias horas y fue acusado de incitar contra el Gobierno. La Policía también arremetió contra los músicos callejeros en Rasht, arrestó a algunos y confiscó sus instrumentos, añadió.

La noticia de las detenciones se propagó por todo Irán. Mucha gente publicó mensajes furiosos en redes sociales, diciendo que las autoridades se apresuraron a arrestar a los ciudadanos por nada más que estar alegres, pero no arrestaron a los funcionarios acusados de corrupción rampante.

La gente se movilizó y se grabó bailando la canción por doquier. Subieron los videos a redes sociales y los hicieron circular ampliamente en aplicaciones como WhatsApp, llamándola una “campaña de felicidad”.

Algunos funcionarios y clérigos apuntaron que la férrea reacción de los iraníes demostraba que la República Islámica no estaba en sintonía con la opinión pública.

Incluso la página oficial en farsi de la Confederación Asiática de Futbol, con casi 4 millones de seguidores, subió un video de algunos futbolistas iraníes bailando y aplaudiendo al ritmo de la canción.

El Gobierno dio marcha atrás. La Policía de la provincia de Gilán emitió un comunicado negando que Bana Motejaded hubiera sido arrestado. Reactivaron su página de Instagram. Los canales de noticias locales acudieron en tropel a entrevistarlo. El video de él bailando en el mercado ha generado 80 millones de visitas.

Ahora tiene casi un millón de seguidores en Instagram y muchos iraníes lo aclaman como un héroe nacional.

Por: FARNAZ FASSIHI y LEILY NIKOUNAZAR