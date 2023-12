Cómo tener sexo: filme retrata la agonía del abuso sexual, pero respeta a las víctimas

LONDRES — Cuando Molly Manning-Walker era adolescente, su película favorita era “Irreversible” de Gaspar Noé. En una entrevista, recordó haber quedado impresionada por la brutal escena de violación de nueve minutos de la película y lo “inmersiva” que era.

Pero ahora, a sus 30 años y siendo directora, cuestiona el enfoque de Noé a esa escena. Con una violencia tan gráfica —y prolongada— en pantalla, dijo, “casi estás abusando del público”. Cuando llegó el momento de retratar la agresión sexual en su ópera prima, “How to Have Sex”, que ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes de este año, Manning-Walker decidió hacer las cosas de manera diferente.

“How to Have Sex”, que se estrenó en cines de Gran Bretaña e Irlanda el mes pasado, sigue a tres adolescentes británicas de vacaciones en Grecia. Manning-Walker dijo que, al igual que Tara, la protagonista de la cinta, fue agredida sexualmente cuando tenía 16 años (aunque en un escenario diferente) y que quería que el público entendiera lo que estaba sucediendo “a través del rostro de Tara y su reacción”, en lugar de poner el acto en pantalla.

El debut de Manning-Walker es una de varias cintas dirigidas por mujeres británicas que ofrecen perspectivas nuevas sobre la agresión al centrarse en sus impactos. “Girl”, de Adura Onashile, que se estrenó en los cines de Gran Bretaña el mes pasado, pregunta qué sucede cuando las mujeres no hablan de sus experiencias. Y en el documental “The Taste of Mango”, que se proyectó en el Festival de Cine de Londres, Chloe Abrahams descubre la historia enterrada de abuso sexual y violencia doméstica de su familia.

Estas películas llegan en un momento en que la violencia contra las mujeres y las niñas continúa acaparando los titulares en Gran Bretaña. Recientemente, el comediante Russell Brand negó las acusaciones de agresión sexual de cuatro mujeres. De acuerdo con las últimas cifras, alrededor de una cuarta parte de las mujeres en Inglaterra y Gales han sufrido agresión sexual desde los 16 años.

Las tres cineastas consideraron el impacto del tema en las personas participando en sus películas y contaron con terapeutas presentes durante la producción.

La agresión sexual “ocurre en todas partes y en todas las situaciones”, dijo Manning-Walker. Dijo que esperaba desafiar una cultura de vergüenza y silencio en torno a una experiencia común. Ella y las otras cineastas describieron encuentros llenos de lágrimas después de la proyección con hombres y mujeres del público que vieron elementos de sus vidas reflejados en la pantalla.

Hubo “una falta de conversación sobre el placer femenino y qué es el sexo para las mujeres”, dijo Manning-Walker, lo que también significó una falta de educación sobre el consentimiento.

"Si a la gente no se le enseña que el sexo es un acto de negociación -dijo- por supuesto que todo irá terriblemente mal”.

SIMRAN HANS. THE NEW YORK TIMES