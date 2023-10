Cómo Peso Pluma se convirtió en un hit con al son de los corridos mexicanos

Tras bambalinas en los MTV Video Music Awards el mes pasado en Nueva Jersey, la estrella mexicana Peso Pluma reunió a su banda. Esa noche, se convertiría en el primer artista mexicano en actuar en el programa. Les dijo a los músicos que han estado con él durante años que su éxito no habría sido posible sin ellos. A casi toda la banda se le salieron las lágrimas.

Esa mañana, llegaron noticias desde México sobre mantas colocadas en Tijuana, firmadas con las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Exigieron a Peso que cancelara un próximo concierto en la ciudad, amenazando su seguridad si se presentaba.

Pero más tarde, Peso se paró frente a los paparazzi, sacó la lengua en broma y participó en alegres entrevistas con “Entertainment Tonight” y “El Gordo y La Flaca”.

“Lo tomé como una oportunidad para mostrarle al mundo lo que tenía. Sólo quería que todos estos artistas me conocieran. Que conocieran lo que hago y conocieran mejor el género mío”, dijo el día después de su actuación en los VMAs.

Peso, de 24 años, es el rey de los corridos tumbados, una versión moderna de la música tradicional mexicana, que ha tenido un gran éxito en el último par de años. Canta y rapea de una forma que tiene una deuda con el hip-hop y el reggaetón contemporáneos, con una producción que se ciñe a las formas tradicionales. (Peso Pluma es su nombre artístico, así como la forma en que se refiere al proyecto musical y a la banda en conjunto).

En julio, “Génesis” —el tercer álbum de estudio de Peso— debutó en el número 3 de la lista de álbumes de todos los géneros de Billboard, la posición más alta jamás alcanzada por un álbum de música regional mexicana. Más de 12 semanas después, permanecía en el Top 10. Tan sólo en Spotify sus canciones han sido reproducidas varios miles de millones de veces.

La música regional mexicana abarca diversos estilos de diferentes partes del País y del suroeste de Estados Unidos. Peso ha reenmarcado esta música de regional a global. Ha colaborado con artistas de todo el mundo de habla hispana —el rapero boricua Eladio Carrión, la estrella dominicana del dembow El Alfa, el productor argentino Bizarrap. Y su canción “Ella Baila Sola”, una colaboración con el grupo mexicano Eslabón Armado, fue la primera canción mexicana en llegar al Top 5 del Hot 100 de todos los géneros de Billboard.

Peso —cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija— nació en Guadalajara. Encontró inspiración en el trabajo de Chalino Sánchez, un cantante trascendental de narcocorridos, que cuentan historias sobre el narcotráfico mexicano. También se sintió atraído por Ariel Camacho, una joven estrella en ascenso de la década del 2010 conocido por su impresionante forma de tocar la guitarra. (Sánchez fue asesinado en 1992; Camacho murió en un accidente automovilístico en el 2015).

Pero aunque Peso disfrutaba de esa música, no se sentía conectado con su estética, que tiende hacia trajes bordados y botas vaqueras.

“Desde niño, mis géneros favoritos siempre han sido el reguetón y el hip-hop”, dijo. “Por eso no uso sombreros. No uso las botas. No soy eso”.

En lugar de ello, viste como un rapero: ropa de diseñador llamativa, joyas y relojes caros.

El camino de Peso al escenario MTV fue increíblemente rápido. Lanzó un par de álbumes a principios de la década del 2020, justo cuando se estaba estableciendo la escena de los corridos tumbados.

Algunas de las canciones de Peso son románticas, otras jactanciosas y otras en la línea de los narcocorridos. (Estas son las canciones que han llevado a las presuntas amenazas en su contra).

La velocidad del ascenso de Peso ha sido desorientadora. “Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad”, dijo.

El concierto en Tijuana fue cancelado por motivos de seguridad, aunque la policía aún no había confirmado públicamente la autenticidad de las mantas. Un par de semanas después de la cancelación, Peso anunció presentaciones en otras tres ciudades mexicanas.

“Me siento seguro”, dijo. “Estar cerca de Dios es lo más importante. Y creo que por eso me siento seguro”.

En vista de la popularidad de Peso, las solicitudes de colaboración están llegando rápidamente. Planea lanzar pronto un EP de reggaetón y, después, hacer colaboraciones estratégicas con raperos estadounidenses.

Él espera que estos nuevos caminos estén disponibles no sólo para él, sino también para los artistas mexicanos que lo sigan. Y gracias a su éxito, se abren más puertas para los artistas mexicanos más allá de los VMAs.

“Ayer vi a Taylor Swift moviendo la cabeza y bailando al son de mi canción”, dijo Peso. “Eso ni siquiera lo podíamos imaginar”.

Por: JON CARAMANICA

The New York Times