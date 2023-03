BERNA, Suiza — Las capitales europeas están lidiando con un nuevo orden en el que la guerra ya no es teórica. Sin embargo, en el corazón del continente, los suizos están inquietos respecto a ideales más loables.

El debate es sobre el alardeado legado de neutralidad de Suiza —y lo que siquiera significa la neutralidad hoy.

Suiza tiene una industria armamentista que fabrica municiones muy necesarias para las armas que los europeos han suministrado a Ucrania, así como algunos de los tanques Leopard 2 que han prometido.

Pero también tiene reglas estrictas sobre a dónde pueden ir esas armas —una ley, de hecho, ahora objeto de un acalorado debate, que prohíbe que cualquier nación que compre armas suizas las envíe al involucrado en un conflicto, como Ucrania.

La guerra está poniendo a prueba la tolerancia suiza de mantenerse al margen y servir a la élite mundial en igualdad de condiciones, poniendo al País en un aprieto de intereses contrapuestos.

Sus fabricantes de armas dicen que su incapacidad para exportar ahora podría hacer que sea imposible mantener clientes occidentales críticos.

Oliver Diggelmann, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Zúrich, dijo de Suiza: “Quiere exportar armas para hacer negocio. Quiere ejercer control sobre esas armas. Y también quiere ser el bueno. Aquí es donde nuestro país está tropezando ahora”.

Suiza se ha aferrado a la neutralidad durante siglos y durante dos guerras mundiales. Es una posición apoyada por el 90 por ciento de sus 8.7 millones de habitantes. Sede de las Naciones Unidas y la Cruz Roja en Ginebra, se consideran los pacificadores del mundo.

Pero las naciones occidentales hoy ven la vacilación suiza —sobre las exportaciones y las sanciones contra Rusia, que los diplomáticos occidentales sospechan que Suiza no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir— como evidencia de que su motivación es menos idealismo que negocio.

Suiza, cuyos bancos son célebres por su hermetismo y a menudo han sido acusados de lavar dinero para la clase cleptocrática del mundo, sigue siendo el mayor centro mundial de riqueza extraterritorial. Eso sin duda incluye servir a los oligarcas rusos aliados con el Presidente Vladimir V. Putin.

Desde la Edad Media hasta principios de la era moderna, los entonces empobrecidos cantones alpinos que conforman la Suiza actual alquilaron mercenarios en guerras en toda Europa. Muchos fabricaron armas para esos ejércitos; la Guardia Suiza del Vaticano es una reliquia de esa época.

La neutralidad suiza comenzó a formalizarse después de las guerras napoleónicas, cuando las potencias europeas acordaron que podía crear un amortiguador entre las potencias.

Se codificó aún más en la Convención de La Haya de 1907. La convención requería que los Estados neutrales se abstuvieran de librar la guerra y mantuvieran una equidistancia entre las partes en conflicto —podían vender armas, por ejemplo, pero sólo si lo hacían para todos los lados de un conflicto. También obliga a los países neutrales a garantizar que sus territorios no sean utilizados por fuerzas en guerra.

Esto condujo a lo que los suizos llaman “neutralidad armada”, un compromiso no sólo con la neutralidad, sino con el mantenimiento de la capacidad para protegerla. Esto último es lo que los detractores ahora argumentan que está bajo amenaza.

“La neutralidad armada necesita soldados, armas, equipos y una industria armamentista”, dijo Werner Salzmann, miembro del conservador Partido Popular Suizo. “Nuestra neutralidad tiene que estar armada, si no es inútil”. La industria de defensa suiza depende de las exportaciones, dijo, y no podría sobrevivir sin ellas.

A principios de este año, los Demócratas Libres proempresariales de Suiza idearon una laguna legal que la mayoría de los legisladores parecía aceptar: permitirían que los países que comparten los valores democráticos de Suiza reexportaran armamento de fabricación suiza.

Pero recientemente, el Partido Popular Suizo, el más grande en el Parlamento, rechazó el proyecto de ley, considerándolo una medida destinada a Ucrania y, por lo tanto, una violación de la neutralidad.

Los países occidentales argumentan que aunque Suiza se ha beneficiado de estar protegida por la OTAN, rodeada de Estados miembros, ahora no ha mostrado disposición de ayudar a esos Estados.

Thierry Burkart, miembro de los Demócratas Libres, dijo que Suiza no podía ignorar esta frustración. “Estamos integrados en asociaciones occidentales —no en el sentido de una alianza vinculante de la OTAN, sino porque Occidente es donde también se comparten nuestros valores”, dijo. “Eso no significa que no seamos neutrales, pero no deberíamos bloquear la ayuda entre los países occidentales”.

Por: ERIKA SOLOMON