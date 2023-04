El esposo de Susan Tilton, Mike, en realidad gozaba de buena salud. Pero después de que el marido de una amiga desarrolló cáncer en etapa terminal, a ella le empezó a preocupar que Mike también pudiera morir pronto.

Por las noches, “me acostaba y empezaba a pensar en ello”, recordó Tilton, de 72 años, quien vive en Clayton, Missouri. La idea de vivir sin su esposo —se casaron cuando tenían 17 y 18 años— le impedía dormir.

“Era muy difícil apagarla”, comentó sobre su preocupación.

Años antes, Tilton había estado viendo a un terapeuta y tomando medicamento para la depresión, pero dejó la terapia cuando se jubiló su médico.

A fines del 2021, consultó a Eric Lenze, quien encabeza el departamento de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Washington, en St. Louis, Missouri, por un problema de salud diferente, sin reconocer por completo que su ansiedad en sí era un trastorno diagnosticable.

“Simplemente pensé que así eran las cosas —uno se preocupa”, explicó Tilton. “Creo que lo he hecho desde niña. Era mi forma normal de pensar”.

Muchos adultos mayores pueden entenderlo. La ansiedad es el trastorno de salud mental más común: un estudio del 2017 de adultos mayores en seis países arrojó que más del 17 por ciento había padecido un trastorno de ansiedad en el lapso del último año. El trastorno de ansiedad generalizada, el diagnóstico de Tilton, es el tipo más común entre adultos mayores.

“El síntoma más prominente es preocupación severa y difícil de controlar”, dijo Carmen Andreescu, una psiquiatra geriátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pennsylvania, y coautora de un editorial reciente sobre ansiedad en la tercera edad, en la revista JAMA Psychiatry.

Otras formas de ansiedad incluyen trastorno de ansiedad social, fobias, trastorno de pánico y trastorno por estrés postraumático. La ansiedad a menudo ocurre junto a la depresión, complicando el tratamiento. La pandemia llevó a un alza en la ansiedad y la depresión en todos los grupos de edad adulta.

Recientemente, ha aumentado la atención a la ansiedad debido al borrador de una recomendación del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel independiente que revisa la investigación sobre medidas preventivas.

Concluyó que los adultos de 18 a 64 años deben someterse a una prueba para la detección de ansiedad y le otorgó a esa recomendación un clasificación “B”, que significa “beneficio neto moderado”.

Sin embargo, para personas de 65 años y más, el grupo de trabajo emitió una clasificación “I”, lo que significa que halló evidencia insuficiente de beneficios y daños.

“Una clasificación ‘I’ hace que la gente no busque o no se atienda una condición que de por sí no es suficientemente tratada”, aseveró Lenze.

Los médicos de cuidados primarios a menudo carecen del entrenamiento para reconocer trastornos de salud mental. Además de preocupación severa, los adultos mayores muchas veces sufren insomnio o irritabilidad; pueden desarrollar temor a caídas, volverse acumuladores o quejarse de malestar físico. Pero la falta de diagnóstico también se deriva de la renuencia de los pacientes mayores a atribuir sus problemas a trastornos psicológicos. “Algunos resienten la etiqueta de ‘ansioso’”, dijo Andreescu.

Y ya que envejecer involucra fuentes genuinas de miedo y angustia, las personas podrían ver la ansiedad como normal, como le ocurrió a Tilton.

No obstante, estudios han demostrado vínculos entre ansiedad y enfermedades cardiovasculares, con riesgos considerablemente mayores de enfermedades coronarias, insuficiencia cardiaca, embolias y muerte. También es más probable que los pacientes con niveles más altos de ansiedad abusen de sustancias. La investigación también consistentemente que la ansiedad está vinculada con deterioro cognitivo y demencia. Estudios de neuroimagen de Andreescu han encontrado que “la ansiedad en realidad encoge y envejece el cerebro”, afirmó.

Sin embargo, la ansiedad puede ser tratada con antidepresivos como Prozac, Lexapro y Zoloft, llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, combinados con terapia cognitiva conductual. Ya que los adultos de la tercera edad requieren dosis más altas de antidepresivos y es probable que ya tomen múltiples medicamentos, los doctores proceden con cautela.

Con el tiempo, “sí se puede controlar”, señaló Andreescu.

Tilton, por ejemplo, dijo que recuperó su equilibrio. “Me siento muy bien ahorita”, expresó. “Puedo acostarme y conciliar el sueño en un santiamén”, añadió.

