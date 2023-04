Para Arline Geronimus, evitar los reflectores se había convertido en una forma de vida. Hace tres décadas, planteó una idea que no era convencional para la época: que el estrés constante de vivir en una sociedad racista podría conducir a la mala salud de los grupos marginados.

Geronimus, entonces investigadora de salud pública de 32 años en la Universidad de Michigan, había pasado tres años recopilando datos sobre más de 300 mil mujeres embarazadas para explicar las grandes disparidades raciales en las tasas de mortalidad infantil. En ese entonces, más del doble de los bebés negros que los bebés blancos morían en su primer año de vida. Se asumía que los altos índices de embarazo adolescente entre las mujeres negras eran los culpables.

En lugar de ello, la investigación de Geronimus arrojó que los bebés de adolescentes negras eran más saludables que los bebés de mujeres negras mayores de 20 años. Las mujeres más jóvenes, postuló, habían dado a luz después de soportar menos años de estrés inducido por el racismo.

Ella llamó a esta forma particular de estrés crónico “desgaste”, evocando una roca que es erosionada por la exposición constante a los elementos. Primero presentó sus hallazgos a la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1990.

La reacción negativa fue inmediata. El Children’s Defense Fund, una organización progresista, expresó indignación porque el grupo pensó que la conclusión de Geronimus era que el embarazo adolescente no era del todo malo. Los ex alumnos de la Universidad de Michigan presionaron al Presidente de la universidad para que la despidiera. Recibió amenazas de muerte en su casa por parte de personas anónimas.

“Estaba bastante traumatizada, así que me refugié en mi trabajo”, dijo Geronimus.

En los años que siguieron, Geronimus, hoy de 66 años, dejó de asistir a conferencias y rara vez hablaba con los periodistas (admitió que esta entrevista le crispaba los nervios). Pero, con el apoyo continuo de la Universidad de Michigan, ha publicado más de 130 artículos, ampliando y reforzando la evidencia del desgaste mucho más allá de las madres negras. Ha estudiado a madres latinas y personas blancas en los Apalaches de Kentucky, entre otros grupos, y ha demostrado repetidamente que las personas que experimentan altos niveles de estrés crónico como resultado de sus identidades y circunstancias tienen peores desenlaces de salud.

Simultáneamente, investigadores de múltiples disciplinas han relacionado la implacable tensión de la discriminación con el envejecimiento prematuro y la disfunción de los sistemas inmunitario, cardiovascular, metabólico y endocrino.

Ese acervo de evidencia, que Geronimus describe en su nuevo libro, “Weathering: The Extraordinary Stress of Ordinary Life in an Injust Society” (Desgaste: El Extraordinario Estrés de la Vida Normal en una Sociedad Injusta), la ha convertido en un “ícono” y brindó un marco para comprender las desigualdades en salud que va más allá de culpar a las opciones de estilo de vida o la genética defectuosa por la mala salud, dijo Marcella Nunez-Smith, profesora en la Facultad de Medicina de Yale.

“Hay una línea sólida de su trabajo sobre el desgaste hasta lo que ahora llamamos determinantes sociales de la salud”, dijo Núñez-Smith.

Aunque muchas personas sienten estrés a diario, las encuestas han encontrado repetidamente que las personas de color y aquellas con un nivel socioeconómico más bajo reportan índices de estrés más severos y frecuentes.

El estrés basado en la raza también posee una cualidad físicamente potente y persistente.

En una serie de estudios entre 1999 y el 2009 y en sesiones clínicas, Elizabeth Brondolo, profesora de psicología en la Universidad de St. John, en Nueva York, y sus colegas examinaron el impacto fisiológico del comportamiento racista, y hallaron que el cuerpo y la mente no pueden sacudirse fácilmente sus efectos.

Por ejemplo, en un estudio, los participantes que reportaron estar en el extremo receptor del comportamiento racista experimentaron presión arterial elevada durante un periodo prolongado, incluso mientras dormían.

“Esa es realmente la clave de lo que habla Geronimus: no hubo recuperación”, dijo Brondolo.

Por: ALISHA HARIDASANI GUPTA