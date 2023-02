Mi amistad con Peter Marks se creó en torno al juego. Desde los 11 años jugamos basquetbol, softbol y rugby. Nos tomamos el pelo, hicimos bromas, nos burlamos de nuestros pasos de baile y hicimos casi de todo. Así fue durante 50 años.

Mi esposa tiene una frase que encerraba a Pete a la perfección —una rara combinación de normal y extraordinario: masculino en la forma en que debes ser masculino, con gran fuerza y gran ternura. Un padre en la forma en que debes ser un padre, con gran devoción, diversión y orgullo. Un esposo de la forma en que debes ser un esposo, yendo a casa por la noche agradecido porque la persona con la que más quieres hablar en todo el mundo estará sentada al otro lado de la mesa.

A lo largo de los años, Pete y yo hablamos a menudo sobre el estrés que estaba soportando por la administración de su consultorio médico, pero no vi la profundidad de lo que estaba pasando hasta que pasamos un fin de semana con él en la primavera del 2019. Mi esposa notó un cambio inmediatamente. Se había apagado una luz; su voz tenía una monotonía inusual y sus ojos estaban opacos. Una brillante tarde de junio, nos hizo a un lado y nos dijo que no era él mismo. Estaba haciendo lo que más amaba, pero no podía disfrutar de nada. Estaba preocupado por su familia y por él mismo y pidió nuestra continua amistad y apoyo. Era la primera vez que veía tanto dolor en él —lo que resultó ser una depresión severa.

Me enfrenté a una pregunta para la que no estaba preparado: ¿Cómo ayudas a un amigo que padece esta enfermedad? Hice lo mejor que pude, pero Pete se quitó la vida en abril pasado. Este artículo fluye de lo que aprendí de esos tres años de agonía y de esa tragedia sin sentido.

Primero, necesito contarte más sobre Pete. Nos conocimos de niños en el Campamento de la Encarnación en Connecticut. Fuimos campistas y consejeros juntos durante una década y permanecimos unidos.

A Pete le fue bien en la universidad, se unió a la Marina, asistió a la Facultad de Medicina y se convirtió en cirujano ocular. Por fuera, parecía la persona de mi círculo con menos probabilidades de sufrir una depresión devastadora, con una disposición alegre, un matrimonio feliz, una carrera gratificante y dos hijos maravillosos, Owen y James. Pero cargaba con más traumas infantiles de los que yo sabía, y la depresión terminó por abrumarlo.

Al principio, no entendí la gravedad de la situación. Algunas personas imaginan lo peor. Yo tiendo a suponer que todo saldrá bien. Durante los siguientes meses, la depresión severa me fue revelada como un abismo inimaginable. Aprendí que quienes tenemos la suerte de no haberlo experimentado nunca, no podemos entender cómo es al simplemente extrapolarlo de nuestros propios periodos de tristeza. Como han escrito los filósofos Cecily Whiteley y Jonathan Birch, no es sólo pesar; es un estado de conciencia que distorsiona las percepciones del tiempo, el espacio y el yo.

La periodista Sally Brampton llamó a la depresión un paisaje que “es frío, negro y vacío. Es más aterrador y más horrible que cualquier otro lugar en el que haya estado, incluso en mis pesadillas”.

El novelista William Styron escribió brillantemente sobre su propia depresión en “Esa Visible Oscuridad”. Escribió que “la locura de la depresión es, en términos generales, la antítesis de la violencia. Es una tormenta en verdad, pero una tormenta de oscuridad. Pronto son evidentes las respuestas más lentas, casi parálisis, la energía psíquica reducida casi a cero”. Continuó: “Experimenté una curiosa convulsión interna que sólo puedo describir como una desesperanza más allá de la desesperanza. Surgió de la fría noche; no creí posible tal angustia”.

Durante la pandemia de Covid, Pete y yo hablamos por teléfono. Al principio, cometí el error de intentar aconsejarle sobre cómo podía salir de su depresión. Anteriormente había ido a Vietnam para realizar cirugías oculares para aquellos que eran demasiado pobres para pagarlas. Le dije que debería hacerlo de nuevo, ya que lo encontraba muy gratificante. No me di cuenta de que lo que le faltaba era energía y deseo, no ideas sobre cosas qué hacer. Fue sólo más tarde que leí que cuando le das un consejo a una persona deprimida sobre cómo mejorar, es muy probable que todo lo que estés haciendo sea decirle a la persona que simplemente no entiendes. Traté de recordarle a Pete todas sus maravillosas bendiciones, lo que los psicólogos llaman “reencuadre positivo”. Desde entonces, he leído que esto podría hacer que los pacientes se sientan aún peor por no poder disfrutar de todas las cosas que son palpablemente placenteras.

Aprendí que la labor de un amigo en estas circunstancias no es animar a la persona. Es reconocer la realidad de la situación; es escuchar, respetar y amar a la persona; es para demostrar que no te has rendido respecto a él o ella, que no te has alejado.

Una y otra vez, Pete hablaba de su gran temor de perder algún día su habilidad como cirujano, de dejar de ser sanador, de perder su identidad.

Cuando Pete hablaba de su enfermedad, a veces parecía como si fueran dos. Estaba el uno envuelto en dolor y el otro que se observaba a sí mismo y no podía entender lo que estaba pasando. Ese segundo yo fue el Pete con el que hablé durante esos tres años. Estaba tratando de encontrarle sentido. Iba con los mejores médicos. Estaban probando un enfoque tras otro. La nube no se levantaba.

Me dicen que una de las brutalidades de la enfermedad es la imposibilidad de articular exactamente en qué consiste el dolor. Pete me decía la verdad general: “La depresión apesta”. Pero trató de no abrumarme con todos los horrores de lo que estaba pasando.

Nunca le dije esto, pero hubo momentos durante ese difícil año del 2020 en los que temí que mi propia mente estuviera resbalando. La alegría es mi estado predeterminado normal, pero ese año mi estado de ánimo podría ser oscuro y preocupado. Cuando tu amigo de toda la vida está luchando contra sus demonios, es natural que te preguntes por los tuyos. Aunque he dedicado mi vida a las palabras, sentí cada vez más la inutilidad de las palabras para ayudar a Pete de una manera significativa. El sentimiento de impotencia era existencial.

Después de un tiempo, sólo traté de ser el amigo tranquilo que siempre había sido. Quizás lo más útil que hice fue enviarle un video. Mi amigo Mike Gerson, un columnista del Washington Post que murió por complicaciones de cáncer en noviembre pasado, había sido hospitalizado con depresión a principios del 2019. Había pronunciado un hermoso sermón en la Catedral Nacional de Washington sobre su experiencia. La depresión, dijo, era un “mal funcionamiento del instrumento que usamos para determinar la realidad”. Luego habló de las voces mentirosas que se habían instalado en su mente: Eres una carga para tus amigos, no tienes futuro, nadie te extrañaría.

Eso resonó en Pete y le dio una sensación de validación. Él también describiría las voces obsesivo-compulsivas que lo atacarían desde el interior de su propia cabeza. Mike también habló sobre la niebla que con el tiempo se disipaba, de vislumbrar la belleza o el amor, y le recordó a Pete que “hay algo mejor al otro lado de la desesperanza”.

Aún así, las nubes se negaban a levantarse. Jen, su esposa, una querida amiga que había estado en el campamento con nosotros, tuvo algunas palabras sabias cuando le pregunté qué aprendió estando cerca de él durante esos años. “Estaba muy consciente de que este no era el verdadero Pete”, dijo. “Traté de no tomar personal sus periodos de negatividad y retraimiento”.

Pasaron los años y los medicamentos y los programas de tratamiento seguían fallando. Pete y Jen comenzaron a darse cuenta de lo poco que sabe la comunidad médica sobre lo que funcionará. También comenzaron a darse cuenta de que la atención de la salud mental es sorprendentemente específica. Pete vio médicos destacados que se dedicaron a él, pero sólo trabajaban dentro de un tratamiento específico. Cuando un tratamiento no funcionaba, Pete era remitido a otro médico para comenzar de nuevo.

Jen me envió un correo electrónico recientemente de que cuando tuvo una recurrencia del cáncer, en medio de la depresión de Pete, tenía un “consejo de tumor” —tres expertos diferentes, un cirujano, un oncólogo y un oncólogo de radiació, que coordinaban su atención. “En nuestra experiencia, no hay nada de esto en la salud mental”, escribió. “Si este es nuestro mejor esfuerzo, no es lo suficientemente bueno”.

Pete desarrolló teorías para explicar por qué le había sucedido esto. Señaló a una serie de traumas y abandono que había sufrido en casa cuando era niño —eventos a los que vagamente había hecho referencia antes, pero que nunca me había contado a detalle hasta en sus últimos años. Pensaba que parte de su enfermedad era biológica. Piensa en ello como un cáncer del cerebro, decía. Una enfermedad física al azar.

Estoy de acuerdo con algo de eso, pero también estoy obsesionado por la gran cantidad de medicamentos que los médicos le recetaron. Su camino a través del sistema de salud mental fue una serie dispersa de tratamientos y desilusiones aplastantes.

Pete y su familia celebraron con nosotros el Día de Acción de Gracias en el 2021. Todos jugamos basquetbol y juegos de mesa y disfrutamos el fin de semana. Sentí algo de esperanza. Pero Pete aparece en una de las fotos que se tomaron ese fin de semana, sentado en el sofá, con el rostro inmóvil, envuelto en la sombra. Una tarde, le pidió a mi esposa que orara por él.

Los expertos dicen que si conoces a alguien que está deprimido, está bien preguntarle explícitamente sobre el suicidio. Los expertos enfatizan que no estás poniendo el pensamiento en la cabeza de la persona. Muy a menudo ya está allí. Y si es así, la persona debería recibir ayuda profesional. Cuando Pete y yo nos acercamos al tema, sólo hablamos de la magnífica familia que tenía, de cuánto se amaban todos. Traté de decirle que esta oscuridad desaparecería, aunque con el paso de los años y el fracaso de las terapias, su fe en la liberación se desvaneció.

Pete siempre fue el más valiente de los dos. Y nunca fue más valiente que en sus últimos tres años. Luchó contra esta enfermedad con coraje y firmeza. Luchó minuto a minuto, día a día. Lo impulsaba el amor a su familia.

Cenamos unos días antes de que muriera. Jen y yo tratamos de mantener la conversación. Pero su viaje a casa fue desgarrador. “¿Cómo es que no puedo hablar con mi amigo de toda la vida?”, preguntó Pete.

He leído que la depresión hace que sea difícil imaginar un momento en que las cosas mejoren. No tengo evidencia, pero conociendo a Pete, creo firmemente que se convenció equivocadamente de que estaba haciendo esto para ayudar a su familia y aliviar las dificultades que su enfermedad les había causado. Viviendo ahora en los escombros, puedo decirles que si alguna vez tienen ese pensamiento, es completamente erróneo.

Es ridículo que todavía sepamos tan poco sobre la depresión. Hemos tenido generaciones de académicos y científicos trabajando en este campo y, sin embargo, las tasas de suicidio en Estados Unidos en el 2020 fueron 30 por ciento más altas que en el 2000, y uno de cada cinco adultos estadounidenses experimenta una enfermedad mental cada año. Necesitamos más investigación para resolver esto.

Si alguna vez me vuelvo a encontrar en una situación similar, sabré que no tienes que tratar de convencer a alguien de salir de la depresión. Es suficiente mostrar que estás tratando de entender. Es suficiente crear una atmósfera en la que el que la sufre pueda compartir. Es suficiente ofrecer el consuelo de ser visto.

No siento culpa. Pete tenía equipos de expertos caminando con él a través de esto. Tenía a su maravillosa esposa e hijos, quienes lo acompañaron amorosa y firmemente todos los días. No hay razón para que ninguno de nosotros se sienta como un fracaso porque no pudimos alterar lo que sucedió. Cada caso de depresión es singular, y cada caso debe combatirse con tanto amor, resistencia y conocimiento como sea posible. Pero en este caso, la bestia era más grande que Pete; era más grande que nosotros.

Siento que he leído mucho sobre el proceso de duelo de los miembros de la familia, pero no tanto sobre cómo es el duelo cuando mueren tus amigos. La muerte de Pete ha sido causa de gran desorientación. Había sido una presencia durante prácticamente toda mi vida, y ahora la amistad estable que daba por sentada se ha ido.

Una gran fuente de consuelo ha sido la oportunidad de vislumbrar cuán heroicamente los hijos de Pete han manejado esta pérdida. Dos meses después del fallecimiento de Pete, mi hijo mayor contrajo matrimonio. Para mi sorpresa, Jen y los chicos pudieron asistir. En la recepción, los muchachos persuadieron suavemente a su madre para que se uniera a nosotros en la pista de baile. Se sintió apropiado ya que esto es lo que hacíamos en el campamento; el baile fue algo que estuvo presente durante nuestras vidas.

Tengo un recuerdo nítido de esos dos jóvenes bailando esa noche, y un millón de recuerdos de los padres que los criaron tan bien.

Por: DAVID BROOKS