EL CAIRO — En esto, por lo menos, todos coinciden: Cleopatra fue una reina formidable del antiguo Egipto, la última de la dinastía griega macedonia fundada por Alejandro Magno, y quien más tarde lograría una fama póstuma aún mayor como una seductora, inmortalizada por Shakespeare y Hollywood.

Más allá de eso, muchos de los detalles son imprecisos —razón por la que uno de los servicios de streaming dominantes del mundo terminó en un embrollo con el Egipto moderno, criticado por los comentaristas en línea e incluso por el Gobierno egipcio por elegir a una actriz negra para interpretar a Cleopatra en la segunda temporada de la serie “African Queens”, de Netflix, estrenada este mes.

Poco después de que aparecieran los cortos del programa el mes pasado, Netflix se vio obligado a deshabilitar los comentarios, por volverse hostiles y, en ocasiones, racistas. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, la agencia gubernamental a cargo del patrimonio, declaró que el programa era una “falsificación de la historia egipcia”.

Para los creadores del programa, los cuatro episodios sobre Cleopatra fueron una oportunidad para celebrar a una de las mujeres más famosas de la historia como gobernante africana, a la que retratan como negra. Pero para muchos egipcios e historiadores, esa descripción es, en el mejor de los casos, una mala interpretación y, en el peor, una negación de la historia egipcia.

A pesar de su linaje griego macedonio, los productores del programa dicen que existe la posibilidad de que su madre tuviera otro origen. Se desconocen las identidades de la madre y la abuela de Cleopatra.

“No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija, y sólo para mi comunidad poder conocer esas historias porque hay muchas”, dijo Jada Pinkett Smith, quien produjo “African Queens”.

Cleopatra descendía de una línea de reyes griegos macedonios que gobernaron Egipto del 323 a.C. al 30 a.C., cuando fue anexada por Roma, y muchos expertos sostienen que probablemente tenía poca, si es que alguna, sangre no griega. Los ptolomeos —como se llamaba a todos los reyes de la dinastía— tendían a casarse con sus propias hermanas u otros parientes, aunque hay cierta evidencia de que ella tenía un antepasado persa, dicen algunos estudiosos.

“Las estatuas de la Reina Cleopatra confirman que tenía rasgos helenísticos (griegos), distinguidos por una piel clara, una nariz alargada y labios finos”, tuiteó el Gobierno de Egipto el 30 de abril.

Las peleas modernas sobre los antecedentes y el color de piel de Cleopatra han estallado una y otra vez, hallando combustible fresco con cada nuevo casting de Hollywood, desde Elizabeth Taylor, quien la interpretó en 1963, hasta Angelina Jolie, Lady Gaga y Gal Gadot, todas contendientes recientes para interpretarla en diversos proyectos.

La elección de Netflix de Adele James, una actriz británica birracial, es un reflejo de los argumentos occidentales sobre la representación negra en Hollywood y si la historia está demasiado dominada por narrativas blancas que giran en torno a la primacía europea. Pero suscitó un debate diferente en Egipto. Allí, la pregunta es si los egipcios y sus antiguos ancestros —independientemente de la ubicación geográfica— son africanos.

Tina Gharavi, directora del programa, escribió en un artículo defendiendo el reparto en Variety el mes pasado: “Quizás no es sólo que he dirigido una serie que retrata a Cleopatra como negra, sino que he pedido a los egipcios que se vean a sí mismos como africanos”.

Egipto se encuentra en la esquina noreste de África. Hoy, es miembro de la Unión Africana y otros grupos continentales. Pero en la época griega y romana, dicen los historiadores, Egipto era visto como un jugador importante en el mundo mediterráneo, la puerta de entrada a África, más que ser completamente africano.

Desde que los árabes conquistaron Egipto en el siglo 7, llevando consigo el idioma árabe y el Islam, los egipcios han compartido más lazos culturales con el Medio Oriente y África del Norte que con el resto de África. Los antepasados de los egipcios de hoy incluyen no sólo árabes y egipcios nativos, sino también nubios, griegos, romanos, turcos, circasianos, albaneses, europeos occidentales y otros conquistadores, comerciantes, esclavos e inmigrantes.

Pese a toda su diversidad, la sociedad egipcia a menudo valora la piel clara. Pero muchos egipcios e historiadores dicen que los insultos racistas lanzados en línea contra James, aunque abominables, distraen la atención del problema real: el programa está arrastrando a una antigua reina al centro de debates occidentales contemporáneos en los que no tiene lugar.

En 1987, el libro de Martin Bernal “Black Athena” argumentó que los historiadores habían borrado las contribuciones egipcias a la antigua cultura griega. Aunque muchos académicos coinciden en que gran parte de la evidencia que citaba era defectuosa, se convirtió en un texto canónico del afrocentrismo, un movimiento que busca contrarrestar las ideas sobre la presunta inferioridad de las civilizaciones africanas. Las pirámides y los faraones se convirtieron en motivo de orgullo para los afrocentristas y Cleopatra en una heroína.

Los egipcios también están muy orgullosos de las pirámides y los faraones. Para muchos egipcios, los faraones —cuyo color de piel y ascendencia aún son tema de debate científico— eran egipcios, no africanos. No ayuda que algunos afrocentristas sostengan que los egipcios modernos descienden de los invasores árabes que desplazaron a los negros africanos del antiguo Egipto, una teoría que muchos egipcios consideran ofensiva.

Algunos historiadores dicen que los antiguos habrían visto como ajena la fijación por el aspecto de Cleopatra. “La raza es un constructo moderno de la política de identidad que ha sido impuesta a nuestro pasado”, dijo Monica Hanna, egiptóloga egipcia. “Este uso y abuso del pasado para las agendas modernas sólo perjudicará a todos, porque dará una imagen distorsionada del pasado”.

Por: VIVIAN YEE