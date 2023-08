HONG KONG — Country Garden, un gigante inmobiliario chino, ha perdido miles de millones de dólares y acumulado 200 mil millones de dólares en recibos sin pagar. Una estimación indica que se ha comprometido a entregar casi un millón de departamentos en cientos de ciudades en China.

El desarrollador de propiedad privada, fundado por un agricultor, está cada vez más cerca de caer en moratoria.

En el asediado mercado inmobiliario de China, muchos desarrolladores no están liquidando sus recibos. Pero hay que prestar atención al posible colapso de Country Garden.

La compañía ha intentado proyectar confianza. “Uno debe levantarse de donde ha caído”, dijo Mo Bin, presidente de la compañía, prometiendo “no escatimar esfuerzos”.

Una moratoria por parte de Country Garden sería el más reciente en una serie de colapsos en un mercado inmobiliario que se ha estado resintiendo durante años. Al salir de los confinamientos paralizantes durante la pandemia, los líderes de China necesitan urgentemente que el motor económico del País se recupere. En lugar de ello, el crecimiento es débil a medida que caen los precios de la vivienda y se desvanece la confianza de los consumidores y las empresas.

Ahora, los expertos temen que los problemas de Country Garden se extiendan a los mercados financieros más amplios, frustrando cualquier posible recuperación de la industria de bienes raíces y ampliando el daño a toda la economía.

Hace un año, Country Garden era un ciudadano corporativo modelo en un universo en expansión de empresas inmobiliarias morosas que tomaban préstamos de manera imprudente. Country Garden, fundado por Yang Guoqiang en 1992, fue uno de los beneficiarios del auge inmobiliario más grande del mundo. Su éxito convirtió a Yang en multimillonario y se volvió un testimonio del notable crecimiento del País.

Los chinos, al tener pocas opciones confiables más para generar riqueza, invirtieron sus ingresos y ahorros en bienes raíces. Al igual que otros grandes desarrolladores privados, Country Garden siguió pidiendo prestado y, a menudo, pidió más prestado para pagar sus préstamos, operando bajo el supuesto de que mientras continuara expandiéndose, podría seguir pagando su deuda.

Pero las cuentas crecieron tanto que las autoridades comenzaron a temer que la deuda amenazara el sistema financiero. Xi Jinping, líder de China, ordenó que las casas debieran ser para vivir, no para especular. En el 2020, el Gobierno tomó medidas enérgicas, limitando la capacidad de las empresas de bienes raíces para recaudar dinero y provocando una serie de incumplimientos.

Incluso cuando otros desarrolladores dejaron de pagar sus recibos, Country Garden siguió cumpliendo con sus obligaciones. Comenzó a depender más de los ingresos de la preventa de departamentos y a usar ese dinero para ayudar a financiar sus operaciones.

Una caída en la compra de viviendas este año ha puesto a la compañía en una crisis, enfrentando lo que describió como “las mayores dificultades desde su creación”. A principios de agosto, Country Garden no hizo dos pagos de intereses sobre préstamos. Si no paga para principios de septiembre o no logra que los acreedores le den más tiempo después de esos 30 días de gracia, entrará en moratoria. No es probable que los inversionistas le presten más dinero si eso sucede. El precio de las acciones de la compañía ha caído por debajo de un dólar en Hong Kong.

Country Garden ha dicho que anticipa reportar una pérdida de hasta 7.6 mil millones de dólares en los primeros seis meses del año.

Todo esto ha generado preocupaciones de que Country Garden terminará como China Evergrande, un gigante inmobiliario que colapsó en 2021 y desató el pánico en los mercados globales.

“La moratoria de Country Garden podría ser tan influyente como Evergrande simplemente porque es colosal”, dijo Rosealea Yao, analista de bienes raíces en Gavekal, una firma de investigación enfocada en China.

Los líderes de China han dejado en claro que el País no puede depender tanto de los bienes raíces para el crecimiento económico. Atrás quedaron los días de las burbujas inmobiliarias alimentadas por los bancos que arrojaban dinero a los desarrolladores. Lo más probable, dijeron los expertos, es que los legisladores hagan todo lo posible para asegurarse de que los compradores obtengan los departamentos que pagaron.

Pero, ¿qué le sucederá a la economía china si desarrolladores como Country Garden nunca les pagan a proveedores como pintores y trabajadores de la construcción?

Gavekal Research estima que las facturas sin pagar de los desarrolladores privados chinos ascienden a 390 mil millones de dólares.

Por: ALEXANDRA STEVENSON