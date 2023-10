Chevron, el gigante estadounidense, ve a Israel como un trampolín llevar gas a Europa

HAIFA, Israel — A 10 kilómetros frente a la costa de Israel, una estructura desgarbada de acero se cierne sobre el Mediterráneo azul.

Esta pila de dormitorios, tanques y tuberías, de unos 60 metros de altura, procesa gas natural de pozos a unos 110 kilómetros mar adentro. En gran parte debido a Leviatán, como se conoce a este campo de gas, Israel tiene mucho más gas natural del que puede consumir o del que pueden contener sus tuberías.

“Hay un límite a lo que se le puede meter”, dijo Jim Hebert, quien administra la plataforma y su personal de alrededor de 120 personas para Chevron, el gigante energético estadounidense.

Chevron se halla con un tesoro de gas a las puertas de Europa que la brutal guerra de Rusia en Ucrania ha vuelto más valioso. El gas de Rusia, el principal proveedor del continente durante mucho tiempo, se ha desplomado al intentar Moscú utilizar el combustible como un arma económica, elevando los precios el año pasado y creando una carrera por encontrar otras fuentes de energía.

Las operaciones israelíes de la compañía están ayudando a satisfacer la necesidad. Chevron exporta volúmenes considerables a Egipto, que tiene instalaciones para convertir el combustible en gas natural licuado y enviarlo a puertos europeos. Se espera que medidas como la creciente producción en Leviatán y la optimización de los gasoductos entre Israel y sus vecinos permitan potencialmente que esas exportaciones se dupliquen con creces.

El campo de gas Leviatán es enorme, al producir ingresos de 2.5 mil millones de dólares el año pasado y con mucho más potencial. En este rincón del mundo, los temas de elevar la producción de gas y llevarlo al mercado son objeto de pláticas complejas. Entre las partes interesadas están Chevron, otras empresas energéticas y varios gobiernos, incluyendo los de Israel, Egipto y Chipre.

Chevron, que ahora tiene derechos sobre depósitos de gas en los tres países, dice que confía en poder ayudar a esta tensa región a consolidarse en lo que podría ser un importante centro petrolero.

Chevron, con sede en California, comenzó a producir gas natural en Israel hace casi tres años con la adquisición por 4 mil millones de dólares de Noble Energy, una pequeña empresa estadounidense que ayudó a convertir a Israel en una incipiente potencia del gas. Tiene una participación operativa de casi el 40 por ciento en Leviatán y del 25 por ciento de otro gran campo israelí, llamado Tamar.

Israel ahora genera alrededor del 70 por ciento de su electricidad del gas.

Chevron envía alrededor de la mitad de su gas israelí vía gasoductos a Egipto y Jordania. Egipto es en sí mismo un importante productor de gas, y su Presidente, Abdel Fattah el-Sisi, tiene la ambición de expandir el comercio del gas. Para que eso suceda, Egipto querrá que el gas de la región fluya hacia las dos instalaciones de gas natural licuado en la costa mediterránea. Propiedad en parte de Shell y la italiana Eni, son las únicas unidades de este tipo en el Mediterráneo Oriental.

Chevron dice estar considerando traer mayores cantidades de gas israelí y potencialmente chipriota a esas terminales en Egipto.

Chevron y sus socios también están considerando construir una instalación de GNL en aguas israelíes. Permitiría a Chevron controlar “a dónde va el GNL después de que lo procesamos”, dijo Jeff Ewing, director administrativo de la compañía para el Mediterráneo Oriental. Eso reduciría la influencia de Egipto y permitiría a Chevron exportar gas a precios mundiales —una bonanza en ocasiones, como el año pasado cuando Europa estaba dispuesta a pagar casi cualquier cosa por el gas.

Leviatán también es una herramienta para fomentar mejores relaciones regionales. Están surgiendo otros lazos comerciales: una empresa de inversión de Abu Dabi llamada Mubadala ha invertido en el campo de gas Tamar, y Adnoc, la petrolera paraestatal del emirato, está en negociaciones para adquirir una participación del 50 por ciento con BP en NewMed Energy, un socio en Leviatán.

Aunque la Unión Europea quiere fomentar los flujos de gas a Europa desde Egipto e Israel, Bruselas también parece decidida a reemplazar el combustible con energía más limpia, incluida la energía eólica, solar y de hidrógeno. El consumo de gas en Europa cayó 14 por ciento en el 2022 y continúa a la baja.

También hay señales de inquietud en Israel por el cambio de un combustible fósil a otro.

“El gas nos está llevando a una menor contaminación que el carbón, pero no nos está sacando completamente de la contaminación y no nos está llevando a una energía más limpia”, dijo Yael Cohen Paran, ex legisladora israelí.

Gabby Sobelman contribuyó con reportes a este artículo.

Por: STANLEY REED