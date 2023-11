Cher resurge y reflexiona con su primer álbum navideño

Aunque tiene seis décadas de ser cantante e intérprete, Cher nunca había realizado uno de los lanzamientos más omnipresentes (y comercialmente viables) del pop: un álbum navideño. “Simplemente no quería”, dijo. “No sabía cómo podían unirse la música navideña y Cher y ser armoniosas”.

Entonces, de repente, cambió de opinión. “Christmas” es un recorrido de 13 canciones por la música navideña, con apariciones especiales de Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Michael Bublé, el rapero Tyga y Darlene Love, quien recrea “Christmas (Baby Please Come Home)”, en la que Cher cantó coros por primera vez a los 17 años. “No había manera de que fuera a hacer su canción sin ella”, dijo.

A los 77 años, Cher recientemente sufrió pérdidas, incluyendo la muerte de su amiga de muchos años Tina Turner en mayo y la de su madre, Georgia Holt, a los 96 años, justo antes de la temporada decembrina del año pasado; el álbum está dedicado a ella. Pero también tiene motivos para tener esperanzas, como un romance inesperado con el productor musical Alexander Edwards, 40 años menor que ella, quien la animó a volver al estudio, dijo. Él recibe crédito como productor de “Christmas”.

Se están ultimando detalles para presentaciones y ella también está terminando sus memorias. Estos son extractos de una conversación desde su casa en California.

¿Cómo fueron tus primeras conversaciones musicales con Edwards?

Él habla mucho de música y tocamos música mucho. Y él sabía por conocerme lo que me gustaría. Dijo, cariño, tienes que volver al estudio porque aún no has terminado. Y yo dije: Ay, por favor. Pero hablaba en serio. Ni siquiera pidió producir. Simplemente pensé que sería genial para él hacerlo.

¿Cómo empezó tu relación?

Ya celebramos un primer aniversario. Nos conocimos en la Semana de la Moda al final del desfile de Ann Demeulemeester. Luego fui a visitar a Tina a Suiza. Mi amiga le dio mi número y él me envió un mensaje de texto. Pensé: Amigo, esto no va a funcionar. Por favor. Soy lo suficientemente mayor para ser su... ay, probablemente soy mayor que su madre. No funciona en papel, pero parece funcionar en la realidad que hemos creado.

¿Cómo te preparaste para el álbum?

No he cantado en años. Así que le marco a Adrienne Angel, mi increíble maestra. Tiene 96 años; ha sido mi maestra desde que yo tenía cuarentaitantos —cuando hacía películas, no cantaba. Sólo quería que sonara como mi voz. No quería tener que bajar ningún tono. Eso siempre delata. Mi médico dijo que tengo las cuerdas vocales de una chica de 25 años. Digo, normalmente no tienes muy buena voz a los 77 años, ¿verdad? Pero parece que muchos estamos teniendo cierto resurgimiento. No sé qué es. La venganza de los viejitos.

Tu emblemático sencillo “Believe” está a punto de tener una reedición de lujo para su 25 aniversario. Ayudó a popularizar el Auto-Tune.

El sonido de “Believe” comenzó con una discusión que tuvimos Mark (Taylor, su productor de muchos años) y yo. El verso no era bueno. Y él decía: Cher, tienes que cantarla mejor, tienes que cantarla mejor. Y finalmente dije: Amigo, si lo quieres mejor, busca a alguien más. Y me fui. Y luego, a la mañana siguiente, vi a este chico hermoso (Andrew Roachford) en un programa, cantando en un sintetizador de voz. Llamé a Mark —¿podemos hacerlo en un sintetizador de voz? Dijo: tengo una cosa llamada máquina correctora de tono y estoy jugando con ella.

Fui más tarde para escuchar y ambos saltamos de nuestras sillas. Dije, ¡ni siquiera sabes que soy yo! Él dijo: Bueno, eso es lo que temía. Y yo dije: No, es perfecto. Me encanta esto.

No podrías haber tenido idea entonces, pero cambió la música.

No, claro que no. Sólo intentábamos solucionar un problema.

¿Te importa que ese sonido esté asociado contigo?

¿Bromeas? Me encanta. Quiero decir, los jóvenes no saben que vino de mí, pero está bien. ¿Sabes lo que creo? Lo que te llega, te pertenece. Ésa es mi teoría sobre la vida.

¿Cuál es tu relación con la ambición en este momento de tu vida?

Estoy trabajando duro, así que debo ser ambiciosa. Si no tengo amor por ello, no lo haría. Pero también estoy orgullosa de este álbum. Nunca antes había tenido gente en mis álbumes.

¿Estás observando a otros artistas veteranos ahora para ver cómo podrías hacer las cosas de manera diferente?

No voy a hacer las cosas de manera diferente. Si la gente viene a verte, quiere que hagas cosas que les gustan. Recuerdo haber visto a Bob Dylan —creo que fue “Blood on the Tracks”. Y fui al primer concierto y algunas de las canciones dije: “¿Qué es esto?” Se cansó de cantar las canciones de la misma manera. Pero la gente realmente quiere escuchar su canción favorita exactamente de la misma manera. No importa si estoy cansada de ella.

¿Habías pensado mucho en esta etapa de tu trayectoria?

Nunca pensé llegar hasta aquí. Quiero decir, mi edad es tan aterradora. Y sigo pensando: ¿A dónde se fue? Mientras estaba ocupada siendo Cher, ¿cómo sucedió esto?. Todavía tengo mucha energía y todavía me entusiasman mucho las cosas. Vivo en Malibú. Puedo ver el mar y eso es lo que más me gusta. Amo mi casa. Estoy agradecida.

Por: Melena Ryzik