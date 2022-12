MONTREAL — Era un viernes por la noche, y cientos de juerguistas bailaban y cantaban “It’s All Coming Back to Me Now” en una fiesta tributo a Celine Dion con entradas agotadas. Un hombre posaba en una versión casera del tocado dorado de plumas chamuscadas de pavo real que Dion usó en la Gala del Met en el 2019.

“En una era de estrellas arrogantes, ella siempre es auténtica”, dijo efusivamente el posador, Simon Venne, un estilista de 38 años. “Ella lo es todo para nosotros, una fuente de orgullo, nuestra reina”.

Si alguna vez hubo una sensación de que Quebec, la provincia francófona donde nació Dion, tenía sentimientos en conflicto por su ascenso al estrellato mundial, ha quedado disipada. Ella ahora ocupa un espacio exaltado, experimentando un renacimiento cultural a medida que la generación más joven de Quebec la ha acogido: Radio Canada, la emisora nacional en francés, analiza su vida en un podcast cuyo título se traduce como “Celine: ¡Ella es la jefa!”; una docuserie reciente titulada “It’s Cool to Like Celine Dion” exploró su atractivo entre los millennials, y los shows de travestis de Celine Dion han estado aumentando.

El reciente anuncio de Dion de que padece una rara condición neurológica llamada síndrome de la persona rígida fue recibido con una reacción de arrope. Tanto François Legault, el Primer Ministro de Quebec, como el líder de un partido que aboga por la independencia de Quebec de Canadá expresaron su simpatía por Dion, de 54 años. Un encabezado en Le Devoir, un periódico influyente, la llamó “Celine, Reina de los quebequenses”. Dion, señaló el periódico, había alcanzado el estatus de ícono intocable después de años de ser criticada.

“Es como escuchar que tu tía está enferma”, dijo Venne.

La reacción —25 años después de “Titanic”, el éxito de taquilla que hizo omnipresente la rimbombante y exuberante canción “My Heart Will Go On” de Dion, muestra cuánto han evolucionado el cuerpo de fans de Celine y las ideas sobre la identidad quebequense.

Durante una visita a Celine Dion Boulevard en Charlemagne, el pueblo de clase trabajadora a las afueras de Montreal donde nació Dion, un grupo de veinteañeros dijo que ya no era vergonzoso que les gustara su música.

“Estar atrapado en casa durante la pandemia hizo que la gente sintiera nostalgia por el pasado”, dijo Gabriel Guénette, un universitario de 26 años, al explicar por qué él y sus amigos cantaban “The Power of Love” en las noches de karaoke.

Los residentes mayores de Charlemagne aún se refieren a ella como “nuestra pequeña Celine” y la recuerdan como una adolescente tímida que interpretaba baladas francesas en el restaurante de su familia. Los residentes más jóvenes crecieron cantando sus canciones.

En Quebec, una provincia de 8.5 millones de habitantes, Dion a veces ha sido polarizante. Algunos vieron en su familia de clase trabajadora, sus atuendos llamativos y su inglés entrecortado un viejo Quebec que preferían olvidar. Algunos la consideraban cursi. Y cantar en inglés ha sido, en ocasiones, una afrenta a los nacionalistas francófonos. Pero cuando Dion agradeció al público con un “¡Merci!” en los Juegos Olímpicos de Verano de Atlanta 1996 después de cantar “The Power of the Dream”, hizo eco.

La fascinación por Dion perdura en parte por su historia de Cenicienta. Fue la menor de 14 hijos y su primera cama fue un cajón. A los 12 años, coescribió su primera canción, con ayuda de su madre y su hermano Jacques. Su hermano Michel envió un demo en casete al empresario René Angélil, quien se convirtió en su manager y, más tarde, en su esposo. Dion desapareció 18 meses en 1986 para estudiar inglés, ponerse carillas en los dientes y tomar lecciones de canto y baile. Nació una estrella.

Cuando Angélil murió en el 2016, su funeral fue televisado por CBC, la emisora nacional. Dion, con un velo negro, se mantuvo junto a su ataúd, saludando a los dignatarios y al público.

Desde entonces, ha remodelado su imagen para la era de Instagram. Una aparición desde Las Vegas en Carpool Karaoke, de James Corden, durante la cual cantó “My Heart Will Go On” frente a una réplica de la proa del Titanic en la fuente del Hotel Bellagio, mostró a las personas que se habían burlado de ella que también sabía reírse de sí misma.

Mario Bennett, de 36 años, que trabaja en una sala de conciertos, comenzó a cubrir cada centímetro de su pequeño departamento en Montreal con recuerdos de Celine Dion al comienzo de la pandemia.

Dijo que a lo largo de su vida, la potente voz de Dion había sido un llamado para soñar en grande: “Ella me hace sentir que todo es posible”.

Por: DAN BILEFSKY