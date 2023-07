El video inicia con una instructora y una barra de pesas, igual que tantos más en Instagram. Pero luego, al tiempo que Casey Johnston, la instructora, levanta la barra —de 20 kilos, además de 72 kilos en los discos— al nivel de la cintura, aparece un apunte en la esquina: “Cosas que tenemos que levantar con regularidad” que pesan más de 11 kilos. Entonces enumera ejemplos como maletas, hieleras, muebles, etc.

Johnston, de 36 años, ha desarrollado una comunidad en línea en torno a la defensa de los beneficios funcionales del entrenamiento de fuerza y a desmitificar una forma de ejercicio que puede ser intimidante para quienes no la practican. Para Johnston, levantar pesas trata sobre tomar control de nuestro propio cuerpo.

No promete el secreto para músculos abdominales firmes o una cintura más esbelta, como lo hacen muchos influencers. En lugar de ello, Johnston les brinda a sus más de 34 mil seguidores en Instagram y casi 25 mil suscriptores de su boletín de noticias She’s a Beast las herramientas para desarrollar un cuerpo que pueda ir por la vida diaria con mayor fluidez. Y también escribe opiniones mordaces e incisivas sobre el discurso moderno que rodea al acondicionamiento físico, la alimentación y otros temas relacionados.

“A menudo, todo trata sobre hacerte sentir culpa”, dijo Johnston sobre el entorno dominante del acondicionamiento físico. “Nunca haces lo suficiente”. Para ella, las sesiones en el gimnasio “no tratan sobre experimentar el mayor dolor que puedas tolerar. Se trata de desarrollar una habilidad básica que está al alcance de todos”.

En la experiencia de Johnston, esa diferencia puede, a su vez, llevar a una mejor salud mental. “Esto se vuelve un ciclo de retroalimentación gratificante, en el que piensas ‘ah, puedo volverme más fuerte’”, indicó.

Johnston, quien del 2014 al 2018 fue editora en Wirecutter, un sitio de The New York Times Company que hace reseñas de productos, empezó a escribir su columna Ask a Swole Woman (Pregúntale a una Mujer Muy Musculosa) para el sitio Hairpin en el 2016. Descubrió que lo que escribía hacía eco con lectores ávidos de textos más accesibles sobre acondicionamiento físico, y luego de que el sitio cerró a inicios del 2018, su columna circuló en varios lugares antes de convertirse en parte de la versión de paga de su boletín de noticias.

También ha escrito un libro electrónico, “LIFTOFF: Couch to Barbell” (que ha vendido más de 10 mil ejemplares) y tiene un canal en la app social Discord, donde conecta directamente con los lectores.

Antes de empezar a levantar pesas, Johnston se enfocaba en trotar y limitar las calorías como una forma de buscar el tipo de cuerpo que había sido glorificado cuando ella era niña, a fines de los 90 e inicios de la década del 2000. Esa búsqueda estaba impregnada de negatividad. “Creo que la gente que ronda mi edad se crió en una época sumamente difícil en términos de la forma en que los medios se portaban con las mujeres y las ridiculizaban por los defectos más diminutos”, apuntó.

En el 2013, se topó con un post en Reddit sobre una mujer fisicoculturista que despertó su interés.

La primera vez que fue al gimnasio —un “lugar intimidante”, señaló— hizo a un lado sus sentimientos de inseguridad y realizó tres ejercicios: sentadillas, press de banca y remo para espalda.

Luego corrió a una tienda, recordó. “Me dio tanta hambre”, contó Johnston. “Mi cuerpo básicamente exigía su festín tras ir a la batalla”.

Pronto empezó a estructurar sus comidas en torno a su rutina de pesas, al consumir más proteína y carbohidratos. Se sintió encantada con su nueva fuerza.

JOSHUA NEEDELMAN

The New York Times