A nivel mundial han proliferado rápidamente los reportes de esquemas de estafas cibernéticas dirigidas a víctimas desprevenidas en línea. El sudeste asiático se ha convertido en un centro de gravedad para esos sindicatos criminales, a menudo en rincones remotos y devastados por la guerra. Pero en Camboya, la industria del fraude ha florecido muy al alcance de los funcionarios.

Durante gran parte del año pasado, decenas de países informaron que bandas criminales que operaban en Camboya habían atraído a decenas de miles de personas al País con la promesa de empleos bien remunerados. En lugar de ello, fueron obligados a trabajar bajo intensa vigilancia para fábricas de estafas en línea, parte de una industria multimillonaria.

Bajo presión, Camboya anunció una ofensiva en agosto del 2022. Desde entonces, las autoridades han dicho que han rescatado a más de 2 mil ciudadanos de otros países, cerrado cinco empresas y detenido a 95 personas. Pero entrevistas de The New York Times con agentes de la ley, grupos de derechos humanos y víctimas detallan cómo la industria ha seguido prosperando gracias a poderosos empresarios con estrechos vínculos con altos funcionarios del Gobierno camboyano y a un sistema de patrocinio que protege a las fábricas de las investigaciones policiales.

A pesar de las pruebas que vinculan a conocidos funcionarios camboyanos con las fábricas, el país no ha arrestado a ninguna figura importante.

Las víctimas dicen que respondieron a anuncios que prometían salarios altos. Una vez traficados a los recintos, eran mantenidos cautivos y obligados a defraudar a la gente. A muchos se les pidió que atrajeran a víctimas en línea con oportunidades de inversión falsas o préstamos sin intereses. Si tenían un mal desempeño, eran vendidos a otra fábrica de estafas. Los que eran sorprendidos intentando escapar a menudo recibían palizas.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, unas 10 mil personas están atrapadas en complejos de este tipo en Camboya; muchas de las víctimas son de China, Vietnam, Malasia y Tailandia. Los gobiernos de estos países han trabajado con Camboya para rescatar a sus nacionales, pero los esfuerzos se han realizado principalmente caso por caso.

En junio, Interpol dijo que la tendencia a atrapar a personas para que trabajen en fábricas de estafas cibernéticas se estaba multiplicando, convirtiendo una amenaza criminal regional en una “crisis global de trata de personas”.

En abril, un vietnamita de 23 años escapó de un edificio blanco en la provincia de Koh Kong en Camboya y le dijo a la policía que lo habían confinado y le habían ordenado trabajar desde las 17:30 horas a las 11:00 horas todos los días, de acuerdo con un alto oficial de policía de la zona que habló con The Times bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El hombre le dijo al oficial que era obligado a engañar a víctimas en línea y que había pedido irse, pero sus captores exigieron un rescate de alrededor de 2 mil dólares. Para escapar, el hombre saltó desde una ventana y corrió hacia la jungla.

El alto oficial de policía con el que habló estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en el complejo —muchas víctimas también habían pedido ser rescatadas. Pero el oficial sabía que era casi imposible entrar.

Hacerlo, dijo, requería el permiso del Ministerio del Interior debido a quién se dice que es el propietario del edificio: el Senador Ly Yong Phat, uno de los magnates más ricos de Camboya y asesor de Hun Manet, quien reemplazó a su padre, Hun Sen, como Primer Ministro el mes pasado.

Somkhit Vien, vicegobernador de Koh Kong, dijo que las autoridades habían rescatado a 17 extranjeros de India, China, Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia de complejos pertenecientes al Senador o a su empresa, el Grupo LYP, desde enero. Ly Yong Phat no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Al caracterizar el problema más como una disputa del lugar de trabajo que como un delito, Somkhit Vien dijo que no había habido reportes de tortura y que, en algunos casos, las personas que pedían ser rescatadas querían irse, pero no se les permitía porque no habían saldado sus “deudas” con las empresas. Muchas víctimas dicen que después de ser traficadas a los complejos, les dijeron que no podían irse hasta que pagaran una deuda, o rescate, de miles de dólares.

No ha surgido evidencia alguna que vincule directamente al Senador Ly Yong Phat con las operaciones de estafa cibernética. Pero los activistas dicen que magnates como él desempeñan un papel crucial: proporcionar cobertura para evadir el escrutinio policial.

Cyber Scam Monitor, un grupo que documenta abusos en la industria, ha identificado a siete personas que, según dice, tienen vínculos con empresarios que administran edificios que albergan operaciones de ciberestafa. Algunos son senadores, como Ly Yong Phat; otros son funcionarios, magnates o familiares de funcionarios o magnates.

Durante décadas, Hun Sen mantuvo el poder dándole a un grupo de seguidores ricos oportunidades de ganar dinero.

Este sistema de patrocinio ayuda a explicar por qué es poco probable que los funcionarios involucrados en una operación de estafa en línea rindan cuentas, dijo Sebastian Strangio, autor de “Hun Sen’s Cambodia”.

Durante el año pasado, agentes del orden de China, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Indonesia y Vietnam intentaron rescatar a sus ciudadanos atrapados en Camboya. Varios de ellos se han visto obstaculizados por la policía camboyana.

El General Surachate Hakparn, subjefe de la policía nacional de Tailandia, acusó a la policía camboyana de ser cómplice de las operaciones fraudulentas del País. Cuando llegó allí en abril para rescatar a más de 3 mil tailandeses que había identificado en 17 lugares, las autoridades camboyanas intentaron sabotear la misión, dijo, y sólo unos 100 fueron rescatados.

Durante una operación en la ciudad turística costera de Sihanoukville, el General Surachate dijo que sabía que las víctimas estaban en el edificio de un hotel. Pero el día de la redada, un informante le dijo que las autoridades camboyanas habían trasladado a los trabajadores.

El General Surachate dijo que se enfrentó al entonces jefe de policía de Camboya, Neth Savoeun, y lo acusó de intentar arruinar la misión. El mes pasado, Neth Savoeun, casado con una sobrina de Hun Sen, fue ascendido a Viceprimer ministro.

El General Surachate dijo que tiene esperanzas de que una próxima operación conjunta con la policía china, con el permiso de las autoridades camboyanas, lo ayude a rescatar a los 3 mil tailandeses restantes.

Cerrar cualquier fábrica individual o rescatar a los que están adentro no soluciona el problema mayor, dijo Jacob Sims, asesor de la Misión de Justicia Internacional, un grupo de derechos humanos.

“Sin un fuerte enfoque en la rendición de cuentas de los perpetradores, un complejo puede cerrar, pero probablemente abra otro en su lugar”, dijo Sims. Él estima que los ingresos generados por estas operaciones en Camboya podrían superar los 12 mil millones de dólares al año, según cifras oficiales y declaraciones de las víctimas.

En mayo, un filipino llamado Nathan estaba en O’Smach, cerca de la frontera tailandesa, después de que le prometieron un trabajo de servicio al cliente en Tailandia. Dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio el alambre de púas y los altos muros del edificio en el que se suponía que debía vivir y trabajar.

En su primer día, le dijeron que defraudaría a ciudadanos británicos y estadounidenses en aplicaciones de citas como Tinder. Nathan, que pidió ser identificado sólo por su apodo porque temía represalias, dijo que intentó irse, pero seis hombres le dieron patadas, puñetazos y golpes con un bate de beisbol y un tubo. “Pensé que podría haber muerto ese día”, dijo.

Nathan finalmente fue liberado por sus supervisores; no está seguro de por qué. Ahora, de regreso en Filipinas, dijo que los propietarios del complejo deben ser responsabilizados por lo sucedido.

En O’Smach, dos funcionarios locales dijeron que el edificio pertenecía a Ly Yong Phat.

El 22 de junio, la Ciudad puso la primera piedra para una nueva escuela secundaria. Pen Kosal, un funcionario local, escribió en Facebook que era “un regalo del Primer Ministro Hun Sen vía el magnate Ly Yong Phat”.

Por: SUI-LEE WEE