LOS ÁNGELES — A las 9:30 horas de un jueves, las Harrys comenzaron a llegar al Café Beachwood. Jóvenes con extensiones de cabello neón, coloridos suéteres tejidos y blusas ilustradas con cerezas, girasoles y la palabra “Pleasing” descendieron de autos de renta y Ubers. Para las 10:30 horas, había una espera de 30 minutos en el pequeño restaurante, que ha existido desde la década de 1970 en el corazón de Beachwood Canyon, y un montón de adolescentes se tomaban fotos frente a su puerta.

¿Quiénes son las Harrys? Son las superfans de Harry Styles, y hordas de ellas han estado peregrinando al Café Beachwood desde diciembre del 2019, cuando la superestrella mencionó al restaurante en la canción “Falling”: “And the coffee’s out at the Beachwood Cafe”. Esa línea —que las fanáticas de Styles creen se trata de su ex Camille Rowe, antes residente de Beachwood Canyon— comenzó a atraer a fans al café.

“Sentí que venir aquí completaría toda la experiencia Harry Styles”, dijo Caysey Gossweiler, de 27 años, de Maryland.

“Te invade el pánico; literalmente podría evaporarme pensando en ello”, dijo Noelle Jay, de 26 años, sobre estar en el mismo espacio donde Styles una vez comió huevos. Su prima Mia Tucci, de 17 años, agregó: “Es como un dios”.

Cuando Mike Fahim, el dueño del café, tomó las riendas en el otoño del 2019, la multitud era una mezcla de lugareños, turistas, figuras de estudios de cine y celebridades que intentaban pasar desapercibidas. A principios del 2020, la clientela comenzó a cambiar a chicas y mujeres jóvenes de la generación Z, algunas de las cuales traen recortes de cartón de Styles para las fotos.

Fahim, que nunca había oído hablar de Styles, acogió el vínculo. Ahora, el frasco de propinas dice: “Harry da propinas aquí”. Y él y su personal están felices de tomar fotos y responder preguntas sobre lo que se dice que comió Styles (el Beachwood Scramble) y dónde se sentó (la mesa en el centro de la habitación y la cabina en la esquina derecha). Si Styles está en la Ciudad —como lo estuvo durante dos semanas en otoño, cuando el menú y la mercancía del café se agotaron— duplica el personal y las provisiones.

Cuando Styles estuvo en el Kia Forum a fines de enero, los tiempos de espera en el café fueron de 2 a 3 horas durante el fin de semana. En un momento del sábado, los comensales cantaron a coro “Falling”.

Antes de la ola de fans de Styles, Fahim generalmente atendía a 300 comensales de viernes a domingo; ahora atiende a mil en promedio. Los lugareños aún vienen, pero a menudo se quejan de los tiempos de espera y la falta de estacionamiento, y si ven una fila, se alejan.

La mayoría de las fanáticos coinciden en que este ya no es un lugar que Styles probablemente visitaría. Aun así, “es genial imaginarlo sentado allí, triste y solo”, dijo Bryn Langrock, de 23 años.

Pero si Styles volviera a sentarse en una silla del Café Beachwood, Fahim dice que sabe lo que le diría: “Gracias”.

