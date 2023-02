Cada verano, en las aguas frente a la costa del pueblo de Laguna, en la esquina sureste de Brasil, los pescadores vadean los canales de los estuarios para lanzar sus redes con la esperanza de capturar lisas migratorias. El agua está turbia y los peces son difíciles de detectar. Sin embargo, los pescadores cuentan con ayuda de una fuente inesperada: delfines nariz de botella que empujan a la presa hacia las redes.

“La experiencia de pescar con delfines es única”, dijo Wilson F. Dos Santos, un pescador de Laguna que tiene 50 años de lanzar redes junto a los delfines.

En investigación publicada el mes pasado en Proceedings of the National Academy of Science, un equipo de científicos brasileños reportó que los delfines podrían beneficiarse de la cooperación tanto como los pescadores. Los que pescan con humanos parecen vivir más que otros delfines en el área.

“La cooperación entre humanos y la fauna en general es un fenómeno raro a escala global”, dijo Mauricio Cantor, biólogo en la Universidad Estatal de Oregon y autor del artículo. “Por lo general, los humanos obtienen el beneficio y la naturaleza paga el precio. Pero esta interacción tiene más de 150 años de estarse dando”.

La práctica también se ha observado en Mauritania, Myanmar e India, pero los delfines de Laguna son los más famosos. La población local de unas cinco docenas de delfines cooperadores ha sido monitoreada desde el 2007, dijo Fábio G. Daura-Jorge, biólogo de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y autor del artículo. En el 2017, el equipo comenzó a rastrear peces y delfines con GPS, drones y sonar.

El equipo descubrió que los delfines daban una señal —generalmente una zambullida repentina y profunda— para señalar que habían llevado a la presa al alcance de las redes de los pescadores.

Ochenta y seis por ciento de las pescas exitosas durante el periodo de estudio provinieron de pescadores que leyeron el comportamiento de los delfines, dijo Cantor.

Los delfines también cronometran cuidadosamente su búsqueda de alimento. Cuando un pescador hacía un lanzamiento exitoso, los delfines se dirigían hacia las lisas desorientadas o sacaban algunos peces de la red. Cuando los pescadores fallaban el momento del lanzamiento o no respondían a las señales de los delfines, los delfines no actuaban.

“Los delfines saben lo que están haciendo”, dijo Daura-Jorge. “Se están aprovechando de las acciones de los pescadores para alimentarse activamente”.

Los pescadores identificaban los chasquidos de los delfines y dijeron a los investigadores que sentían el zumbido de la ecolocalización en sus piernas cuando los delfines “gritan”.

La estrategia tiene claros beneficios para los delfines, dijo Cantor: los que cazaban con humanos tenían 13 por ciento más de probabilidades de sobrevivir hasta la edad adulta.

Si bien esta mancuerna ayuda a ambas partes, la práctica ha ido en declive durante la última década, dijo Cantor. Las operaciones comerciales sobreexplotan las poblaciones de lisas en el sur de Brasil. A medida que disminuye el número de peces, los delfines individuales y los pescadores cazan juntos menos.

“Salvaguardar la tradición cultural de los pescadores y los delfines es fundamental para que sigan cooperando y también es importante para conservar la población de delfines”, dijo Daura-Jorge.

Por: ASHER ELBEIN