Seth Meyers no tenía idea de qué esperar cuando consiguió un trabajo en 1997 presentándose en Boom Chicago, un incipiente club de comedia en Amsterdam.

“No sabía nada sobre los Países Bajos”, dijo Meyers, quien ahora conduce un programa de entrevistas nocturno en los Estados Unidos. “Lo primero que pensé fue en comprar unos buenos zapatos para senderismo, supongo que porque pensé que iría a Suiza”.

Meyers, que entonces tenía poco más de 20 años, no hizo mucho senderismo, pero sí obtuvo mucha práctica de comedia, improvisando cuatro o cinco noches a la semana y probando material frente a un público holandés en vivo y a menudo escéptico.

Para celebrar el 30 aniversario de la compañía, su elenco actual y ex integrantes famosos —incluyendo a Meyers, el cocreador de “Ted Lasso” Brendan Hunt y la comediante Amber Ruffin— organizarán un festival de dos semanas en Amsterdam este mes. También están lanzando un libro, “Boom Chicago Presents: The 30 Most Important Years in Dutch History”, con eventos de libros y presentaciones en Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

El club sigue siendo lo que era al principio: un lugar para un espectáculo de improvisación y comedia de dos horas a cargo de cinco exponentes.

Andrew Moskos y Pep Rosenfeld, los fundadores de Boom y ambos aspirantes a comediantes, asistieron a sesiones de improvisación en el club Second City de Chicago en la década de 1980 —donde Joan Rivers, John Belushi, Bill Murray y otros habían despegado.

Pero hacer comedia de improvisación en Chicago no estaba pagando la renta, dijo Moskos. En 1992, el dúo hizo un viaje a Amsterdam y visitó uno de los cafés de mariguana legales de la Ciudad. “Tuvimos una de las mejores ideas ‘pasadas’ de todos los tiempos, que era dejar nuestros trabajos en Estados Unidos y venir aquí y fundar un club de comedia”, recordó.

Cuando llegaron a casa, escribieron una carta a Amsterdam delineando un plan de negocios.

“Su idea no funcionará”, escribió un secretario municipal en respuesta. “Los holandeses no quieren ver un espectáculo en inglés y los turistas no quieren ver ningún espectáculo.

“Reconsideren sus planes”, añadió el funcionario.

Conservaron la respuesta enviada por fax, que ahora está enmarcada, lo reconsideraron y decidieron hacerlo, dijo Moskos.

Los dos conocieron a Saskia Maas, una residente de Amsterdam que se desempeñó como enlace, traductora y socia comercial. Ella y Moskos se enamoraron y se casaron; ella y los dos hombres son copropietarios de Boom Chicago.

Celebraron sus primeras audiciones en Chicago, prometiendo un empleo remunerado a tiempo completo en Amsterdam. Meyers fue uno de los primeros en ser aceptado.

“Teníamos oportunidad de estar en el escenario cuatro o cinco noches a la semana, y eso nunca nos sucedía en Chicago”, dijo.

Actuar para un público holandés es un reto, agregó Meyers. “Realmente no hay una barrera del idioma, pero creo que son exigentes”, dijo.

Regresará a Amsterdam este mes para un espectáculo individual con entradas agotadas en el Boom Chicago Comedy Festival.

“La parte más difícil de regresar a Amsterdam es la nostalgia que me da”, dijo. “Es dolorosamente triste cuánto extraño ese tiempo allí”.

Nina Siegal

THE NEW YORK TIMES