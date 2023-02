“Todo es un flashback”, dijo Syreeta Gates recientemente. “Siempre es así en nuestra cultura. Gente de raza negra ve lo que está allá afuera, lo toma y hace un remix para sí misma y lo transforma en algo más”.

Gates, la fundadora de Gates Preserve, una fuente importante de material histórico de la evolución de 50 años del hip-hop, se refería a una forma de arte “creada, mantenida y valorada por gente pobre no blanca”.

También hablaba sobre el estilo del hip-hop. El hecho de que el género y su apariencia están indisolublemente ligados nunca quedó más claro que durante los Grammys este mes, cuando un popurrí de 15 minutos unió a una gama de artistas, estilos, épocas y variaciones regionales de hip-hop, con artistas tan dispares como LL Cool J, Rakim, Queen Latifah y Lil Baby sobre el escenario.

Fue una convergencia vertiginosa, musical y visualmente. También fungió como un portal a una celebración de todo un año de un género cuyos verdaderos orígenes se remontan a una fiesta de regreso a clases en la sala de juegos de un edificio de departamentos en Nueva York, en 1973.

Décadas después, Tricia Rose, una erudita del rap, señalaría en “Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America” (Ruido Negro: Rap y Cultura Negra en el EU Contemporáneo) lo escéptico que fue el mainstream en un principio respecto a una música que la mayoría veía como una moda pasajera, hasta que la productora independiente Sylvia Robinson lanzó el éxito “Rapper’s Delight” en 1979.

En el curso de los siguientes cinco años, el rap fue “descubierto” y luego adoptado por diversas industrias, ninguna de manera más entusiasta que la industria de la moda, que extrajo, adaptó y se apropió del estilo del hip-hop hasta otorgarle preeminencia comercial.

El objetivo no declarado de “Fresh, Fly, Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style”, una exhibición inaugurada este mes en el Museo del Instituto Tecnológico de la Moda (FIT), es dar seguimiento a la transformación de una forma de arte que, como escribieron las curadoras Elena Romero y Elizabeth Way, nace “de la segregación y la opresión de comunidades de color al interior de los centros urbanos de EU” hasta su estatus actual como industria multimillonaria y potencia cultural.

“El mainstream no reconoció al hip-hop hasta que figuras como Isaac Mizrahi y Karl Lagerfeld, para Chanel, mostraron colecciones inspiradas por el hip-hop en sus pasarelas”, escribió Romero en un correo electrónico.

Aunque diseñadores como Tommy Hilfiger no tardaron en trazar conexiones con el hip-hop con colocación de producto en artistas como Snoop Dogg en una presentación en “Saturday Night Live” en 1994, y marcas como Cross Colours, Karl Kani, Walker Wear, Maurice Malone, Mecca USA y FUBU penetraron los medios tradicionales, el establishment “vio como malos ojos” al hip-hop debido a “quién hacía los diseños y quiénes eran los clientes meta”, explicó Romero.

Ahora multinacionales cortejan a los fans del género, atiborrando campañas publicitarias de astros del rap. Universidades importantes están construyendo archivos dedicados a la historia del género.

En el 2018, Kendrick Lamar se convirtió en el primer rapero en ganar el Premio Pulitzer. Y el año pasado, se colocó la primera piedra del Museo Universal del Hip Hop, en Nueva York, a ser inaugurado en el 2024.

No obstante, hay un sentido de que, en términos historiográficos, estamos al comienzo. Incluso entre progenitores elogiados del estilo hip-hop, como Daniel R. Day, cuyas colaboraciones de Dapper Dan con Gucci trajeron reconocimiento global, existe un cúmulo de historias aún no explotadas.

Lo que la exhibición del FIT ha reunido son diseños representativos de estilos creados o innovados entre grupos pequeños que tendían a hallarse unos a otros a través de recomendaciones de boca en boca.

Hay chamarras de Dapper Dan, gorras tejidas de Cross Colours, gorros de pescador de Kangol como los que LL Cool J hizo famosos. De la colección otoño 1998 de Ralph Lauren hay parkas de esquí que alguna vez fueron llamadas chamarras de suicidio porque, como explicó Way, “si llevabas una puesta, seguro te asaltaban”.

Hay ropa que luce genérica, al menos que, como explicó Monica Lynch, ex directora de Tommy Boy Records, “entiendas las sutilezas”.

Lynch, quien ahora funge como consultora con las subastas de memorabilia del hip-hop de Sotheby’s, dijo: “los jeans Lee estaban perfectamente planchados. Los tenis tenían que ser los tenis correctos. La gente vestía muy bien sin tener nada de dinero”.

Por: GUY TREBAY