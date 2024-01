Atelier Jolie: la boutique de Angelina Jolie abrió en Manhattan y atrajo miradas

Cuando Angelina Jolie abrió su primera boutique de moda en un edificio de dos pisos en el número 57 de Great Jones Street en el Bajo Manhattan el mes pasado, se unió a una larga lista de neoyorquinos notables, incluyendo mafiosos y artistas, que vivieron o trabajaron allí.

Atelier Jolie, que tiene un probador disponible sólo con previa cita en el segundo piso, vende ropa confeccionada de materiales vintage y descontinuados. “Espero verte allí y ser una de los muchos que crean contigo dentro de nuestro nuevo colectivo creativo”, escribió Jolie en una declaración fundacional.

La marca está ligada al patrimonio artístico del número 57 de Great Jones Street. Andy Warhol compró el edificio en los años 1970. Todo mundo, desde Keith Haring hasta Madonna lo visitaron. Jean-Michel Basquiat vivió y pintó en el loft del estudio de arriba, produciendo algunas de sus obras más significativas, antes de morir allí de una sobredosis de heroína a los 27 años en 1988. (Después de su muerte, el edificio se convirtió en una meca para artistas callejeros, y desde entonces ha sido marcado con versiones de su motivo de corona).

El edificio de ladrillo albergó a mafiosos y boxeadores a puño limpio. Fue construido en la década de 1860, por un arquitecto desconocido, y su primer uso conocido fue como establo, afirma Village Preservation, un grupo de protección de edificios. La Great Jones Street era hogar de la clase mercantil adinerada de la Ciudad.

A medida que los residentes se mudaron al norte de la Ciudad, el vecindario comenzó a decaer. En el extremo este de Great Jones Street se encontraba Bowery, un bulevar otrora de buena reputación que se había convertido en una calle tristemente célebre repleta de burdeles, jardines cerveza, casas de mala muerte y casas de empeño.

El edificio se convirtió en un bar y salón de baile, el Brighton. Fue vendido a Paul Kelly, descrito por The New York Times en 1912 como “quizás el gánster más exitoso e influyente en la historia de Nueva York”. Kelly, nacido Paolo Antonio Vaccarelli, cambió el nombre del bar a Little Naples.

Él encabezaba al Five Points Gang, una de las pandillas callejeras más temidas de su época, y Little Naples era su cuartel general.

En décadas posteriores, el edificio albergó compañías de equipos de cocina.

Los herederos de Warhol vendieron el edificio a principios de los años 1990. En el 2022, Meridian Capital Group puso el edificio en renta por 60 mil dólares al mes.

Hace aproximadamente un año, Jolie y su hija adolescente Zahara buscaban un espacio comercial y sus deambulaciones las llevaron al número 57 de Great Jones Street. Sintieron una comunión inmediata con el edificio, dijo Jolie en una entrevista con Vogue, por lo que rápidamente lo rentó.

Por: Alex Vadukul

The New York Times