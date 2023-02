CIUDAD DE BELICE — En su primer día de libertad, Majid Khan, ex prisionero de la Bahía de Guantánamo, rezó sin que nadie lo observara por primera vez en 20 años.

Comió pescado fresco del Caribe con sus nuevos anfitriones, trató de entender el funcionamiento de su primer teléfono inteligente, bebió una piña colada sin alcohol con sus abogados y realizó una videollamada con su familia en Pakistán y Estados Unidos desde su patria adoptiva, Belice.

Khan, de 42 años, es el primer prisionero liberado de la Bahía de Guantánamo que había estado recluido allí como un “detenido de alto valor”, la frase de la comunidad de inteligencia para un ex prisionero del programa secreto de tortura de la Administración Bush.

Cuando salió a principios de este mes de 20 años de aislamiento social que comenzaron con años de confinamiento en solitario, brotaron de su boca planes, ambiciones y observaciones.

“Quiero volver a trabajar; no me digas que me relaje, hombre”, dijo Khan, emocionado.

Pensaba que quizás quisiera operar un restaurante. Definitivamente quiere postularse para un cargo de elección pública.

“Dígale al Primer Ministro”, dijo haberle dicho a Eamon Courtenay, el Ministro de Relaciones Exteriores, momentos después de aterrizar en Belice en un vuelo desde la base militar estadounidense en Cuba.

Khan agregó que tenía los números de dos imanes de Belice en marcación rápida, pero que aún no había visitado sus mezquitas en esta nación de 400 mil habitantes, unos 600 de ellos musulmanes.

Horas más tarde, Courtenay convocó a las principales organizaciones noticiosas de su País y anunció que, como “un acto humanitario”, Khan, su esposa y su hija adolescente se unirían a la sociedad beliceña.

Khan quedó expuesto al Islam radical en Maryland, donde asistió a la preparatoria en la década de 1990. Se fue a Pakistán después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 y se convirtió en mensajero de Al Qaeda. Del 2003 al 2006, estuvo retenido de incógnito por la CIA, que lo sometió a “la tortura más horrenda”.

En Guantánamo, se declaró culpable de cargos de terrorismo y comenzó a cooperar con EU. “Tengo plena confianza en que será un buen beliceño en los próximos años”, dijo Courtenay. “Nunca hirió ni mató a nadie, ni participó en combate”.

Para dar a la familia Khan una base sólida para un nuevo comienzo, dijo, Belice había requerido que Estados Unidos proporcionara fondos para comprarle una casa, un teléfono, una computadora portátil y un automóvil.

Una de las primeras llamadas de Khan fue a los dos abogados de la ciudad de Nueva York que lo habían representado durante más tiempo y lo ayudaron a sortear su camino hacia la libertad —J. Wells Dixon del Centro de Derechos Constitucionales, desde el 2006, y Katya Jestin de Jenner & Block, a partir del 2009.

Miembros de su equipo legal se habían apresurado a viajar a Belice desde Estados Unidos un día antes de su liberación y esperaron cerca de la piscina de su hotel para confirmar que había sido liberado.

Después del anochecer, Khan entró en compañía de tres beliceños que servían de guías —un empleado del Gobierno, un oficial de seguridad y un trabajador social. Hubo abrazos y conversaciones animadas.

Courtenay llamó a Khan “inteligente, intelectualmente curioso y un excelente cocinero” que es “extrovertido y fácilmente hará amigos en Belice”. Desde el primer día estuvo en libertad “para viajar por todo el País, estudiar, trabajar, iniciar un negocio y aprovechar al máximo su vida”.

Entonces, el día 2, Khan y sus abogados comieron en un restaurante frente al mar, se tomaron fotos en un muelle y se fueron de compras.

Todavía quedaban muebles por comprar, tal vez un sofá y una mesa de comedor, antes de que su esposa y la hija que aún no había conocido en persona llegaran de Pakistán.

Khan declaró a Belice “el lugar perfecto” para un hombre como él que busca convertirse en “un miembro productivo de la sociedad”.

Por: CAROL ROSENBERG