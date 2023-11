Así frustran fuga de armas de EE. UU.: irían a parar con pandillas y grupos terroristas

VARSOVIA — Los lanzacohetes, los misiles guiados con precisión y miles de millones de dólares en otras armas estadounidenses avanzadas han dado a Ucrania una oportunidad contra Rusia. Pero si tan solo unos cuantos terminan en el mercado negro, predijo un legislador ucraniano, “estamos condenados”.

La legisladora Oleksandra Ustinova, ex activista anticorrupción que ahora monitorea las transferencias de armas extranjeras, no cree que haya un contrabando generalizado de las armas más sofisticadas.

“Literalmente, hemos tenido gente muerta porque se quedaron cosas atrás, y regresaron a buscarlas, y fueron asesinados”, dijo sobre los esfuerzos de las tropas ucranianas para asegurarse de que armas no fueran robadas o perdidas.

Pero en Washington, ante una inminente crisis de la deuda del Gobierno y el escepticismo respecto al apoyo financiero a Ucrania, el Congreso exige una estricta rendición de cuentas de “cada arma, cada ronda de municiones que enviamos a Ucrania”, como dijo el disputado Rob Wittman en abril.

Por ley, los funcionarios de EE. UU. deben monitorear las armas estadounidenses para asegurarse de que se estén desplegando según lo previsto. En diciembre, por razones de seguridad, la Administración Biden transfirió en gran medida a Kiev la responsabilidad de monitorear los envíos de armas estadounidenses al frente, pese a la historia de corrupción y contrabando de armas de Ucrania.

Sin embargo, el volumen de armas entregadas crea un reto para hacer seguimiento a cada artículo, advierten funcionarios y expertos.

Funcionarios estadounidenses dijeron que ha habido una pequeña cantidad de casos de sospecha de tráfico de armas u otras transferencias militares ilícitas de armas avanzadas.

Investigadores de Estados Unidos están verificando reportes de la venta en línea de cohetes de hombro Javelin y drones Switchblade, dijo un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Hubo un reporte confirmado de un lanzagranadas de fabricación sueca que fue sacado de contrabando de Ucrania. El robo se descubrió después de que el arma explotó en la cajuela de un auto en las afueras de Moscú, hiriendo a un militar ruso retirado que acababa de regresar de Ucrania.

El General Christopher G. Cavoli, comandante de las tropas de la Otán en Europa, dijo al Congreso el mes pasado que solo podía recordar un caso de intento de contrabando, de rifles automáticos, desde que inició la guerra.

Pero la amenaza persiste. Las armas se utilizan casi tan rápido como se reciben. Eso hace que los sistemas de misiles manuales y otras armas portátiles sean “mucho más difíciles” de rastrear, dijo Nikolai Sokov, del Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, en Austria.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos han descrito un proceso asiduo, pero falible, para rastrear armas.

Los envíos de armas llegan a centros militares en Europa, donde los números de serie de las armas se registran en bases de datos que son vistos por funcionarios estadounidenses y ucranianos. Los números de serie vuelven a verificarse a lo largo de la ruta de entrega a Ucrania. También se utilizan para identificar armas que se han perdido y luego se han recuperado.

En diciembre, los funcionarios estadounidenses comenzaron a dar a las tropas ucranianas escáneres de códigos de barras portátiles para transmitir instantáneamente los números de serie de armas avanzadas a una base de datos estadounidense.

Ustinova dijo que los funcionarios y las tropas ucranianas estaban al tanto de las severas sanciones penales no solo por el contrabando de armas estadounidenses, sino también por no informar sobre las armas destruidas o capturadas en el campo de batalla. Cada sistema de armas perdido se investiga y su número de serie se reporta a la Embajada del país norteamericano en Kiev, dijo, “para que si aparece en Irán o en algún otro lugar, no se nos acuse de ello”.

Dijo que el comité de 16 personas que ella preside ha investigado informes noticiosos sobre armas occidentales que supuestamente han aparecido con pandillas, grupos terroristas y otros delincuentes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló “una punzada de frustración” cuando una delegación estadounidense tocó el tema el mes pasado en Kiev, dijo la Senadora Lisa Murkowski, de Alaska.

Pero Zelensky coincidió en que es necesario, dijo, para garantizar la continua asistencia estadounidense.

“Todo lo que se necesita es una situación donde hallemos que alguien, en algún punto de la cadena, obtuvo una pieza de equipo militar y la vendió para su enriquecimiento personal, o se apropió indebidamente de ella de alguna manera”, dijo Murkowski. “Porque entonces se vuelve mucho más difícil”.

*Thomas Gibbons-Neff contribuyó con reportes.

LARA JAKES. THE NEW YORK TIMES