Así es cómo macas de carros se han visto involucradas en casos de violencia doméstica

Después de casi 10 años de matrimonio, Christine Dowdall ya no podía más. Una pelea con su esposo se volvió violenta en septiembre del 2022, y Dowdall huyó de la casa de la pareja, en Covington, Louisiana, conduciendo su sedán Mercedes-Benz C300 hasta la casa de su hija a cinco horas de distancia. Dos días después, presentó una denuncia por abuso doméstico ante la policía.

Su marido la llamó repetidamente, dijo, primero rogándole que regresara y luego amenazándola. Ella dejó de responder, dijo, pese a que él le envió mensajes de texto y la llamó cientos de veces.

Dowdall, de 59 años, de vez en cuando comenzó a ver un mensaje nuevo y extraño en la pantalla de su Mercedes, sobre un servicio de ubicación llamado “mbrace”. Tomó una foto y buscó el nombre en línea.

“Me di cuenta, Dios mío, me está rastreando”, dijo.

“Mbrace” era parte de “Mercedes me” —un conjunto de servicios conectados para el auto, accesibles vía una app para teléfonos inteligentes. Una noche, cuando ella visitó la casa de un amigo, su esposo le envió al hombre un mensaje con un emoji de pulgar hacia arriba. Una cámara cercana capturó el auto de él conduciendo por la zona, dijo el detective que trabajó en su caso.

Dowdall llamó repetidamente a servicio de atención al cliente de Mercedes para intentar eliminar el acceso digital de su marido al auto, pero éste estaba a nombre de él. Aunque ella estaba haciendo los pagos, tenía una orden de restricción en contra de él y se le había concedido el uso exclusivo del auto durante el proceso de divorcio, los representantes de Mercedes le dijeron que su marido era el cliente, por lo que él podía conservar su acceso. Y no había ningún botón para eliminar la conexión de la app al vehículo.

Una portavoz de Mercedes-Benz dijo que la compañía no comentaba sobre “asuntos de clientes individuales”.

Las apps para teléfonos inteligentes permiten a los propietarios de autos verificar la ubicación de un vehículo; quitar y poner el seguro al vehículo; y encenderlo o apagarlo, entre otras tareas.

Los expertos en violencia doméstica dicen que estas características de conveniencia se están utilizando como arma en las relaciones abusivas y que los fabricantes automotrices no han estado dispuestos a ayudar a las víctimas. Esto es particularmente complicado cuando la víctima es copropietaria del automóvil o no figura en la tarjeta de circulación. La detective Kelly Downey de la Oficina del Sheriff de Bossier Parish, en Louisiana, que investigó al marido de Dowdall por acoso, también contactó a Mercedes más de una docena de veces sin éxito, dijo. Anteriormente había atendido otro caso de acoso vía una app de auto conectado y no logró que Mercedes apagara el acceso del marido. La víctima vendió su auto.

Mercedes tampoco respondió a una orden de cateo, dijo Downey. Más bien encontró evidencia de que el marido estaba usando la app Mercedes Me al obtener registros de su actividad en Internet.

Dowdall llevó su auto a un mecánico independiente y pagó 400 dólares para desactivar el rastreo remoto. “Los fabricantes de autos deberían dar la habilidad de desactivar este rastreo”, afirmó Dowdall, cuyo marido se suicidó en noviembre.

Un hombre de San Francisco utilizó su acceso remoto al vehículo utilitario deportivo Tesla Model X que poseía junto con su esposa para acosarla después de que se separaron, de acuerdo con una demanda que ella presentó de forma anónima en el Tribunal Superior de San Francisco en el 2020.

En la denuncia legal contra su marido y Tesla, decía que llegaba a su auto en días calurosos y encontraba encendida la calefacción, mientras que en los días fríos se activaba el aire acondicionado. Su marido, dijo en documentos judiciales, utilizó la función de búsqueda de ubicación del Tesla para identificar su nueva residencia.

La mujer, que obtuvo una orden de restricción contra su marido, contactó a Tesla múltiples veces para que revocaran el acceso de su marido, pero no tuvo éxito.

Un juez desestimó a Tesla del caso, afirmando que sería “oneroso” esperar que los fabricantes automotrices determinaran qué denuncias de abuso de app eran legítimas.

Katie Ray-Jones, directora ejecutiva de la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica, dijo que exhorta a las personas en relaciones a tener acceso equitativo a las tecnologías utilizadas para controlar sus hogares, pertenencias y automóviles.

“Para una víctima, tener acceso a un automóvil es un salvavidas. Ninguna víctima debería tener que elegir entre ser acosada por el automóvil o no tener auto”, añadió Adam Dodge, ex abogado de derecho familiar convertido en capacitador en seguridad digital.

Por: KASHMIR HILL